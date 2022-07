Les quilles sont-elles toxiques ? Ce qu’il faut savoir sur le dioxyde de titane additif alimentaire

Et en 2021, un autre examen des études animales et humaines a soulevé la possibilité que le dioxyde de titane puisse jouer un rôle dans les maladies inflammatoires de l’intestin et le cancer colorectal.

Cette année, après une évaluation de la littérature scientifique par l’Autorité européenne de sécurité des aliments, l’Union européenne a décidé d’interdire le dioxyde de titane dans les aliments. L’agence a souligné sa crainte que l’additif puisse endommager l’ADN et conduire au cancer. Bien que des recherches supplémentaires soient encore nécessaires, l’agence a conclu qu’elle ne pouvait pas établir un niveau sûr de dioxyde de titane dans les aliments.

La Grande-Bretagne et le Canada, cependant, n’étaient pas d’accord avec la décision de l’Union européenne et ont continué à autoriser le dioxyde de titane dans les aliments.

Norbert Kaminski est professeur de pharmacologie et de toxicologie et directeur du Center for Research on Ingredient Safety de la Michigan State University, dont les propres recherches animales sur le dioxyde de titane ont été partiellement financées par des groupes industriels tels que la Titanium Dioxide Manufacturers Association et l’International Association of Fabricants de couleurs. Il a déclaré que les études utilisées pour justifier l’interdiction de l’ingrédient dans l’Union européenne contenaient des défauts de méthodologie. Il a ajouté qu’une étude réalisée en 1979 par le National Toxicology Program, qui fait partie des National Institutes of Health, n’a trouvé aucun lien entre le dioxyde de titane et le cancer. Dans cette recherche, des souris et des rats ont reçu le composé chimique à des doses extrêmement élevées – représentant 2,5 à 5% de leur alimentation – sur deux ans.

En réponse à une demande de commentaires, un responsable de la FDA a déclaré que l’agence avait examiné les conclusions de l’interdiction de l’Union européenne et conclu que les études disponibles “ne démontrent pas les problèmes de sécurité liés à l’utilisation du dioxyde de titane comme additif de couleur”.

Mais Pierre Herckes, professeur de chimie à la School of Molecular Sciences de l’Arizona State University et auteur d’une étude de 2014 sur le dioxyde de titane, a déclaré que sur la base des recherches actuelles, qui sont mitigées, il est difficile de dire si les consommateurs devraient limiter leur consommation de l’additif. “Je n’ai pas de réponse claire oui ou non”, a-t-il déclaré.