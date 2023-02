Les querelles s’enlisent dans le procès anti-émeute du Capitole contre les dirigeants des Proud Boys

Le procès anti-émeute du Capitole pour les dirigeants des Proud Boys promettait d’être une vitrine historique pour certaines des preuves les plus convaincantes d’un complot présumé d’extrémistes d’extrême droite pour arrêter le transfert du pouvoir présidentiel après les élections de 2020.

Un mois après le début du procès, il y a eu beaucoup de feux d’artifice, mais surtout lorsque le jury n’était pas dans la salle d’audience.

Les avocats représentant les cinq Proud Boys accusés de complot séditieux se sont battus à plusieurs reprises avec le juge de district américain Timothy Kelly pendant les pauses de témoignage. Au moins 10 fois, ces avocats ont plaidé en vain pour qu’il déclare un procès nul.

Le juge réprimande régulièrement les avocats pour l’avoir interrompu et a menacé de les mépriser si cela continue. Deux avocats de la défense ont à un moment donné émis l’idée de se retirer de l’affaire si Kelly ne se prononçait pas en leur faveur sur les questions de preuve.

Le déluge de querelles a embourbé les débats dans le palais de justice fédéral, où le Capitole peut être vu au loin depuis certaines fenêtres. Un jour récent au tribunal, l’avocat de la défense Norm Pattis a comparé le procès à la visite de “Gilligan’s Island”, le titre et le décor de la sitcom des années 1960 sur l’équipage et les passagers d’un bateau naufragé.

“C’était censé être une visite de trois heures, et les gens ont été bloqués ensemble pendant une période infinie pendant qu’ils résolvaient leurs difficultés interpersonnelles”, a plaisanté Pattis.

La tension dans la salle d’audience reflète les enjeux élevés pour le ministère de la Justice et les accusés. C’est l’un des cas les plus graves à émerger de l’émeute du Capitole le 6 janvier 2021, et l’ancien président national des Proud Boys, Enrique Tarrio, est peut-être la personne la plus en vue à avoir été inculpée jusqu’à présent dans l’agression.

Les Proud Boys risquent jusqu’à 20 ans de prison s’ils sont reconnus coupables de complot séditieux. Les acquittements pour l’accusation rarement utilisée – qui frappe au cœur de ce que les procureurs disent s’être passé ce jour-là – seraient un revers dans l’enquête du gouvernement du 6 janvier, qui continue de croître deux ans plus tard.

Tarrio et quatre lieutenants sont accusés d’avoir participé à un complot d’une semaine visant à éloigner le démocrate Joe Biden de la Maison Blanche après avoir vaincu le président de l’époque, Donald Trump, aux élections de 2020. Les procureurs disent que cela a culminé avec les Proud Boys qui ont organisé un assaut coordonné contre le Capitole aux côtés de centaines d’autres partisans de Trump.

Les avocats de la défense affirment qu’il n’y a aucune preuve que les Proud Boys ont comploté pour attaquer le Capitole et empêcher le Congrès de certifier le vote du Collège électoral le 6 janvier. Les avocats affirment que les procureurs qualifient à tort les plaisanteries belliqueuses en ligne de complot violent. Ils ont tenté en vain de déplacer le procès hors de Washington, arguant qu’il n’y avait aucun moyen pour leurs clients d’obtenir un procès équitable devant un jury du district de Columbia.

Le procès des Proud Boys est sur le point de durer plusieurs semaines de plus que le procès historique de l’année dernière pour les dirigeants et les membres du groupe Oath Keepers, qui ont été inculpés dans une affaire distincte le 6 janvier.

En novembre, un jury a condamné le fondateur de Oath Keepers, Stewart Rhodes, et un autre chef de complot séditieux après trois jours de sélection du jury, 26 jours de témoignages et deux jours de plaidoiries. Un procès séparé impliquant des membres des Oath Keepers – qui font face à une multitude d’accusations, mais pas à un complot séditieux – a également débuté ce mois-ci.

La sélection du jury pour l’affaire Proud Boys a duré 12 jours. Après les déclarations d’ouverture du procès le 12 janvier, les jurés ont entendu 16 jours de témoignages jusqu’à vendredi. Les procureurs devraient clore leur dossier fin février ou début mars avant que l’équipe de la défense ne commence à présenter ses témoignages.

