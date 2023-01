Les Québécois écoutent moins de musique locale, les musiciens espèrent que le projet de loi fédéral sur le streaming aidera

Les Québécois diffusent de plus en plus de musique en ligne, mais écoutent moins souvent des artistes francophones, une tendance que les membres de l’industrie musicale de la province espèrent renverser avec un nouveau projet de loi fédéral.

Environ 30 % des albums physiques vendus au Québec en 2022 étaient d’artistes québécois, a déclaré l’institut des statistiques de la province à la mi-décembre 2022. Mais sur les plateformes de streaming telles que Spotify, YouTube et Google Play Music, les artistes locaux représentaient moins de huit pour cent. cent de jeux.

De telles statistiques inquiètent David Bussières, un musicien qui siège au conseil d’administration de l’Union des artistes, une organisation syndicale qui représente les musiciens et autres artistes interprètes.

Une grande partie de la musique que les gens écoutent en ligne leur est recommandée par des algorithmes, a-t-il déclaré dans une interview, ajoutant que les algorithmes desservent un public mondial et ont tendance à recommander des artistes populaires qui se produisent en anglais plutôt qu’en français.

L’identité culturelle du Québec sera affaiblie si les Québécois connaissent moins que par le passé les musiciens de la province, a-t-il déclaré.

« Le résultat, c’est que le public québécois n’est pas suffisamment exposé à sa musique ; ils ne le savent pas assez bien », a déclaré Bussières, qui est la moitié du duo électropop Alfa Rococo.

Le projet de loi C-11, actuellement devant le Sénat, contribuerait à accroître l’exposition des Québécois aux artistes francophones locaux en obligeant les plateformes de diffusion en continu à promouvoir les musiciens locaux, y compris les artistes francophones, a-t-il déclaré.

En vertu du projet de loi, les services étrangers de diffusion en continu seraient obligés de « refléter et de soutenir la dualité linguistique du Canada en accordant une importance considérable à la création, à la production et à la diffusion d’émissions originales en français ».

Les artistes gagnent de l’argent chaque fois que leurs chansons sont diffusées en ligne – mais pas beaucoup : un million d’écoutes sur Spotify généreront 5 000 $ de revenus, a déclaré Bussières. Mais les artistes utilisent également des plateformes de streaming pour créer un public qui achètera des billets de concert, ce qui entraînera des réservations dans de grands festivals.

Si les nouveaux artistes ne sont pas en mesure de se constituer un public, ils auront du mal à gagner leur vie en tant que musiciens, a déclaré Bussières.

“À terme, cela va diminuer l’impact que la musique d’ici a sur le public et notre identité culturelle va s’en trouver affaiblie.”

En novembre, l’agence québécoise des statistiques a déclaré que seuls quatre des 50 artistes les plus écoutés au Québec sur les services de streaming provenaient de la province. L’artiste québécois numéro 1 était le groupe folk-rock Les Cowboys fringants, au 16e rang.

Eve Paré, directrice générale d’une association québécoise de l’industrie de la musique, a déclaré que les Québécois veulent écouter de la musique locale, ils ont juste plus de mal à la trouver. Les disquaires avaient l’habitude d’afficher la musique locale en évidence, a déclaré Paré, avec l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, en entrevue.





Lorsque les CD étaient encore le principal moyen de consommation de musique des Québécois, les artistes locaux représentaient environ la moitié des ventes, a-t-elle déclaré.

Les consommateurs de musique ne peuvent pas rechercher ce qu’ils ne connaissent pas, ils s’appuient donc sur des algorithmes et des listes de lecture organisées, a-t-elle déclaré. Et les plateformes de streaming, a-t-elle ajouté, ne donnent pas assez de visibilité aux artistes québécois.

Paré, qui appuie également le projet de loi C-11, a déclaré que la musique joue un rôle important dans la culture québécoise.

« C’est un lien social, nous avons tous des souvenirs associés à certaines chansons. Je pense aux chansons de mon adolescence, par exemple ; les gens de ma génération partagent des souvenirs associés à ces mêmes chansons. Cela fait partie d’un patrimoine collectif.

Mais les détracteurs du projet de loi, qui relèverait les services de diffusion en continu du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, affirment qu’il n’aidera pas nécessairement les artistes québécois.

Nathan Wiszniak, responsable des partenariats artistes et labels chez Spotify, a déclaré en septembre devant une commission sénatoriale que la plateforme de son entreprise permet aux utilisateurs de découvrir des artistes qu’ils n’entendraient jamais à la radio.

«Par exemple, sept des 10 artistes canadiens-français les plus écoutés sont des rappeurs indépendants, et seuls deux de ces artistes figurent actuellement sur les palmarès des radios canadiennes-françaises», a-t-il déclaré au comité. Les utilisateurs, a-t-il dit, doivent conserver “le contrôle de leur expérience d’écoute”.

Le projet de loi, qui a été adopté par la Chambre des communes, a également fait l’objet de critiques de la part de créateurs de contenu qui craignent de ne pas respecter les exigences en matière de contenu canadien, et de défenseurs des libertés civiles qui rejettent une réglementation gouvernementale accrue d’Internet.

Sara Bannerman, professeure en communication à l’Université McMaster, a déclaré qu’il n’était pas clair comment les régulateurs gouvernementaux utiliseraient les nouveaux pouvoirs accordés en vertu du projet de loi.

Alors que les membres de l’industrie musicale québécoise espèrent que la loi obligera les plateformes à modifier leurs algorithmes, elle a déclaré que ce n’est peut-être pas l’approche adoptée par le CRTC. Le régulateur pourrait s’appuyer sur des campagnes promotionnelles pour soutenir le contenu canadien ou pourrait obliger les sociétés de diffusion en continu à faciliter la recherche de types de contenu spécifiques.

Bannerman a déclaré que les algorithmes des services de streaming devraient être rendus accessibles aux chercheurs indépendants et au CRTC. Les algorithmes de recommandation ne sont pas neutres, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’ils ont tendance à privilégier le contenu populaire et peuvent également avoir des préjugés raciaux et sexistes.

Bussières a déclaré que l’augmentation de la notoriété des artistes québécois sur les sites de diffusion en continu est essentielle à une industrie musicale québécoise saine et à une culture forte.

« Quand on célèbre la Fête nationale, quand on célèbre quelque chose, quand on célèbre notre culture, bien plus souvent qu’autrement, c’est par la musique.