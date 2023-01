Les querelles les plus amères de Dancing On Ice, des insultes à l’écran aux rejets du groupe WhatsApp

DANCING On Ice revient sur nos écrans dans un peu plus d’une semaine – et espérons que cette année ne sera pas aussi glaciale que les années précédentes.

Cette année, le casting comprend Patsy Palmer, Mollie Gallagher de Coronation Street et The Vivienne de Drag Race UK alors qu’ils enfilent leurs patins dans le but de décrocher le trophée du vainqueur.

Avec la date de retour confirmée pour le dimanche 15 janvier, nous revenons sur les plus grands scandales de la série à ce jour – alors que nous nous préparons à savoir si les acteurs de cette année sont des amoureux ou des combattants…

Getty

Caprice Bourret et Hamish Gaman se sont brouillés en répétitions[/caption]

Caprice Bourret et Hamish Gaman

Lorsque le mannequin Caprice et Hamish Gaman ont été associés pour la première fois dans la série 2020, cela ressemblait à un match fait au paradis.

Caprice a même pleuré quand elle a été jumelée avec lui, appelant Hamish le pro qu’elle voulait.

Ce partenariat a prouvé que les apparences peuvent être trompeuses.

Avec des conversations constantes, le couple ne s’entendait pas, Caprice a refusé de jouer à nouveau avec lui après seulement une semaine, “se séparant” avec lui, manquant une semaine, avant de retourner sur la glace avec Oscar Peters.

Finalement, elle a complètement quitté la série et a refusé de revenir pour la finale.

Hamish a été exclu de la série en 2021 après avoir subi une blessure à la main cette année-là.

Caractéristiques de Rex

Vanessa Bauer et Megan Barton-Hanson

La patineuse professionnelle Vanessa a obtenu plus que ce qu’elle avait négocié en faisant équipe avec Wes Nelson de Love Island pour la série 2019, Megan Barton-Hanson se disputant publiquement avec elle avant même le début du spectacle.

Megan sortait avec Wes à l’époque et a accusé Vanessa “d’essayer de faire les gros titres” en annonçant sa rupture avec son petit ami Louis Nathaniel quelques heures avant leurs débuts.

Dans un post sur Instagram, Megan a écrit : « J’adore que tu décides d’annoncer ta rupture avec ton petit ami le soir de ta 1ère représentation avec mon petit ami !

“Tu ne m’as jamais tendu la main ou m’a invité à te regarder t’entraîner, ça t’a peiné de te présenter à moi hier soir tu ne m’as même pas regardé dans les yeux LOL.”

Instagram

Megan a appelé Vanessa pour avoir utilisé sa rupture pour gagner la faveur des téléspectateurs[/caption]

Elle a ajouté: “J’espère que la rupture tactique vous a donné les gros titres que vous vouliez, bébé.”

Megan a admis plus tard qu’elle regrettait d’avoir rendu leur querelle publique, et Wes a déclaré qu’ils avaient écrasé leur boeuf après en avoir parlé.

“Je ne sais même pas de quoi ils ont parlé, je laisse juste les femmes s’entendre avec leurs femmes”, a-t-il déclaré à Heart Radio, ajoutant qu’il les laissait juste faire.

Megan et Wes se sont séparés avant la fin de la série.

Jason Gardiner contre tout le monde

Personne ne semblait énerver les concurrents, les autres juges et les hôtes plus que Jason Gardiner.

La star a été enfermée dans plusieurs querelles tout au long de son mandat de juge, avant de finalement quitter la série en 2019.

En 2011, Tim Healy, alors mari de Denice Welch, a fait irruption sur le plateau pour affronter Jason en direct à l’antenne pour ses critiques contre l’hôte de Loose Women.

En lui pointant un doigt au visage, Healy l’a réprimandé pour avoir comparé sa routine à « regarder quelqu’un jouer à Twister » et lui a dit : « Elle a 52 ans et elle a quatre boulots ! Combien d’emplois avez-vous, hein ? »

Jason a ensuite écrit une diatribe sur Twitter contre Healy, disant que son “haleine puait les p ** s et l’alcool” et agacé “au moins, il connaît l’hygiène buccale”.

TVI

Jason a eu un choc quand Tim Healy l’a confronté sur le panneau[/caption]

Plus tard cette saison-là, il a balayé la juge devenue entraîneur Karen Barber en lui disant “Si votre opinion comptait toujours, vous feriez partie du panel.”

Cependant, ils ont ensuite enterré la hache de guerre, Jason admettant en 2019 : « Dans son rôle d’entraîneur, elle est insurpassable. Personne ne peut obtenir nos célébrités au niveau que Karen peut.”

Cela pourrait continuer tout au long de son passage dans la série, Gemma Collins le qualifiant de « tyran » pour ses coups méchants répétés contre elle et son partenaire Matt Evers en 2019.

Caractéristiques de Rex

Elle l’a également appelé pour avoir “vendu des histoires à son sujet à la presse” en direct après une performance inspirée de Marilyn Monroe dans Diamonds Are A Girl’s Best Friend.

Quand il a finalement quitté la série, Gemma a posté sur Instagram que “le karma était magnifique”.

Jason a ensuite frappé les hôtes Holly Willoughby et Phillip Schofield pour ne pas l’avoir contacté après la sortie.

Il a déclaré à l’époque: “Depuis qu’il a été annoncé que je quittais la série, je n’ai rien reçu de Phil et Holly. Pas même un SMS.

“C’est blessant, surtout parce que lorsque Phillip recevait beaucoup d’attention négative récemment, je lui ai envoyé un message de soutien.

“Je pensais qu’ils me contacteraient, mais j’ai appris que cette industrie regorge de personnes fausses et malhonnêtes.”

Caractéristiques de Rex

Gemma Collins

Il n’a pas fallu que Mystic Meg sache que l’embauche de la diva autocertifiée Gemma Collins allait apporter du drame – mais nous ne pensons pas que quiconque était préparé à combien.

Au cours de son passage dans l’émission (une autre victime en 2019), Gemma a été bloquée à plusieurs reprises du groupe WhatsApp des candidats pour son comportement et ses commentaires.

Le commentaire a été révélé par la co-vedette Brian McFadden, qui a déclaré qu’il “aimait Gemma” mais a trouvé le personnage de The GC “une douleur dans le dos”.

Il a dit sur Lorraine: «Elle est renvoyée quand elle est impolie. Elle peut être une diva pour tous les gens d’ITV, mais quand elle est une diva pour nous, elle est bloquée.

Caractéristiques de Rex

La star de Love Island a également ressenti sa colère lorsqu’il l’a appelée pour avoir dormi au travail pendant que les autres s’entraînaient.

Mais le problème de loin le plus public était avec Jason Gardiner, à qui elle a demandé qu’il arrête de l’intimider avec ses remarques blessantes sur son patinage.

Après un commentaire dans lequel il l’a comparée à un réfrigérateur, elle s’est rendue sur Instagram pour le sortir.

“Je suis vraiment fatiguée d’être INTIMIDÉE par cet homme… J’aimerais que tu arrêtes… c’est très bouleversant et blessant, laisse tomber Jason, arrête de m’intimider ASSEZ, c’est ASSEZ”, a-t-elle écrit.

« Je ne serai plus victime d’intimidation me mettant mal à l’aise de revenir en finale dimanche ! J’attendais dimanche avec impatience, mais je ne serai pas près de quelqu’un qui m’INTIMIDE… ce n’est PAS ACCEPTABLE à aucun niveau.

Dancing On Ice revient le 15 janvier sur ITV1.