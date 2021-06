Les questions sur la sécurité se multiplient après la découverte en ligne du numéro de portable du ministre des Affaires étrangères

Le gouvernement est confronté à des questions croissantes sur la sécurité après qu’il soit apparu que le numéro de téléphone portable privé du ministre des Affaires étrangères était disponible en ligne depuis plus d’une décennie.

Le parti travailliste a demandé une enquête officielle après la découverte du numéro de Dominic Raab à la suite d’une recherche sur Google.

Cela survient quelques semaines seulement après qu’il est apparu que le numéro de téléphone portable de Boris Johnson était également en ligne et alors que les députés conservateurs demandent des réponses sur la façon dont les images de vidéosurveillance de l’ancien secrétaire à la Santé, Matt Hancock, dans son bureau de Whitehall sont apparues à la une d’un journal tabloïd la semaine dernière.

M. Raab a brièvement été en charge du pays l’année dernière, lorsqu’il a pris ses fonctions alors que le Premier ministre était à l’hôpital avec Covid-19.

Son numéro de téléphone semble avoir été en ligne avant qu’il ne soit élu député en 2010. Il a été nommé ministre des Affaires étrangères en 2019, mais a également été secrétaire du Brexit pendant un certain temps dans le cabinet de Theresa May.

Il est entendu que son numéro de téléphone et d’autres informations personnelles ont maintenant été supprimées du site Web.

L’information est potentiellement embarrassante pour le ministre des Affaires étrangères, qui a mis en garde contre la menace de cybersécurité posée par les États étrangers.

L’ancien conseiller à la sécurité nationale Peter Ricketts a déclaré Le gardien la violation a montré qu’une plus grande attention doit être accordée à la sécurité en ligne.

« La grande disponibilité du numéro de téléphone personnel de M. Raab doit augmenter le risque que d’autres États, ou même des gangs criminels, aient pu écouter ses appels », a-t-il déclaré. « Cela signifie également que toute personne ayant eu son numéro de téléphone … est en mesure de faire pression sur le ministre des Affaires étrangères, en contournant les canaux officiels que tout le monde doit utiliser. Toute personne assumant un rôle aussi sensible devrait, dans son propre intérêt, accorder autant d’attention à la sécurité en ligne qu’à la sécurité physique. »

Les travaillistes ont demandé une enquête.

La secrétaire fantôme aux Affaires étrangères, Lisa Nandy, a déclaré : « Il s’agit d’un manque de sécurité stupéfiant de la part d’un ministre des Affaires étrangères qui, le mois dernier seulement, sermonnait les alliés de l’OTAN sur la menace de cybersécurité posée par les régimes autoritaires.

« C’est typique de l’approche du gouvernement que lorsqu’il s’agit de sécurité nationale et de défense de la démocratie, il dit une chose mais en fait une autre. Cela devrait faire l’objet d’une enquête. Le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères n’ont pas réussi à protéger leurs propres téléphones. Comment pouvons-nous être assurés qu’ils ne sont pas aussi négligents avec les renseignements sensibles et les câbles diplomatiques ?

M. Johnson a également été récemment critiqué pour le volume d’affaires gouvernementales menées via WhatsApp. Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré : « Des informations privées ont été conservées à tort en ligne, avant la nomination du ministre des Affaires étrangères. Une fois que nous avons été mis au courant, nous l’avons immédiatement retiré. La plupart étaient obsolètes et aucune sécurité n’a été compromise. »