Les questions de sécurité en ligne ne sont pas très efficaces. Je les aime toujours.

Le site d’une compagnie aérienne voulait savoir de quel instrument de musique je jouais : aucun, bien qu’une fois j’ai mal joué du piano. Il voulait aussi connaître ma saveur préférée de crème glacée : la pâte à biscuits, probablement, bien que ce soit une sorte de cravate avec une tasse de beurre de cacahuète. Enfin, le site Web a demandé : « Quel est votre artiste préféré ? » Il m’a proposé un menu déroulant proposant des options disparates et comiquement disparates, parmi lesquelles Banksy, Norman Rockwell, Gustav Klimt, Richard Serra et Shepard Fairey. On m’a posé toutes sortes de questions par les interfaces de grandes entreprises à des fins de « sécurité ». Certaines questions de sécurité semblent simples, presque clichées : « Quel est le nom de jeune fille de votre mère ? (Ma mère a gardé la sienne, puis a divorcé.) « De quelle couleur était ta maison d’enfance ? (Jaune, mais d’abord il était bleu, puis il a été peint et ensuite il a été vendu.) « Qui était votre meilleur ami d’enfance ? » (Annika — facile.) D’autres sont plus difficiles, parce qu’ils se fient à des préférences qu’ils tiennent pour fixes : film préféré, chanson préférée, couleur préférée, voire activité préférée. Parfois, ils vont droit au cœur, comme lorsqu’on m’a donné la possibilité de sélectionner la question de sécurité « Quel est l’amour de votre vie ? » (Il y avait une étrange poésie ici – pas « qui », mais « quoi ».) J’essayais d’ouvrir un compte bancaire lorsque je me suis demandé, de manière incongrue : qu’est-ce que j’aime vraiment, par-dessus tout ? Les questions de sécurité en ligne ressemblent aux brise-glaces auxquels nous avons pu jouer au collège, ou peut-être aux questions de deuxième rendez-vous ; ils nous obligent à nous auto-définir en utilisant des marqueurs arbitraires. Ils sont comme des mots de passe secrets de cabane dans les arbres, dans un jeu joué avec vous-même. J’en suis venu à les aimer au fil des ans, ces enquêtes soudaines, étranges et personnelles qui gardent notre entrée dans certaines des zones les plus impersonnelles d’Internet. L’hypothèse était que le nom de jeune fille de votre mère se serait évanoui si loin dans le passé que presque personne d’autre n’aurait pu le savoir.

Les questions de sécurité ont été inventées pour résoudre un problème à la fois existentiel et pratique : Comment prouver que vous êtes vous-même ? Selon les recherches effectuées par Bonnie Ruberg, professeur à l'Université de Californie à Irvine, les questions de sécurité sont apparues vers 1850. L'Emigrant Industrial Savings Bank a été fondée pour les immigrants irlandais à New York, dont beaucoup ont été victimes de discrimination dans d'autres banques. Au milieu du XIXe siècle, les banques utilisaient souvent des signatures pour authentifier l'identité des personnes, mais de nombreux clients de l'Emigrant Industrial Savings Bank ne savaient ni lire ni écrire. Il a donc créé un « livre de test » qui contenait une mine d'informations personnelles. Lorsque les clients entraient, les commis les interrogeaient sur leur histoire personnelle et leurs relations afin de vérifier leur identité. Parfois, ils posaient même la question par excellence : « Quel est le nom de jeune fille de votre mère ? » (L'hypothèse était que le nom de jeune fille de votre mère se serait évanoui si loin dans le passé que presque personne d'autre n'aurait pu le savoir.) Cette pratique s'est répandue et s'est étendue à d'autres banques au cours des 50 années suivantes – elles sont arrivées à être appelées « questions de défi » ou « mots de passe questions-réponses » ou, mon préféré, « secrets partagés ».

Malheureusement, les questions de sécurité ne sont pas très efficaces pour la sécurité à l’ère d’Internet. Ils sont souvent faciles à deviner (le nom de jeune fille de votre mère, qui peut toujours être son nom de famille, est une information largement accessible). Une étude de 2009 a révélé que les connaissances des utilisateurs pouvaient prédire leurs réponses de sécurité 17 % du temps. Les experts en sécurité numérique nous conseillent de les supprimer au profit d’une identification à deux facteurs et de meilleures méthodes de protection. Et pourtant, des questions de sécurité persistent, étonnamment difficiles à déloger de l’architecture d’Internet, en raison d’une combinaison de réduction des coûts, de défis techniques et d’inertie. Nous sommes dans cet étrange moment d’entre-deux technologique, le crépuscule imminent et nécessaire de la question de la sécurité. J’aime un secret partagé – même un entre moi et mon système bancaire en ligne – et je commence déjà à pleurer la perte des questions de sécurité. Ils se sentent comme des antidotes à la similitude de l’Internet contemporain. Contrairement aux sites d’entreprise homogénéisés auxquels ils vous donnent accès, le caractère aléatoire essentiel des questions de sécurité ressemble à un vestige d’un Internet passé. Elles s’adressent à moi, personnellement, à l’improviste, et elles m’incitent à considérer ce qui me rend unique. Ce sont des artefacts d’une époque où la société pensait différemment à ce qui constituait l’identité et comment la prouver, où qui nous étions n’était pas enraciné dans l’idée de documents objectifs comme les passeports et les permis de conduire, mais dans des connaissances personnelles, souvent héréditaires qui partagé.

Il y a quelque chose de beau dans cette articulation alternative de soi. Plutôt que de vous présenter comme la somme de faits objectifs – couleur des yeux, taille, lieu de naissance – on vous demande plutôt de choisir une chanson préférée. Il y a là quelque chose d’essentiellement enfantin ; quand j’étais jeune, je tenais mes préférences comme des talismans, alors que j’essayais à la fois de me situer dans le monde et de dire aux autres qui j’étais. J’ai sélectionné un joueur de baseball préféré et je l’ai répété encore et encore : Derek Jeter, Derek Jeter, Derek Jeter. (Dans un journal que j’ai tenu quand j’avais 9 ans, j’ai comparé deux amis et j’ai écrit que l’un d’eux me convenait mieux parce que nous étions tous les deux de « grands fans des Yankees ».) Ces choses fluctuent ; ils sont inexacts. Mais le paysage changeant de mes goûts, affinités et anecdotes personnelles aléatoires sont, je pense, plus essentiels à qui je suis que ma date de naissance. Je suis toujours surpris et ravi de rencontrer une autre personne, une âme sœur, qui partage ma chanson préférée.

Sophie Haigney est critique et journaliste qui écrit sur les arts visuels, les livres et la technologie.