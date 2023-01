Les questions sur les soins après les brûlures d’une femme d’Abbotsford ne sont pas prises au sérieux

Une personne âgée d’Abbotsford se remet maintenant de brûlures au troisième degré, d’une infection et d’une greffe de peau à l’hôpital général de Vancouver, après que les médecins locaux ont conclu à plusieurs reprises que ses brûlures n’étaient pas graves.

Le 12 décembre, Ruth Harris, 75 ans, préparait de la soupe lorsqu’elle a accidentellement renversé tout le contenu d’une bouilloire bouillante sur ses genoux. Le résultat a été des brûlures au troisième degré à l’intérieur de ses cuisses, dit sa fille, Maureen Keyes.

Mais ce diagnostic est venu trois semaines exténuantes après l’incident, lorsque l’équipe des brûlés du VGH a vu des photographies des jambes de Harris. À ce moment-là, les brûlures s’étaient gravement infectées.

Le retard de la chirurgie n’était pas faute d’avoir essayé d’obtenir de l’aide médicale, a déclaré Keyes à The News. Elle a été la soignante à temps plein de Harris pendant 12 ans, à la suite d’un accident vasculaire cérébral qui a laissé sa mère partiellement paralysée et sans voix. Ils vivent ensemble, avec le mari de Keyes et leur fille.

« Je suis sa voix », dit-elle.

Lorsque l’accident s’est produit, elle a immédiatement appelé une ambulance et a emmené sa mère au service des urgences de l’hôpital régional d’Abbotsford. Le personnel a tenté de remettre Harris aux soins de Keyes à 1 heure du matin, en leur donnant des pansements et en disant qu’il ne s’agissait que de brûlures au premier et au deuxième degré.

“Ils ont dit:” Vous devez l’emmener “”, se souvient Keyes, mais elle les a convaincus de la garder là-bas. Le lendemain, ils ont rappelé et Harris a été renvoyé chez lui.

Au cours de quatre jours, les brûlures se sont aggravées à la maison et Keyes a ramené sa mère aux urgences sur les conseils d’une amie infirmière. Finalement, Harris a été admise dans un service médical, mais Keyes dit que cela était probablement dû à l’épuisement professionnel de son soignant et à une dépression.

Le jour de Noël, le personnel de l’hôpital voulait que Harris rentre chez elle, car elle avait terminé ses antibiotiques. Mais ses besoins avaient tellement augmenté au fil des semaines que Keyes ne se sentait pas équipée pour s’occuper d’elle là-bas.

Elle a entendu parler de l’unité des brûlés à VGH et a commencé à exiger que sa mère y soit vue.

“J’ai moi-même dû obtenir le numéro de la clinique des brûlés”, a déclaré Keyes. « J’ai organisé directement le rendez-vous. J’ai dû organiser le transfert à l’hôpital parce qu’ils (le nouveau coordinateur des soins aux patients) ne savaient pas comment faire.

À un moment donné, le personnel de l’ARH a accepté d’envoyer Harris à VGH pour être vu à l’unité des brûlés. Un processus de transfert à l’hôpital a été semé de confusion, envoyant Harris à St. Paul’s par erreur. Heureusement, le personnel de St. Paul a examiné ses brûlures et a envoyé des photos à VGH. Ils ont déterminé que Harris avait «des besoins médicaux intensifs».

Les médecins de VGH l’ont immédiatement réservée pour la chirurgie de greffe de peau.

“Elle avait besoin de cette opération il y a trois semaines”, a déclaré le médecin à Keyes au téléphone ce soir-là. “Soyez prêt pour la chirurgie le matin.”

Ce que Keyes ne savait pas auparavant, c’est que les brûlures au troisième degré ne guérissent pas d’elles-mêmes. Harris a maintenant subi une greffe de peau sur les côtés de ses jambes et peut commencer le processus de guérison.

Maintenant que sa mère est en voie de guérison, Keyes examine tout ce qui a mal tourné à Abbotsford. Selon elle, l’un des principaux problèmes était le timing, et cela ne pouvait pas être résolu. Leur médecin de famille était en vacances et ne savait pas qu’un de ses patients était à l’hôpital avec des brûlures.

Cela a laissé Keyes comme le seul défenseur de sa mère.

Harris et Keyes dirigeaient ensemble leur studio de danse, Xtreme Talent Dance Company.

Keyes décrit sa mère comme étant bien-aimée et indépendante. Par exemple, elle est toujours capable d’utiliser les toilettes toute seule et de communiquer de nombreuses façons même si elle ne parle pas. Elle est consciente, consciente et souvent la vie du parti. Elle reste même seule à la maison avec les animaux de compagnie de la famille pendant un jour ou deux à la fois, s’occupant d’eux et d’elle-même.

Keyes dit que c’est pourquoi il était difficile de la voir se détériorer, à la fois à la maison et une fois qu’elle a été admise correctement. Lorsqu’elle a finalement été admise dans un service général, Harris a été placée dans un deuxième lit dans une chambre à un lit. En raison de l’espace restreint, son fauteuil roulant a été retiré et on lui a donné un tampon pour uriner à la place.

