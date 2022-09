Les quatre zones occupées de l’Ukraine ont voté pour rejoindre la Russie après des référendums dans les républiques et les régions, ont déclaré des responsables pro-Moscou.

Le ministre britannique des Affaires étrangères avait précédemment décrit les votes dans les républiques autoproclamées de Louhansk et de Donetsk et dans les régions de Kherson et de Zaporizhzhia comme des référendums “fictifs”.

La plupart du monde ne reconnaîtra pas les résultats.