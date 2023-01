Les questions du personnel persistent alors que les Whitecaps de Vancouver lancent le camp d’entraînement

L’intersaison a encore été trop longue pour le défenseur des Whitecaps de Vancouver Julian Gressel.

Échangé aux ‘Caps de DC United en juillet, l’ailier de 29 ans s’est avéré être un atout pour son nouveau club l’année dernière, inscrivant deux buts et deux passes décisives en 13 apparitions.

Mais Vancouver a raté de peu les séries éliminatoires, laissant Gressel regarder les séries éliminatoires à la télévision.

“La saison est terminée, je suis assis là à regarder les séries éliminatoires et ça fait un peu mal, tu sais?” il a dit. « J’en ai marre et j’en ai assez de ce sentiment. Et, vous savez, je veux vouloir être de retour là-bas, avoir à nouveau ce sentiment.

Faire des séries éliminatoires est au premier plan des préoccupations des Whitecaps alors que les clubs de la Major League Soccer ouvrent des camps d’entraînement cette semaine.

Après avoir commencé la saison dernière avec une fiche lamentable de 1-6-1, les ‘Caps ont récolté 39 points en 26 matchs dans la dernière séquence. En fin de compte, la course n’a pas suffi et le club a terminé avec un dossier de 12-15-7, ratant les séries éliminatoires pour la quatrième fois en cinq ans.

“Évidemment, nous avons eu une bonne dose (de succès) en fin de saison. Nous avons presque atteint les séries éliminatoires », a déclaré l’attaquant Brian White. «Donc, si nous sommes capables d’avoir ce genre de course au début plutôt qu’à la fin, nous nous sommes préparés pour une bonne position dans les séries éliminatoires. C’est important de commencer fort.

Le départ chancelant a été le « talon d’Achille » des Whitecaps l’an dernier, a déclaré l’entraîneur Vanni Sartini.

« La pré-saison est très importante pour le début de saison. Alors aujourd’hui, lors de la première réunion, j’ai dit aux gars que nous devions aller à 100% dès le premier jour », a-t-il déclaré après la première journée complète d’entraînement de son groupe lundi.

En plus du jeu MLS, la campagne 2023 verra les ‘Caps participer à la Ligue des champions de la CONCACAF en tant que vainqueurs du Championnat canadien l’an dernier. Ils commenceront par accueillir l’équipe hondurienne du Real Espana le 3 mars, moins de deux semaines après le début de la saison régulière de la MLS.

“Donc, les grands matchs arriveront immédiatement et nous devons être prêts à partir”, a déclaré Sartini.

Certains visages notables manquaient à l’appel lorsque les Whitecaps sont revenus sur le terrain lundi.

Le club a choisi de ne pas choisir les options sur un certain nombre de joueurs après la saison dernière, notamment l’attaquant canadien Lucas Cavallini et le défenseur vétéran Jake Nerwinski. Le gardien Cody Cropper, le milieu de terrain Leonard Owusu, l’attaquant Tosaint Ricketts et les défenseurs Marcus Godinho et Florian Jungwirth ont également vu leurs contrats prendre fin.

Vancouver a depuis fait quelques ajouts, dont la défenseure canadienne Karfia Yao, que le club a acquise du CF Montréal lors du repêchage de rentrée de la MLS.

Les ‘Caps ont encore renforcé leur ligne arrière lundi, signant le défenseur central uruguayen Mathias Laborda pour un contrat de trois ans. L’accord comprend une option club pour la saison 2026.

Le défenseur de 23 ans arrive à Vancouver en provenance du Club Nacional de Football de la Primera Division uruguayenne, où il a débuté dans 82 des 101 apparitions, inscrivant six buts et une passe décisive et aidant le club à remporter les championnats en 2019, 2020 et 2022.

Le Laborda de six pieds et 170 livres a également représenté l’Uruguay aux niveaux U-17, U-20 et U-23.

Le directeur sportif des Whitecaps, Axel Schuster, a déclaré dans un communiqué annonçant le déménagement que l’équipe surveillait Laborda depuis plus d’un an.

“C’est un défenseur jeune, intelligent et tenace”, a-t-il déclaré. “Mathias est à l’aise avec le ballon et apporte un mélange d’expérience ainsi qu’un potentiel de croissance.”

S’exprimant par l’intermédiaire d’un traducteur après sa première séance d’entraînement lundi, Laborda s’est décrit comme un joueur concentré.

“Je sais ce que je dois faire et je fais ce qu’il y a de mieux pour l’équipe avant tout”, a-t-il déclaré. « Je suis vraiment bon en sauts. J’adore les batailles défensives.

Laborda n’est peut-être pas le dernier ajout des Whitecaps avant la saison régulière. Sartini a dit qu’il pourrait y avoir « un ou deux » mouvements à venir, mais qu’il ne veut pas garder une grande liste de 30 joueurs parce qu’il préfère se concentrer sur 23 ou 24 athlètes.

Le groupe bénéficiera également d’avoir certains des joueurs qu’ils ont ajoutés lors de la course de la saison dernière pendant une année complète, a-t-il déclaré.

Vancouver a signé le milieu de terrain Andreas Cubas pour un contrat de joueur désigné de quatre ans en avril dernier, mais l’Argentin a lutté contre les blessures au début de son mandat et a été limité à 18 apparitions en 2022.

Les ‘Caps ont également ajouté Gressel en juillet et le milieu de terrain Alessandro Schopf en août.

Avoir le trio pour le camp d’entraînement et le début de la saison 2023 fera une différence, a déclaré Sartini.

« C’est un énorme avantage. C’est un énorme avantage », a-t-il déclaré. “Je pense que ces trois joueurs devraient être considérés comme de nouvelles recrues dans le sens où je dirais que je suis convaincu qu’ils auront plus d’impact qu’ils ne l’étaient l’année dernière.”

—Gemma Karstens-Smith, La Presse canadienne

soccerVancouver Whitecaps