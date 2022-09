Les Québécois qui ne peuvent pas voter veulent toujours que leur voix soit entendue lors de cette élection

Emmanuel Heisbourg a suivi de près l’élection québécoise. Et il est frustré de ne pas avoir son mot à dire dans les urnes.

“Vous ne pouvez pas interagir mais vous regardez toujours quelque chose qui vous concerne directement et qui est extrêmement difficile”, a déclaré Heisbourg, un citoyen français qui est au Canada avec un permis de travail.

Heisbourg est venu à Montréal il y a environ cinq ans pour obtenir son doctorat et y poursuit maintenant des études postdoctorales.

L’immigration étant un sujet de débat fréquent pendant la campagne, il dit qu’il se sent impuissant parce que sa voix n’est pas entendue sur une question qui le touche profondément.

Heisbourg dit que les gens ont tendance à penser que tous les immigrants ne peuvent pas parler français alors qu’en fait, beaucoup d’entre eux le font. Cependant, en tant que locuteur natif français, il estime que parler français n’a que légèrement facilité la vie au Québec.

Il dit que la province ne fait pas grand-chose pour aider les migrants francophones à rester au Québec.

Faible engagement

Pour voter, une personne doit être un citoyen canadien âgé de plus de 18 ans et doit avoir résidé au Québec pendant au moins six mois avant le jour du scrutin.

Certains de ceux qui ne sont pas éligibles, comme Heisbourg, disent qu’ils ne devraient pas être ignorés pendant la campagne car ils contribuent à la société au même titre que les citoyens.

Soaad Hammami est arrivé au Canada en tant que réfugié en 2020 et poursuit une maîtrise en éducation. (Soumis par Soaad Hammami)

Soaad Hammami est une résidente permanente qui vit à Montréal avec sa famille.

Ni Hammami ni Heisbourg n’ont l’impression qu’aucun parti n’a tenté de s’engager avec eux depuis le début de la campagne. Tous deux ont dit que lorsque les candidats frappaient à leur porte, ils perdaient tout intérêt lorsqu’on leur disait qu’ils ne pouvaient pas voter.

Hammami dit qu’il est décourageant d’avoir l’impression que votre opinion n’a pas d’importance.

“Je suis toujours un membre actif de la société montréalaise et québécoise et j’ai l’impression que rien de ce que je fais ne fait de différence dans la sphère politique”, a déclaré Hammami, originaire de Syrie.

Elle dit que les électeurs inéligibles peuvent encore offrir des perspectives précieuses et qu’ils sont une partie importante du Québec.

“Il faut comprendre qu’il y a beaucoup de potentiel inexploité chez les nouveaux immigrants”, a-t-elle déclaré.

« Nous constituons l’épine dorsale d’une grande partie de la société. Une fois que nous nous sentons pleinement intégrés, y compris en votant, cela peut rendre la vie à Montréal tellement plus harmonieuse.

Myriam Keyloun a déclaré qu’elle avait voté pour la première fois au Canada lors des élections fédérales de 2021. (Sara Eldabaa/CBC)

Ce que les partis peuvent faire

Myriam Keyloun, coordonnatrice de l’accompagnement du programme de parrainage à Action Réfugiés Montréal, affirme que les partis peuvent faire beaucoup plus pour montrer aux nouveaux arrivants qu’ils se soucient de leurs intérêts « avant même qu’ils ne puissent voter ».

Elle dit que certains partis ont tendance à aliéner les nouveaux arrivants sans se rendre compte que beaucoup partagent certaines de leurs valeurs.

Beaucoup sont laissés à eux-mêmes pour comprendre le paysage politique du Québec, a déclaré Keyloun. Elle dit que cela peut s’avérer difficile pour ceux qui ne parlent pas couramment le français ou l’anglais.

Hammami dit que faire partie du processus démocratique ne serait que juste et qu’un parti politique pourrait gagner de futurs électeurs dans le processus.

“Je veux pouvoir sentir que même si je ne vote pas en ce moment, on s’attend à ce que je fasse partie de la communauté”, a-t-elle déclaré. “Et dans quelques années, je voterai.”

“Il s’agit de l’idée d’accueillir les gens dans la société … dans l’idéologie du vote lui-même.”