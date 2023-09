Les questions se multiplient sur les précautions de sécurité pour Nijjar après que le gouvernement indien soit lié au meurtre

Depuis que le premier ministre Justin Trudeau a lancé son allégation explosive selon laquelle le Canada dispose de « renseignements crédibles » liant des agents du gouvernement indien au meurtre d’un citoyen canadien sur le sol canadien, des questions se sont posées sur les protections, le cas échéant, offertes à Hardeep Singh. Nijjar.

Le leader sikh a été abattu devant un temple sikh à Surrey, en Colombie-Britannique, le 18 juin et aurait été averti par le Service canadien du renseignement de sécurité qu’il courait un risque.

Nijjar, partisan d’une patrie sikh sous la forme de un État Khalistan indépendant avait été qualifié de « terroriste » par le gouvernement indien et accusé de diriger un groupe militant séparatiste – ce que ses partisans ont nié.

Selon reportage de Global News les amis de Nijjar ont déclaré que le SCRS lui avait dit détenir des informations selon lesquelles il était « sous la menace d’assassins professionnels ».

Le ministre de la Sécurité publique, Dominic LeBlanc, a renvoyé les questions sur les mesures de protection personnelle à la GRC.

« Les décisions individuelles des forces de l’ordre concernant qui bénéficiera de la protection policière sont prises par les responsables de la police, et non par les ministres », a-t-il déclaré aux journalistes après avoir quitté une réunion du cabinet mardi.

« J’ai toute confiance dans la GRC. »

La GRC n’a pas encore répondu aux questions quant à savoir si Nijjar bénéficiait d’une quelconque sécurité.

Mukhbir Singh, de l’Organisation mondiale sikh, a appelé le gouvernement canadien à mieux protéger la communauté.

« Il y a eu un certain nombre de cas où les autorités les ont avertis que leur vie était en danger », a-t-il déclaré mardi lors d’une conférence de presse.

Singh a déclaré qu’il espérait que l’enquête publique récemment annoncée sur l’ingérence étrangère dans les élections porterait également sur la protection des communautés de la diaspora.

« Lorsque nous examinons l’ingérence étrangère et son rôle au Canada, cela va de pair avec la protection physique dont ont besoin certains Canadiens ici », a-t-il déclaré.

Dick Fadden, ancien directeur du SCRS et ancien conseiller à la sécurité nationale de deux premiers ministres, a déclaré que le gouvernement canadien doit mieux protéger les communautés à risque.

« En ont-ils fait assez ? Personnellement, je ne pense pas qu’ils en aient fait assez. La communauté sikh ne pense certainement pas en avoir fait assez », a-t-il déclaré.

« Je pense que nous devrons peut-être être plus agressifs au Canada dans la surveillance des représentants d’autres États et de diverses communautés pour nous assurer que nous pouvons leur offrir une protection. Parce que si un État ne peut pas faire cela et protéger ses propres citoyens, il y a un problème fondamental. « .

Trudeau a envoyé une onde de choc partout dans le monde lorsqu’il s’est présenté à la Chambre des communes lundi et a accusé le gouvernement indien de jouer un rôle dans l’assassinat effronté de Nijjar.

« Nous ne cherchons pas à provoquer ou à dégénérer. Nous exposons simplement les faits tels que nous les comprenons », a déclaré Trudeau aux journalistes mardi avant une réunion du cabinet.

« Le gouvernement indien doit prendre cette question avec le plus grand sérieux. »