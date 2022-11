Les querelles les plus cruelles de Boy George alors que je suis une star de célébrité déchire Charlene – y compris Spice Girl lui disant de «f *** off»

IL n’a fallu que trois jours à Boy George pour commencer une dispute avec un camarade de camp dans la jungle.

La chanteuse, 61 ans, a qualifié la panéliste de Loose Women Charlene White, 42 ans, de “contrôlante” et “trop ​​autoritaire” dans l’épisode d’hier soir de I’m a Celebrity.

Dans le Bush Telegraph, le leader du Culture Club a déclaré : « C’est tellement bizarre, que [food] sac tombe et Charlene se transforme en une personne complètement différente.

Alors qu’il finissait de déclamer Scarlette Douglas plus tard, Charlene entra dans la conversation, rendant les choses plutôt gênantes.

Mais un tel drame n’est pas une chose rare pour Boy George, qui n’a jamais été du genre à se retenir dans le monde extérieur.

Qu’il s’agisse de déchirer une Spice Girl ou de se battre avec une compagnie aérienne, nous jetons un coup d’œil à certaines de ses plus grandes querelles de célébrités (et ses pires dénigrements !)

Madone

Boy George n’a eu aucun scrupule à affronter la reine de la pop et à la claquer encore et encore en public.

Il s’est d’abord heurté à Madonna, 64 ans, dans les années 1980 et il l’a ensuite qualifiée d ‘«être humain vil et hideux sans qualités rédemptrices».

La tirade de la chanteuse s’est produite après avoir posé pour Vanity Fair en 1991.

La couverture l’a vue prendre une pose à la Marilyn Monroe, ce qui l’a laissé affirmer que comparer les deux femmes revenait à “comparer Raquel Welch à l’arrière d’un bus”.





Boy George a depuis fait marche arrière sur leur drame, affirmant qu’il est “gêné” et que “ce n’est pas quelque chose que je dirais maintenant”.

Le chanteur du Culture Club n’a pas travaillé avec Maddona depuis les disputes, mais dit qu’il « l’aime » et qu’il a vendu des peintures qu’il a faites d’elle.

Il a plaisanté sur la qualité d’une chanson d’eux deux. Il a dit: « Cela pourrait arriver cependant. Je ne plaisantais pas. Imaginez-moi et Madonna sur un disque, ce serait incroyable, allez.

Liam Payne

Il semble qu’être une jeune popstar des années 2000 ne vous éloigne pas des griffes de Boy George.

Le leader du Culture Club a poursuivi Liam, 29 ans, pour son prétendu mauvais comportement envers la nièce de George.

Dans un tweet, le chanteur plus âgé a déclaré: “Les meilleures notes à Harry Styles pour s’être arrêté pour une photo avec ma nièce et Bo ** ox à Liam et le w ** ker irrespectueux d’un gardien!”

Liam a nié les allégations assez rapidement et a accusé Boy George de mentir.

L’ex-star de One Direction a déclaré: «. @BoyGeorge maintenant maintenant garçon, ne le disons pas aux porkies. Tout d’abord, merci de m’être trompé de nom trois fois, puis de m’avoir demandé où est Liam ?… gênant. Puis, quand tu as finalement réussi à dire que tu voulais Niall à la place.

“Si tu m’avais demandé une photo, j’aurais arrêté mon frère, j’ai juste fait ce que tu as dit et pointé niall pour toi, alors tu continues à porter tes chapeaux étranges et amuse-toi avec ma petite tarte Georgie… Ce n’est toujours pas cool tu regardes juste bizarre. [sic]”

Ils ont également eu une prise de bec dans les coulisses lorsque Boy George s’est trompé sur le nom de Liam.

Le chanteur de Strip That Down a déclaré à un talk-show américain: “C’était un moment où j’étais à un spectacle et je suis passé à côté de lui. Il s’est trompé de nom, il m’a appelé Zayn [Malik] ou quelque chose comme ça, et je me disais, ‘Oh non, non, non, il est là-bas.’

“Puis il m’a appelé le nom de quelqu’un d’autre, et j’ai dit, ‘Non, il est là-bas.’ Puis j’ai dit, ‘Je suis Liam…’ Celui avec qui il était voulait une photo avec Niall [Horan]et je me suis dit : ‘Eh bien, il vient juste d’arriver’, puis je suis passé.

On ne sait pas si les chanteurs ont encore mis fin à leur querelle.

Victoria Beckham

Victoria Beckham, 48 ans, est une autre femme forte qui a été victime de la colère de Boy George.

Le chanteur de Karama Chameleon a frappé l’ancienne Spice Girl pour un autographe grossier.