Une douzaine des 14 premiers témoins à charge dans le procès des Proud Boys étaient des agents du FBI et d’autres responsables de l’application des lois. Les jurés ont également entendu le témoignage d’un ancien membre des Proud Boys qui a conclu un accord de plaidoyer avec les procureurs et un réalisateur de documentaires britannique qui a été intégré aux Proud Boys le 6 janvier.

Les jurés doivent souvent attendre dans les coulisses pendant que les avocats de la défense contestent l’admissibilité des preuves. Dans un de ces échanges, Pattis a exhorté Kelly à reconsidérer une décision autorisant les procureurs à introduire des messages de la plate-forme de médias sociaux Parler.

“Nous vous offrons une bouée de sauvetage ici parce que nous pensons que vous avez commis une erreur”, a déclaré Pattis au juge.

“Eh bien, je vous offre la bouée de sauvetage d’obéir à mon ordre”, a répondu Kelly.

Kelly a fréquemment réprimandé les avocats de la défense pour l’avoir interrompu et parlé au-dessus de lui, avertissant qu’il pourrait les trouver méprisants. À un moment donné, l’avocat Nicholas Smith a interrompu le juge alors que le juge le réprimandait pour une interruption antérieure.

L’un des avocats de Tarrio a demandé l’annulation du procès après qu’un témoin a déclaré que Tarrio avait brûlé une bannière Black Lives Matter lors d’une manifestation à Washington lors d’une manifestation de décembre 2020 par des partisans de Trump.

Tarrio a été arrêté deux jours avant l’émeute du 6 janvier, accusé d’avoir vandalisé la banderole et a reçu l’ordre de quitter la ville. Kelly a décidé que les procureurs pouvaient discuter du vandalisme, mais pas de détails spécifiques sur la bannière. Les procureurs allèguent que Tarrio est resté aux commandes des Proud Boys sur le terrain le 6 janvier même s’il n’était pas là.

Carmen Hernandez, avocate du chef de la section Proud Boys, Zachary Rehl, a demandé à plusieurs reprises l’annulation du procès, notamment lorsqu’elle a accusé un procureur d’avoir utilisé des allégations incendiaires et trompeuses dans sa déclaration liminaire. Hernandez a demandé l’annulation du procès après que les jurés ont vu des vidéos violentes de combats de rue des Proud Boys lors de rassemblements avant le 6 janvier.

“Il ne serait pas un jour dans ce procès sans requête en annulation”, a déclaré Kelly, qui a rejeté sa demande.

Au moins un juré a peut-être envoyé un signal sur la lenteur du procès.

J. Daniel Hull, l’un des avocats de Biggs, a déclaré au juge le 19 janvier qu’il avait vu un juré s’endormir ce matin-là. En réponse, le juge a déclaré aux avocats que « concentrer leurs présentations pourrait aider à résoudre ce problème ».

La rancoeur a commencé avant même que le jury ne prête serment.

Un jour avant le début du procès, Hernandez a déclaré qu’elle se sentait obligée de se retirer de l’affaire si le juge autorisait les procureurs à montrer une vidéo particulière comme preuve. Smith, qui représente le chef de la section Proud Boys Ethan Nordean, a poursuivi avec un commentaire similaire sur le retrait si le juge ne se prononçait pas en sa faveur sur une question de preuve.

Pattis, un avocat du Connecticut qui représente l’organisateur des Proud Boys, Joe Biggs, a été brièvement écarté de l’affaire après qu’un juge de son État d’origine a suspendu son permis d’exercer le droit pendant six mois. La décision découle du traitement par Pattis de documents confidentiels lors de sa représentation du théoricien du complot Alex Jones dans un procès civil. Kelly a autorisé Pattis à rejoindre le procès après des déclarations d’ouverture une fois qu’une cour d’appel a reporté sa suspension.

Le juge n’a pas amené de jurés au tribunal le 6 février afin que les avocats puissent discuter de la pertinence des messages que Proud Boys a publiés sur la plateforme Telegram. Pattis a averti que les preuves de Telegram à elles seules pourraient ajouter deux semaines au procès “si nous ne faisons pas attention”.

“J’ai dit en plaisantant à mon bureau que j’espérais être à la maison à Pâques aujourd’hui au rythme où vont les choses”, a ajouté Pattis.

Michael Kunzelman et Lindsay Whitehurst, Associated Press

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.