Les querelles secrètes de Britain’s Got Talent – ​​de la fureur d’Amanda Holden face à une nouvelle signature à la « mini-vendetta » du juge « oublié »

Les actes dramatiques ne manquent jamais dans Britain’s Got Talent – ​​mais c’est parfois dans les coulisses que se déroule l’action la plus explosive.

Aujourd’hui, Alan Carr a révélé qu’il avait été snobé par BGT après des discussions pour rejoindre le concours de talents plus tôt cette année.

Il a affirmé que ni l’équipe BGT ni Simon Cowell ne lui avaient dit qu’il n’avait pas décroché le poste.[/caption]

Le comédien, 47 ans, était prêt à remplacer David Walliams, mais a appris plus tard que c’était Bruno Tonioli, 67 ans, après avoir lu un article dans The Sun.

Alan a affirmé que personne ne lui avait dit qu’il avait perdu son emploi et quand il a vu Simon à une fête, on lui a dit : « Alan, c’est le showbusiness. »

Nous révélons ici d’autres querelles et rancunes du BGT au fil des ans.

Poursuite de 10 millions de livres sterling

La semaine dernière, il est apparu que David Walliams poursuivait en justice les créateurs de Britain’s Got Talent, affirmant que ses conversations privées avaient été « enregistrées, transcrites et conservées ».

Cela faisait suite à une fuite d’une transcription de remarques offensantes sur les personnes auditionnées, qu’il avait faites « pendant les pauses du tournage » en 2020.

David, qui s’est d’abord excusé pour ces commentaires, a déclaré : « Il s’agissait de conversations privées et – comme la plupart des conversations avec des amis – n’étaient jamais destinées à être partagées. Néanmoins, je suis désolé.

L’ancien juge, 52 ans, réclame 10 millions de livres sterling pour violations de données, perte de revenus et détresse émotionnelle après avoir été abandonné l’année dernière.

Dans une déclaration, David a affirmé qu’il luttait contre des « pensées suicidaires actives » et qu’il avait « perdu la capacité d’être drôle » parce qu’il craignait que tout ce qu’il disait puisse être utilisé contre lui.

David Walliams poursuit les créateurs de Britain’s Got Talent Freemantle Media[/caption]

La société de production Fremantle Media a déclaré au Sun qu’elle était « surprise et attristée par cette action en justice » après une « relation longue et productive avec David ».

Il a ajouté qu’il était « disponible et ouvert au dialogue pour résoudre cette question à l’amiable » mais qu’il était « prêt à nous défendre vigoureusement si nécessaire ».

Manifestation salariale

L’accord salarial de Bruno Tonioli a déclenché une querelle salariale entre les présentateurs de l’émission[/caption]

Lorsque l’ancien juge de Strictly Bruno a été embauché en janvier, cela aurait déclenché une dispute salariale qui aurait conduit deux stars à refuser de signer leur contrat.

Amanda Holden, 52 ans, et Alesha Dixon, 45 ans, seraient furieuses que le juge débutant reçoive le même montant qu’eux – estimé à 850 000 £.

Une source nous a déclaré : « Amanda est sur BGT depuis 17 ans, tandis qu’Alesha entame sa onzième année.

« Ils ne pensent pas qu’il est juste qu’un nouveau venu entre dans la série et se voit proposer le même contrat qu’eux. »

Ils ont décidé de « faire preuve de retenue et de rester fermes » lors des négociations contractuelles, qui auraient été « jusqu’au bout ».

Malgré la dispute sur le salaire de Bruno, un mois plus tard, Amanda a donné son approbation à la star.

Elle nous a dit : « C’est une merveilleuse boule d’énergie et dans le bon sens, il a déjà enfreint toutes les règles… À tel point que Simon devra probablement jeter n’importe quel livre de règles cette année. »

« Mini vendetta »

Lorsque Michael McIntyre a rejoint BGT en 2011, il rêvait de devenir « le chéri de la nation, comme Cheryl Cole » – mais il n’a duré qu’une saison dans le panel avant de recevoir le coup d’envoi.

Dans son autobiographie A Funny Life, il admet : « Je me sentais rejeté et bouleversé. Ajouter mon nom à la liste des personnes licenciées par Simon Cowell a été un coup dur pour mon ego.

« Mon publiciste Gary Farrow avait déjà publié une déclaration disant que je quitterais la série pour me concentrer sur ma tournée, et c’est devenu le récit.

«J’ai sauté avant d’être poussé. Pas sorti du train, ce n’était pas si mal.

Michael a dit qu’il avait besoin de ces « mini-vendettas pour maintenir ma motivation élevée », et son nouveau « fantasme » était de proposer une émission qui battrait Simon dans les audiences.

Il a ajouté : « La chose la plus positive que je puisse dire à propos de mon [BGT] l’expérience était que personne ne s’en souvenait.