“Je l’ai attrapée à une station de radio et je lui ai dit que tu écrirais quelque chose de drôle là-dessus pour moi et elle n’écrirait pas ce que je lui ai demandé d’écrire, mais elle a écrit:” À la pute, va te faire foutre! ‘ il a dit.

Son aversion pour le chanteur s’est propagée aux Spice Girls et il a même interdit à l’un de ses concurrents de The Voice de chanter le hit du groupe de filles Viva Forever.

Dans l’émission, il a déclaré : “Les Spice Girls sont affreuses. Je les déteste. Ils n’ont rien à dire.

“Pouvoir des filles. Ouais, et qu’est-ce que c’est que le pouvoir des filles ? F *** les Spice Girls.

Et si cela n’avait pas suffisamment clarifié son propos, il a ajouté: “C’est une création d’entreprise cynique et la preuve qu’un bon styliste est plus important qu’une bonne mélodie.”

British Airways

Même les entreprises ne peuvent pas échapper à la fureur de Boy George, surtout s’il sent qu’elles traitent les autres avec un traitement spécial.

Il a frappé British Airways après avoir senti qu’ils donnaient la priorité à Victoria Beckham et à sa famille au détriment des autres passagers.

Boy George a tweeté: «Belle touche pour @britishairways de laisser tout le monde en première classe attendre les marches pendant que la voiture de Victoria Beckham vient la chercher à l’avion. Bon va éviter de voler BA pendant un certain temps!”

Cependant, sa colère a été de courte durée après avoir découvert que la célèbre famille avait payé 6 000 £ pour le service spécialisé.

Il a écrit: “Moi et @britishairways sommes de nouveau amoureux. Maintenant, je sais qu’il en coûte 6 000 pour descendre de l’avion avant tout le monde.

« De plus, ma mission actuelle est d’être plus amicale, humaine et d’avoir plus de patience. Mdr! Souhaite moi bonne chance. J’ai aussi oublié de dire à quel point mon vol était agréable!”

Paloma Foi

L’une des querelles les plus récentes de Boy George était avec sa collègue juge de The Voice, Paloma Faith.

Il était furieux quand la popstar a prétendu en plaisantant qu’elle s’était endormie dans son terrain pour qu’un candidat à l’émission le choisisse.

Boy George n’a pas été impressionné et a dit “Excuse me Palaver” dans l’émission à laquelle elle a répondu en demandant s’il était temps de se réveiller.

Il a rétorqué: “Tu as dit que tu n’allais pas être garce et tu es garce. Vous avez probablement un PMT ou quelque chose comme ça, vous avez été extrêmement impoli.

“Si vous choisissez Paloma, elle s’endormira probablement pendant que vous chantez.”

Le chanteur a ensuite nargué Paloma avec ses tubes américains, l’amenant à prendre d’assaut la caméra.

Avant le tiff à l’écran, l’émission de la BBC avait été en proie à des rumeurs selon lesquelles Boy George avait fait pleurer la mère de deux enfants.

Les choses semblent s’être aplanies avec Boy George affirmant qu’il aime Paloma sur les réseaux sociaux.

Vogue Williams

La dernière querelle de Boy George est avec la star de télé-réalité Vogue – bien qu’il n’en ait pas encore parlé.

L’épouse de Spencer Matthew a affirmé que le chanteur ne l’avait pas suivie sur les réseaux sociaux après leur apparition dans la même émission – The Big Deal de Virgin Media.

S’exprimant sur le podcast My Therapist Ghosted Me, elle a déclaré: “Je ne voterai pas pour vous haha! Eh bien, c’était bien pire pour moi.

“Il a suivi tout le monde dans mon émission sauf moi. Il a eu une rancune personnelle contre moi.

Il est probable qu’il aura quelque chose à dire quand il sortira de la jungle et verra les commentaires de Vogue.

George michael

Un moyen sûr d’irriter Boy George est d’avoir le même nom – qui Wham! le chanteur George Michael est tombé sous le charme.

Il a dit à Piers Morgan’s Life Stories: “Nous avons eu nos querelles, c’était mon rival, il s’appelait George, il faisait de la musique soul, donc tout ce qu’il faisait, c’était comme si nous nous battions tout le temps.”

Malgré la rivalité perçue, les deux chanteurs se sont bien entendus lorsqu’ils se sont retrouvés au même endroit.

Il a déclaré au Sunday Times: “Il y a eu quelques soirées où les filles de Bananarama m’ont incité à aller dîner et il était là et chaque fois que nous nous rencontrions, nous nous entendions très bien.”

Boy George a affirmé que la méchanceté envers les autres chanteurs n’était que “la chose que vous avez faite dans les années 80” dans une interview de Vanity Fair.

Il a également affirmé qu’il avait pleuré en apprenant la mort du chanteur de Wham!.