Les questions se multiplient après la disparition d’un avion de combat américain

Les enquêteurs militaires sont confrontés à une multitude de questions sur les raisons pour lesquelles un avion de combat furtif F-35 a disparu pendant plus de 24 heures avant de s’écraser dans une zone rurale de Caroline du Sud.

Alors que l’attention s’intensifie sur l’avion de guerre sophistiqué, qui a également vu un pilote éjecté l’année dernière Lors d’un atterrissage raté au Texas, les enquêteurs devraient prendre des mois pour reconstituer une chronologie des événements qui ont commencé dimanche après-midi pour déterminer pourquoi le pilote s’est éjecté et pourquoi l’avion a continué à voler sans être détecté pendant si longtemps alors qu’il était verrouillé en mode pilote automatique.

Lorsque Joint Base Charleston, en Caroline du Sud, a demandé l’aide du public pour retrouver l’avion, Internet s’est illuminé avec mèmes comme « Mec, où est mon F-35 ? » et exprimant son étonnement qu’un avion doté de capacités en mode furtif puisse, en fait, disparaître si furtivement.

« Comment diable peut-on perdre un F-35 ? » La représentante Nancy Mace, RS.C., demandé dans une publication sur les réseaux sociaux. « Comment se fait-il qu’il n’y ait pas de dispositif de localisation et que nous demandions au public de trouver un avion et de le restituer ? »

Que savons-nous?

Le jet F-35B Lightning II, fabriqué par Lockheed Martin et exploité par le Corps des Marines depuis 2015, a décollé de Joint Base Charleston dimanche après-midi. C’était l’un des deux avions impliqués dans un vol d’entraînement de routine, a déclaré aux journalistes le capitaine Joe Leitner, porte-parole de la 2nd Marine Aircraft Wing, selon The Post and Courier.

Peu avant 14 heures, l’un des pilotes s’est éjecté et a sauté en parachute dans une résidence située à Charleston, ont indiqué deux responsables de la défense. Le pilote, qui n’a pas été identifié, a été transporté à l’hôpital dans un état stable.

Après 17 heures, Joint Base Charleston a publié sur les réseaux sociaux qu’un « pilote s’était éjecté en toute sécurité » à la suite d’un « accident » d’un F-35 dans l’après-midi. Les responsables ont déclaré qu’ils se concentraient sur deux lacs au nord de la base.

« Si vous avez des informations sur la localisation du F-35, veuillez appeler notre centre d’opérations de défense de la base », ont écrit des responsables.

Ils ont lancé une intense chasse au jet, mais ce n’est que vers 18h30 lundi que la base annoncé que les forces de l’ordre avaient localisé un champ de débris dans le comté de Williamsburg, une zone rurale située à environ deux heures de route au nord-est de la base.

Le pilote est sorti de l’hôpital plus tôt lundi et aucun autre dommage ni blessure n’a été signalé, ont indiqué des responsables de la défense.

Pourquoi le pilote s’est-il éjecté ?

Les responsables militaires n’ont pas pu expliquer dans l’immédiat pourquoi le pilote a sauté en parachute de l’avion, mais des experts et d’anciens pilotes de F-35 ont déclaré qu’une telle décision ne serait pas prise à la légère.

« L’expulsion est une décision de dernier recours », a déclaré David Berke, qui a servi comme commandant du premier escadron de F-35 du Corps des Marines en Caroline du Sud de 2012 à 2014.

« Quelque chose de catastrophique s’est produit où le risque pour l’avion et l’environnement est si élevé que l’éjection préservera la vie du pilote. »

Le F-35B est unique par rapport aux autres modèles, a déclaré Dan Grazier, chercheur principal en politique de défense au Project on Government Oversight, un organisme de surveillance fédéral à but non lucratif.

« Le F-35B a une fonction d’éjection automatique », a déclaré Grazier. « Je suis curieux de savoir si cela l’a éjecté involontairement. »

La décision d’abandonner l’avion signifiait qu’il finirait par s’écraser, un résultat coûteux car cette version de l’avion coûte environ 140 millions de dollars, a découvert le groupe de surveillance dans un rapport. rapport 2020.

« Je ne reproche pas à un pilote d’avoir sauté d’un avion si c’est la bonne ligne de conduite », a déclaré Grazier, ajoutant que l’armée voudra savoir si cela a été fait à cause d’une panne mécanique ou logicielle, d’une erreur du pilote ou d’autre chose. .

Quoi qu’il en soit, les experts estiment que la situation aurait pu être pire.

« Nous sommes tellement chanceux que le pilote se soit bien passé et que personne au sol n’ait été blessé », a déclaré Berke, aujourd’hui directeur du développement chez Echelon Front, une société de développement du leadership. « C’est une bonne nouvelle à cet égard. »

Pourquoi l’avion a-t-il perdu la communication ?

Les F-35 sont équipés de transpondeurs qui permettent de suivre l’avion. Mais les responsables militaires ont d’abord déclaré que le transpondeur ne semblait pas fonctionner, sans savoir pourquoi.

JJ Gertler, analyste principal chez Teal Group, une société de conseil en défense, a déclaré que les moteurs-fusées dans le siège éjectable du pilote auraient pu être si puissants qu’ils « ont cuit l’électronique, les fils, coupé l’alimentation du transpondeur, entre autres choses ». dans le cockpit.

Berke a déclaré que le transpondeur n’avait peut-être pas été allumé en premier lieu parce qu’il volait avec un F-35 de tête, dont le transpondeur aurait dû être allumé. Le deuxième jet serait éteint pour éviter que du bruit supplémentaire n’interfère avec le contrôleur d’approche.

« C’est juste une procédure normale », a déclaré Berke.

Pourquoi l’avion a-t-il continué à voler si longtemps ?

Les responsables militaires voudront également savoir comment l’avion, qui avait été placé en pilote automatique lorsque le pilote s’est éjecté, a réussi à continuer à voler dans le ciel pendant des heures au lieu de s’écraser beaucoup plus tôt.

Berke a déclaré que s’il n’y avait pas de problèmes de moteur pour forcer l’avion à décoller, il pourrait éventuellement continuer à rouler en roue libre.

« Si le moteur de l’avion fonctionne bien et qu’il était dans une position stable lorsque le pilote s’est éjecté, c’est tout à fait plausible », a-t-il déclaré.

Que se passe-t-il ensuite ?

Tous les avions du Corps des Marines à l’intérieur et à l’extérieur des États-Unis ont été cloués au sol lundi et mardi pour permettre aux unités « de discuter des questions de sécurité aérienne et des meilleures pratiques », a déclaré le Pentagone.

Grazier a déclaré que l’incident très médiatisé justifiait une enquête approfondie pour déterminer s’il était motivé par une explication simple ou s’il révélait un problème plus systémique.

Il a déclaré qu’un rapport préliminaire d’accident prend généralement environ 90 jours, mais qu’un rapport complet pourrait prendre encore un an.