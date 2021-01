Mais alors que la législation gigantesque passait avec peu de temps pour la réflexion et que le pays se concentrait sur la pandémie croissante de coronavirus, la saga complexe s’est terminée par un soupçon d’anti-climax.

Il était peu probable que les Britanniques ordinaires aient remarqué un changement brusque lorsque l’horloge sonna 23 heures le soir du Nouvel An et que la période de transition se terminait officiellement. L’accord a évité le pire des scénarios – un Brexit redouté « sans accord » et le chaos qui l’accompagne à la frontière – mais n’apportera que peu ou pas d’avantages immédiats et visibles.

L’accord décrit dans les moindres détails la relation post-Brexit de la Grande-Bretagne avec l’UE sur plus de 1200 pages. Mais malgré des années de négociation, plusieurs questions restent en suspens. Le Brexit est peut-être terminé, mais la relation entre une Grande-Bretagne indépendante et l’UE ne fait que commencer.

Voici quelques-unes des grandes questions auxquelles l’accord sur le Brexit n’a pas répondu:

Qu’arrivera-t-il au poisson?

Les droits de pêche dans les eaux autour de la Grande-Bretagne ont fait l’objet d’âpres débats ces dernières semaines. En fin de compte, les deux parties sont parvenues à un compromis inconfortable et potentiellement instable dans l’accord de commerce et de coopération UE-Royaume-Uni.

La pêche est dans une période de transition de cinq ans, les navires de l’UE abandonnant finalement un quart de leurs droits de pêche dans les eaux britanniques – bien en deçà de ce que les groupes britanniques avaient espéré. Une fois la période de transition terminée, il y aura des négociations annuelles sur les droits de pêche, au cours desquelles les deux parties pourront appliquer des tarifs sur le poisson de l’autre côté pour compenser les pertes éventuelles.

Les groupes de pêcheurs britanniques se sont déchaînés, avec appeler des groupes industriels c’est une «trahison». Et étant donné la nature continue des négociations, le petit mais politiquement puissant secteur est susceptible de faire pression pour des positions plus dures à l’avenir.

Il appartient au gouvernement britannique de voir dans quelle mesure ils s’y conforment. Les critiques se sont plaints que les groupes de pêcheurs – ceux emploient environ 12 000 personnes et a rapporté moins de 1,3 milliard de dollars de poisson l’année dernière – trop pris en compte, et la menace des tarifs de l’UE pourrait inciter Londres à ne pas pousser trop fort.

Et les financiers?

Londres est une capitale financière mondiale, avec des services financiers employant plus d’un million de personnes et contribuant 178 milliards de dollars à l’économie britannique. Alors, que dit l’accord commercial à ce sujet?

Pas grand chose, il s’avère. L’accord se concentre presque entièrement sur les biens tangibles transfrontaliers, plutôt que sur des services tels que la finance. Et cela pourrait s’avérer être un problème majeur pour les entreprises britanniques qui cherchent à vendre leurs services dans les États européens.

Johnson a admis l’accord comme il est « Peut ne pas aller aussi loin que nous le voudrions », mais il a souligné que l’espoir est que des « accords d’équivalence » plus petits seront signés avec Bruxelles qui garantissent l’accès aux entreprises britanniques.

Quel est l’avenir de l’Irlande du Nord?

La menace d’une frontière irlandaise dure a persisté pendant les négociations sur le Brexit, craignant que la violence des troubles ne revienne si des contrôles aux frontières sont établis entre l’Irlande du Nord et l’Irlande, qui reste membre de l’UE.

L’accord sur le Brexit a empêché ce résultat. Il adhérera à un protocole convenu l’année dernière qui maintenait l’Irlande du Nord dans le marché intérieur des marchandises de l’UE et appliquera les règles douanières de l’UE dans ses ports, évitant ainsi les scènes chaotiques à la frontière où beaucoup en Irlande redouté.

À long terme, cependant, les changements susciteront des inquiétudes quant à la diminution des liens entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni. Par exemple, en vertu des nouvelles règles, la Cour européenne de justice reste la plus haute juridiction pour certains litiges en Irlande du Nord, mais pas dans le reste du Royaume-Uni.

Le gouvernement irlandais a contacté la population d’Irlande du Nord et a proposé de financer leurs places en Erasmus, un programme populaire qui permet aux étudiants d’étudier dans un autre pays de l’UE pendant un an.

Et Gibraltar?

L’avenir de ce petit territoire britannique qui se trouve en dessous et qui est connecté au continent espagnol n’a pas été détaillé dans l’accord commercial. Environ 15 000 citoyens espagnols ont traversé la frontière de Gibraltar chaque jour avant la pandémie, et l’imposition d’une frontière dure perturberait gravement l’activité économique de l’enclave.

Dans un accord de dernière minute conclu le soir du Nouvel An avant la fin de la période de transition, la Grande-Bretagne a accepté d’autoriser la libre circulation depuis et vers Gibraltar depuis l’Espagne afin que le territoire rejoigne l’espace Schengen sans passeport, avec des contrôles des passeports à l’aéroport. pour les vols depuis la Grande-Bretagne.

L’accord évite le besoin immédiat d’une frontière dure, mais à plus long terme, il soulèvera des questions sur la souveraineté britannique sur Gibraltar, qui abrite environ 32000 personnes et est sous contrôle britannique depuis le traité d’Utrecht en 1713.

Le Royaume-Uni peut-il rester ensemble?

L’Irlande du Nord n’est pas le seul problème à tirer le tissu du Royaume-Uni. Alors que les législateurs britanniques ont voté mercredi sur l’accord sur le Brexit, les divisions étaient claires: la grande majorité des députés écossais ont voté contre le projet de loi.

«L’histoire de l’Écosse est européenne. Et cette histoire ne se terminera pas aujourd’hui », a déclaré Ian Blackford, représentant du Parti national écossais pour l’île de Skye. sur le sol de Westminster.

Le mouvement indépendantiste écossais est antérieur au départ de la Grande-Bretagne de l’UE – le pays a voté de 55% à 45% en 2015 pour continuer à faire partie du Royaume-Uni – et il n’a pas été couvert par les négociations sur le Brexit pour problème, à savoir à l’intérieur de la Grande-Bretagne.

Mais il ne fait aucun doute que le long processus a alimenté le mouvement: un sondage plus tôt ce mois-ci a montré un soutien à l’indépendance écossaise record de 58 pour centbien que le gouvernement britannique n’ait montré aucun signe qu’il autoriserait un référendum sur cette question de sitôt.

Les négociations de la Grande-Bretagne avec l’UE prendront-elles fin un jour?

Ce ne sont pas les seuls problèmes en suspens à résoudre. D’autres incluent la protection des données et la question de la prise en charge d’un « Règles du jeu équitables » entre la Grande-Bretagne et l’UE, ce qui permettrait à Bruxelles d’imposer des poursuites pénales à l’industrie britannique si Londres abaissait les réglementations pour se rendre plus compétitive.

L’accord sur le Brexit comprend des clauses de révision des conditions commerciales après cinq ans – un calendrier qui alignerait à peu près les négociations sur les prochaines élections britanniques – de sorte que les conditions des relations de la Grande-Bretagne avec l’UE se poursuivront probablement pendant un certain temps. question politique.

David Allen Green, un commentateur anti-Brexit, a fait valoir que la Grande-Bretagne finira par se rapprocher de plus en plus des règles de l’UE – comme il le dit, échangeant potentiellement une «union toujours plus étroite» contre «ce qui pourrait être un accord de plus en plus étroit».