« Les questions ne finiront jamais »: Nurmagomedov parle de son retour, poids après avoir évité le combat de Mayweather à 100 millions de dollars en Arabie saoudite (VIDEO)

L’analyste Sharp Nurmagomedov était un spectateur passionné alors que son Eagle Fighting Championship a organisé un événement à Kazan, où il espère ouvrir son propre gymnase et organiser de futurs événements.

Nurmagomedov a regardé Vladimir Daineko assommer Leonid Timoshenko dans un affrontement des poids lourds comme l’un des huit combats principaux du projet de loi, visitant également des installations sportives à Almetyevsk, où il s’est entretenu avec de jeunes athlètes.

Presque inévitablement, l’icône du sport a répondu à des questions familières pour savoir s’il pourrait revenir pour prolonger sa carrière invaincue de 29 combats en MMA, après avoir pris sa retraite après avoir battu Justin Gaethje en octobre.

« Ces questions ne seront jamais fin », a accepté le Daghestanais, qui a toujours soutenu qu’il n’avait pas l’intention de reculer dans l’octogone malgré les ouvertures du président de l’UFC, Dana White.

« Je pense qu’on me demandera, dans 10 ans, ‘Oh, il y a des combattants qui ont combattu à 42 ans à l’UFC. Reviendras-tu ?’

« Mais je n’attendrais pas mon retour. Tu attendras longtemps. Pourquoi dois-je venir [back] en dehors? Je ne suis pas intéressé par l’affirmation de soi ou l’argent. »

À seulement 32 ans, Nurmagomedov poursuit un certain nombre d’entreprises commerciales et a repoussé des enquêtes plus prometteuses en soulignant qu’il n’est pas « pas du tout intéressé » dans un match de lutte.

« Pourquoi ai-je besoin d’attaquer quelqu’un ? » Il a demandé. « J’en ai marre, comme on dit, de plonger pour les jambes moites.

« Nous nous débattons à l’entraînement. Mais combattre dans une arène pour prouver… Je ne sais même pas quoi prouver. »

Bien qu’il soit dans le coin de nombre de ses amis et de ses proches, dont quatre combattront rien qu’en juillet, Khabib n’a pas l’intention de se consacrer à l’entraînement.

« Je ne pense pas que ce serait bien pour moi d’être juste un entraîneur », il a dit. « Je peux faire tellement plus, donc je n’ai pas l’intention de faire ça.

« Quand mes frères se battent, je suis heureux de les conseiller. Comme j’ai beaucoup d’expérience dans l’octogone, je peux donner de bons conseils – surtout quand ce sont des gars avec qui vous avez grandi et que vous connaissez bien.

« Vous connaissez leurs forces et leurs faiblesses, comment ils se comparent à leur adversaire. Je le ferai à l’avenir. »

Poussé sur son poids de marche en ce moment, Khabib a demandé : « Vous voulez faire un match d’affirmation de soi pour attirer l’attention sur Eagle FC ?

« Je peux faire [that], mais ça ne m’intéresse pas. Je pense que je peux simplement inviter un bon grappler à la place. »

Interrogé à nouveau, il a riposté « Quel est votre poids ? Savez-vous que vous ne demandez jamais le poids et l’âge d’un lutteur ou d’une femme ?

« Vous ne demandez même pas l’âge d’un lutteur et ne demandez jamais son poids. Je connais des lutteurs… ils se tiennent comme ça et cachent leur poids. Il n’est donc pas poli de poser des questions sur le poids. »

Nurmagomedov a rejeté les suggestions selon lesquelles il était à son poids record depuis sa retraite. « Non, j’ai pesé plus » a-t-il rétorqué, ajoutant qu’il avait été le plus lourd en 2017, lorsqu’il avait été opéré du dos peu de temps avant de se battre.

« Je pesais 203 lb. Puis le 29 décembre [at the weigh in for UFC 219 the next day, where he won against Edson Barboza], je pesais 155.

« Je pesais le plus parce que quand j’ai subi une opération, je ne pouvais pas courir ou soulever des poids pendant cinq ou six mois. Maintenant, je pèse beaucoup moins. »

L’une des offres énormes qui lui a été faite est contre un autre combattant qui est régulièrement en forme athlétique.

Un combat avec le boxeur Floyd Mayweather – l’un des rares autres combattants à être sorti en tant que champion avec un record parfait – aurait pu suivre le chemin de plus en plus usé vers l’Arabie saoudite, où le match de boxe poids lourd entre Tyson Fury et Anthony Joshua avait eu devait également avoir lieu avant que des complications contractuelles ne fassent échouer la procédure.

« L’attrait est toujours là-bas », a déclaré Nurmagomedov à propos de la proposition de rencontrer Mayweather.

« Il y a eu de telles discussions avec l’Arabie saoudite. Ils voulaient que je me batte là-bas.

« Je ne sais pas environ 100 millions de dollars. Ce n’était pas la somme exacte, mais autour de ça. Quand il s’agit de combats comme ça, qu’est-ce que 100 millions de dollars? »