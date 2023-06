Les Québécois ont de plus en plus envie de dénoncer les résidents utilisant une adresse ontarienne au moment des impôts

Revenu Québec a lancé un nombre croissant de vérifications pour les résidents qui utilisent une adresse hors province, principalement en Ontario, afin de bénéficier de taux d’imposition réduits, selon les chiffres publiés par l’agence provinciale de perception des impôts.

Il continue également de recevoir un nombre croissant de plaintes concernant des contribuables soupçonnés d’avoir utilisé une fausse adresse dans leurs déclarations de revenus.

L’année dernière, le gouvernement provincial a déclaré qu’il avait récupéré près de 6 millions de dollars auprès des contribuables qui prétendaient à tort vivre dans une autre province.

Ce chiffre était en hausse de 26 % par rapport à l’année précédente et de 150 % par rapport à 2019-2020.

En même temps, il y a eu une augmentation significative du nombre de personnes qui signalent des contribuables potentiellement non conformes, fournissant une série de nouvelles pistes aux vérificateurs provinciaux.

En 2022-2023, l’agence provinciale a reçu 137 plaintes en lien avec l’utilisation potentielle d’une fausse adresse, soit huit fois plus que les 17 plaintes reçues l’année précédente.

Plus de 90 % des cas au cours du dernier exercice concernaient des personnes vivant dans les régions frontalières du Québec, comme l’Outaouais en face d’Ottawa et l’est de l’Ontario.

Certaines des plaintes provenaient de résidents du Québec qui ont dénoncé des voisins dont les voitures continuent d’être immatriculées en Ontario, par exemple, en se basant sur l’hypothèse qu’ils pourraient également utiliser une autre adresse à des fins fiscales.

« Revenu Québec fait un suivi rigoureux et diligent de chaque plainte », a déclaré la porte-parole Mylène Gagnon.

Tout le monde doit payer sa « juste part », dit le député

Pour un couple à revenu élevé vivant au Québec, il pourrait économiser plus de 10 000 $ en un an en utilisant une adresse en Ontario, selon des fiscalistes. Ces contribuables peuvent aussi profiter de la baisse des coûts de logement au Québec.

Le député libéral André Fortin a déclaré que le nombre de vérifications doit continuer d’augmenter.

«Je pense que nous voulons tous savoir que notre voisin fait le même effort, que chacun paie sa juste part, qu’il n’y a personne qui use de ruse ou qui se livre à l’évasion fiscale», a déclaré Fortin en français, qui représente la circonscription. de Pontiac en Outaouais.

REGARDEZ : Le député libéral André Fortin sur le paiement des impôts appropriés :

Les Québécois parlent à leurs voisins d’adresses à l’extérieur de la province « une bonne chose », dit le député Le député libéral André Fortin affirme que tous les résidents du Québec doivent payer des impôts appropriés et il est encouragé par l’augmentation des plaintes concernant ceux qui pourraient trouver des moyens de l’éviter.

Il a dit que le système de dénonciation fonctionnait.

« Il y a un effet boule de neige et ça semble porter ses fruits. Si les plaintes ont été multipliées par huit depuis un an, c’est parce que les gens voient que ça marche et que les coupables sont obligés d’obtempérer », a déclaré M. Fortin.

L’utilisation d’une fausse adresse est une « fraude » et un « vol »

Un organisme appelé Impératif Français, qui dénonce les « faux Ontariens » depuis des années dans l’Outaouais, demande au gouvernement de continuer à travailler pour obliger tous les résidents du Québec à payer leurs impôts dans la province.

« Il s’agit d’une fraude qui prend de plus en plus d’importance et qui, selon nous, croît de manière exponentielle », a déclaré le président Jean-Paul Perreault en français. « C’est du vol. »

Jean-Paul Perreault dit que quiconque essaie de contourner le paiement complet des impôts en utilisant une fausse adresse commet un « vol ». (Radio Canada)

Revenu Québec a réalisé 650 audits depuis 2019-2020 liés à de potentielles fausses adresses. À partir de là, l’agence a émis 793 avis de cotisation pour 303 personnes, ce qui a permis de récupérer 13,5 millions de dollars.

Près d’une vérification sur deux a donné lieu à l’émission d’un avis de cotisation d’une valeur moyenne de 17 000 $ par exercice financier comprenant, dans certains cas, des pénalités et des intérêts.

Dans la plupart des cas, les enquêteurs provinciaux ont déterminé que le stratagème était en place depuis plus d’un an, ce qui explique pourquoi il y avait plus de deux avis de cotisation, en moyenne, par contribuable.

Tommy Gagné-Dubé, fiscaliste à l’Université de Sherbrooke, a déclaré qu’il était important que le gouvernement s’attaque à des problèmes comme l’utilisation de fausses adresses pour maintenir la confiance globale dans son système.

« Si cela devient un phénomène grandissant qui fait l’objet de publicité, et que rien n’est fait à ce sujet, cela pourrait inciter d’autres contribuables à ne pas s’y conformer également », a-t-il déclaré dans une entrevue en français.

« Lorsqu’un problème est identifié, il doit être résolu, sinon cela pourrait amener d’autres contribuables à adopter ce comportement. »

Gagné-Dubé note que le stratagème ne profite qu’aux contribuables fortunés qui ont non seulement un incitatif financier clair, mais aussi les moyens de le mettre en œuvre, y compris une autre adresse à utiliser pour leurs déclarations de revenus.