L’âgisme

L’ancienne juge d’America’s Got Talent, Sharon Osbourne, a eu une longue et amère querelle avec Simon et résiste rarement à une pop à BGT.

Elle a affirmé de manière sensationnelle qu’elle avait été exclue de The X Factor en 2017 parce que Simon pensait qu’elle était « trop vieille ».

Au cours d’une guerre de mots acharnée avec son ancien patron, elle a affirmé qu’elle avait été « payée pour se taire » sur les raisons de son départ.

En 2019, Sharon s’est déchaînée sur The Talk, enragée : « Si vous voulez être jeune, virez-vous et débarrassez-vous de ces hommes. »

Plus tard cette année-là, Simon a déclaré qu’il avait mis fin à leur querelle, déclarant qu’il n’y avait « absolument aucune mésentente » entre eux.

Simon a déclaré : « Sharon s’emporte un peu mais au fond, elle a une réelle affection pour les séries. Il y aura d’autres versions de ces spectacles… et elle sera toujours la bienvenue.

Mais il semble que Sharon ne ressente pas la même chose. En 2020, elle a affirmé que Simon « n’aime pas les gens en surpoids » et a des opinions « très datées » sur le podcast Honest AF Show.

En janvier de cette année, Sharon a porté un nouveau coup de massue à Simon en critiquant le format BGT lors d’une interview sur TalkTV.

Elle a déclaré : « On ne peut y aller que très longtemps avant d’avoir tout parcouru… je pense que ce genre d’émissions est très daté. »

‘Tension’

Les fans de BGT pensaient qu’Alesha Dixon était ennuyée par « OTT » Bruno[/caption]

Après que Bruno ait remplacé David, certains téléspectateurs aux yeux d’aigle ont cru avoir remarqué une tension croissante entre lui et son collègue juge Alesha.

Sur X, anciennement Twitter, ils ont partagé des photos du chanteur qui n’avait pas l’air impressionné lorsqu’il parlait.

Lors de la demi-finale de cette année, un utilisateur a fait remarquer : « Je ne suis pas un expert en langage corporel ou quoi que ce soit, mais je peux dire qu’Alesha en a tellement fini avec Bruno qui est OTT. »

Alesha a semblé attiser les flammes lors d’une apparition dans Saturday Kitchen lorsqu’elle a admis que c’était « étrange » lorsqu’elle a commencé à travailler avec l’ancien juge de Strictly.

Elle a expliqué : « Étant la famille que nous étions depuis 10 ans, c’était étrange au début, c’est comme une nouvelle normalité, une nouvelle énergie… »

Alesha n’a pas révélé ses propres sentiments à propos de la star, mais a déclaré qu’il « avait fantastiquement bien réussi » et qu’elle pensait que « le public l’aimait » en raison de son « énergie et de son dynamisme ».

Simon a « donné une leçon »

En 2016, Amanda a suggéré qu’elle devait apprendre à Simon à ne pas opposer les stars féminines.

Cela faisait suite à des allégations de querelle entre Amanda et Alesha, qui, selon elle, avait été encouragée par le juge en chef.

Amanda a déclaré au Radio Times : « Simon a arrêté de le faire maintenant… Il sait que ce n’est pas cool. »

Cela faisait suite à des rancunes amères entre des stars féminines dans d’autres émissions de Simon – y compris entre Sharon et Dannii Minogue alors qu’ils travaillaient sur X Factor.

Amanda a déclaré qu’elle et Alesha avaient noué une belle amitié après que la chanteuse ait rejoint BGT en 2012, ce qui a incité à repenser ce que les femmes veulent voir dans la série.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle n’avait pas accepté les tentatives de les monter les unes contre les autres, Amanda a répondu : « Ce n’est pas ce à quoi ressemblent naturellement les femmes et ce n’est pas ce que les femmes veulent regarder. »

Ligne de « trahison »

Piers Morgan a qualifié David Walliams de « perfide » et « effrayant »[/caption]

En 2020, l’ancien juge du BGT, Piers Morgan, a affirmé que David Walliams était la raison pour laquelle il avait refusé de remplacer Simon alors qu’il se remettait d’une fracture du dos.

Piers a déclaré : « Je ne pouvais pas travailler avec Walliams. Je pense que c’est un homme fourbe et perfide.

« Il fait partie de ces gens qui vous disent une chose en face et vous la collent ensuite dans votre dos.

« S’il était assis là, cela ne m’intéresserait pas. Mais s’il n’était pas assis là, qui sait ?

Piers a de nouveau enfoncé le couteau après la fuite des commentaires de David sur les candidats, affirmant qu’ils étaient la « pointe de l’iceberg » et le qualifiant de « l’une des fraudes les plus méchantes de la télévision ».

Hier, Piers a partagé une photo de la première page du Sun et a écrit : « David Walliams affirme dans des documents juridiques qu’il a « perdu la capacité d’être drôle » depuis qu’il a été exclu de @BGT pour avoir abusé des candidats. Quand a-t-il eu cette capacité ?