Les querelles secrètes de I’m A Celebrity révélées alors que le groupe WhatsApp du casting descend dans les râles et les coups de poignard dans le dos avant la finale

LA diva se dispute sur la série all-stars de I’m A Celebrity peut être révélée pour la première fois aujourd’hui – grâce au dernier expulsé Paul Burrell.

L’ancien majordome de la princesse Diana a levé le voile sur les querelles qui ont éclaté depuis la diffusion de la série.

Rex

Des camarades de camp célèbres ont regardé l’émission sur ITV pour la première fois depuis son tournage l’année dernière.

Et leur groupe WhatsApp a été enflammé de disputes maintenant qu’ils savent ce que leurs camarades concurrents ont fait dans le dos les uns des autres.

Détaillant les secrets de la série sud-africaine, Paul a affirmé que :

FATIMA Whitbread a réprimandé les autres pour contrebande, tout en profitant de sa propre réserve privée ;

GEORGIA Toffolo a loué son propre jet privé car elle était si désespérée de rentrer chez elle ;

JANICE Dickinson est désormais boudée par tout le groupe après un comportement de choc et s’est déclarée la plus célèbre;

GILLIAN McKeith a dénoncé les commentaires faits dans son dos.

L’ancien assistant royal Paul a déclaré: «Nous avons un groupe WhatsApp I’m A Celebrity Legends.

« Et nous nous parlons tous au fur et à mesure que chaque nuit se déroule et nous disons tous: » Wow, je ne savais pas que c’était arrivé « .

« Maintenant, nous regardons tout et nous voyons le contexte de tout, nous nous envoyons constamment des textos en disant: » Oh, tu as fait ça. Ouah’. J’ai des grondements à avoir.

Racontant tout après avoir quitté le camp juste un jour avant la finale, Paul a révélé comment il se sentait trahi par deux camarades de camp en particulier – Janice et Fatima – au cours d’une dispute sur les marchandises de contrebande.

Après qu’il a été découvert que Gillian McKeith avait introduit en contrebande des amandes, des menthes et des épices dans son soutien-gorge et sa culotte, le majordome a avoué qu’il s’était faufilé dans un sachet de café.

Fatima a parlé à Paul de la violation des règles dans un premier moment explosif de la série, en disant: « Vous vous êtes fait honte. »

Paul a déclamé: «Je dois avoir un grondement avec Janice. Elle m’a jeté sous le bus avec le café.

«Je lui avais donné une bonne tasse de Butler’s Roast près du feu tous les matins, en la sirotant très lentement et en me regardant et en me faisant un clin d’œil.

«Mais quand la honte en est venue, Janice est restée assise en silence. Merci beaucoup Janice! Elle n’a jamais dit un mot.

«Quand il s’agissait de se sauver, elle avait beaucoup à dire. Janice était impolie avec tout le monde, elle ne tire aucun coup.

L’opiniâtre Fatima a divisé le camp avec sa prédication alors qu’un certain nombre de célébrités – dont Myleene Klass et Shaun Ryder – s’étaient faufilées dans des articles interdits.

Dans les scènes, Fatima a déclamé : « Il s’agit d’enfreindre les règles, parce que je suis une personne de principes et je veux être fidèle à moi-même. »

Mais Paul a maintenant affirmé que l’olympien appréciait également les produits coquins.

Il a déclaré: «J’ai récemment appris de Gillian qu’elle avait donné à Fatima certaines de ses menthes de contrebande.

« Au moment où Fatima me dit : ‘Tu t’es fait honte’, elle a sucé une menthe impériale ! C’est un peu riche non ?

« Alors elle n’était pas si juste après tout. »

Il a poursuivi : « Je n’avais pas réalisé à quel point Fatima était autoritaire jusqu’à ce que je la regarde. Fatima savait ce qu’elle faisait et elle était là pour gagner. Elle avait la finale en ligne de mire.

En plus de commenter l’action de la nuit, le groupe WhatsApp a également été un lieu où les célébrités ont partagé leurs réflexions sur les histoires qui émergent à propos du groupe.

Le chanteur de Happy Mondays Shaun a raconté comment il pensait que Paul et Gillian simulaient leurs réactions pour le temps d’antenne, tandis que l’acteur de Corrie Andy Whyment a dit la même chose à propos de Janice.

Paul a déclaré : « Nous sommes tous dans le groupe WhatsApp sauf Janice. Janice n’est pas dans la classe de 2023 pour des raisons évidentes.

« Il est juste de dire que nous sommes tous un peu méfiants vis-à-vis de Janice.

« Janice était le joker du camp et nous avons tous un peu peur d’elle pour être honnête. »

Paul a maintenant raconté comment le mari de Janice, Robert « Rocky » Gerner, a été contraint de jouer le rôle de pacificateur dans les pavillons de safari où les camarades de camp ont séjourné lorsqu’ils ont quitté le spectacle.

Il a poursuivi: « Rocky était très fougueuse pour protéger Janice alors qu’elle revenait en mode mannequin et était occupée à être » la personne la plus célèbre du programme « . »

Lorsqu’on lui a demandé s’il faisait référence à l’histoire du Sun selon laquelle Rocky s’était disputé avec Dean Gaffney à propos de Janice, Paul a commenté: « Dean a été très surpris d’entendre parler de la bagarre qu’il a eue avec Rocky. »

Le groupe s’est assis pour dîner ensemble après le tournage terminé.

Mais les choses se sont détériorées à l’aéroport sur le chemin du retour lorsqu’un vol annulé a obligé certains membres du groupe à attendre six heures.

Getty

Helen Flanagan aurait déploré le retard de vol de six heures[/caption] TVI

Georgia Toffolo a cartographié son jet privé alors qu’elle était si désespérée de rentrer chez elle[/caption]

Des stars, dont Helen Flanagan, auraient gémi à propos du retard.

Paul a révélé: «Certaines personnes se sont plaintes de ne pas avoir pris le vol de retour.

« Eh bien, certains d’entre nous ont dû rester un jour de plus en Afrique du Sud, dans un hôtel et notre famille s’ennuie un autre jour.

Alors, calmez-vous gang, calmez-vous ! Vous savez, vous avez tous eu votre moment de gloire. Toff s’est en fait procuré un jet privé pour rentrer chez elle.

Une amitié de camp qui reste intacte est entre Paul et Andy Whyment. Le couple se retrouve régulièrement pour dîner.

Andy est également de bons amis avec son compatriote mancunien Shaun. Paul, plein d’espoir, a même lancé une invitation pour des vacances en groupe lorsque la poussière sera retombée.

Paul a déclaré: « Andy et moi sommes presque joints à la hanche et sommes devenus de grands amis.

« Et j’ai invité toute l’équipe dans l’ancienne propriété que mon mari et moi rénovons en Toscane, à l’exception de Janice. »

Cela vient malgré le fait que Gillian et son équipe aient dit au Sun qu’elle et Paul partaient seuls.

Paul a ri: « Gillian n’est pas idiote! » Le couple s’est rencontré récemment pour purifier l’air après avoir envoyé un message à Paul pour se plaindre après avoir regardé l’un des épisodes.

Une source a déclaré au Sun : « Gillian était furieuse après avoir vu Paul demander à Shaun Ryder si Gillian était vraiment folle comme une boîte de grenouilles. »

Paul a ajouté : « Mais j’ai adoré être dans la jungle, c’était magique.

« J’ai rencontré le groupe de personnes le plus incroyable. Bien qu’il y ait eu de petits soucis en cours de route, c’est la nature humaine.

Le dernier épisode de I’m A Celebrity… South Africa est sur ITV ce soir à 21h.

Rex