À un moment donné, un médecin a appelé Harris et l’a qualifié de patient atteint de démence et a évoqué les soins de fin de vie. Keyes a déclaré que s’il peut être difficile de communiquer avec une personne qui a subi un AVC, ce n’est pas la même chose que la démence.

Pour compliquer tout, il y avait des problèmes de personnel à l’hôpital à Noël. Le coordinateur des soins aux patients en charge du dossier était tout nouveau au travail, a déclaré Keyes, ce qui a causé une partie de la confusion autour des transferts hospitaliers.

Mais l’insistance continue d’un médecin sur le fait que les blessures n’étaient pas des brûlures au troisième degré est la plus préoccupante, a-t-elle déclaré.

“J’ai tellement d’histoires que je pourrais raconter”, a déclaré Keyes, y compris sa mère ne recevant pas de perfusion intraveineuse, personne ne mentionnant l’infection et recevant les mauvaises fournitures pour le soin des plaies lorsqu’elles ont été initialement renvoyées chez elles.

Maintenant, elle s’inquiète pour les soins de sa mère lorsqu’elle est finalement libérée de Coastal Health et «rapatriée» à Fraser Health.

Harris gagne juste un peu trop pour être éligible à la couverture des soins à domicile. Keyes dirige toujours le studio de danse et élève sa fille. Elle est également étudiante à l’Université de la vallée du Fraser. Mais comme elle a dû manquer toute la première semaine de cours ce semestre, elle a fait le choix difficile de prendre un semestre de congé.

“Elle a été beaucoup de travail pour moi, mais je l’aime à mort”, dit Keyes. “Le personnel de Coastal Health a déplacé des montagnes pour nous.”

Et alors qu’elle faisait face à l’épuisement professionnel des soignants et qu’elle manquait un semestre d’école, elle a dit qu’elle était heureuse de consacrer son temps et son énergie à sa mère.

“Je donnerai tout et n’importe quoi pour donner un sens à sa vie”, a-t-elle déclaré. « Il ne lui reste plus beaucoup de temps et je refuse qu’elle dépérisse. Elle mérite de vivre une vie et est aimée par beaucoup de gens.

Lorsque Keyes a tenté de déposer une plainte auprès de Fraser Health, les liens qu’ils fournissent au médiateur ont été rompus, a-t-elle déclaré. Elle déposera des plaintes si nécessaire, ajoute-t-elle, et explorera différentes façons de trouver les bons soins pour sa mère lorsqu’elle rentrera à la maison pour se rétablir. Elle relate également l’épreuve sur sa page Instagram.

“Je suis déçu”, a déclaré Keyes.

Fraser Health a fourni la réponse suivante à une série de questions posées par The News, par l’intermédiaire d’un agent de communication.

« Nous sommes désolés d’apprendre que la famille d’un patient qui a reçu des soins à l’hôpital régional d’Abbotsford s’inquiète des soins que leur proche a reçus pendant son séjour dans notre hôpital. Nous avons communiqué directement avec la famille du patient pour entendre ses préoccupations, notamment en veillant à ce que le patient ait un plan de soins en place à son retour à la maison.

« Le parcours de soins de chaque patient est unique, en fonction de sa situation et de ses besoins cliniques, et en particulier s’il nécessite un traitement pour des brûlures.

« Lorsque les patients sont admis à l’Hôpital régional d’Abbotsford, dans le cadre d’un programme médical, ils sont pris en charge par un hospitaliste qui fait partie d’une équipe spécialisée en soins médicaux généraux en milieu hospitalier. L’hospitaliste est responsable du plan de soins et de la coordination du patient, y compris toutes les références, les diagnostics et les traitements. Lorsqu’un patient a un médecin de famille, les rapports du médecin, les résultats et les résumés du patient sont copiés au médecin de famille pour s’assurer qu’il est informé et en mesure de soutenir adéquatement son patient après son congé.

«Nous avons mis en place des processus pour nous assurer que tous les patients qui nécessitent des soins supplémentaires dans d’autres établissements ou régions sont dirigés vers l’établissement approprié dans lequel ils sont réservés par leur médecin.

« À la sortie de l’hôpital, des services communautaires de soins à domicile et de soutien à domicile sont disponibles pour aider les patients qui ont besoin d’un soutien supplémentaire lorsqu’ils rentrent chez eux. Si un patient a besoin de soins à domicile ou d’un soutien à domicile, Fraser Health suit les processus appropriés du ministère de la Santé. Les tarifs et les charges suivent la politique en fonction du revenu, bien qu’il existe des mécanismes pour demander des difficultés dans certaines conditions.

«En général, lorsque les volumes de patients sont élevés dans nos hôpitaux, nous pouvons utiliser des espaces alternatifs pour fournir un soutien à nos patients. Ces espaces sont conformes à toutes les directives de prévention et de contrôle des infections et les patients reçoivent les soins et le soutien dont ils ont besoin. Les patients qui ont besoin d’un niveau de soins plus élevé sont pris en charge dans des chambres privées ou semi-privées.

«Nous nous engageons à aider tous les patients à maintenir leur niveau d’activité et de capacité de base, y compris la toilette. Selon l’endroit où un patient reçoit des soins, la toilette peut être plus difficile dans certains endroits et des alternatives telles que des toilettes peuvent être utilisées à l’occasion.

