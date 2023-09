Les quatre modèles d’iPhone 15 disponibles en précommande ce vendredi

Apple a annoncé que ses quatre nouveaux modèles d’iPhone 15, dont l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max, seront disponibles en précommande ce vendredi 15 septembre, avec une disponibilité à partir du vendredi 22 septembre. .

À commencer par l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus, les nouveaux appareils sont dotés du Dynamic Island, de l’USB-C, de la puce A16 Bionic, d’un design de bord profilé amélioré, d’un nouvel appareil photo principal de 48 MP, d’une recherche de précision pour Find My Friends, de cinq finitions colorées, et plus.

L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus sont disponibles en rose, jaune, vert, bleu et noir dans des capacités de stockage de 128 Go, 256 Go et 512 Go, à partir de 799 $ (US) et 899 $ (US), respectivement.

L’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max disposent d’un tout nouveau bouton d’action personnalisable, d’un système de caméra principale de 48 MP plus avancé, d’un nouveau téléobjectif 5x exclusif à l’iPhone 15 Pro Max, d’une conception en titane solide et légère, d’un port USB-C et plus.

L’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max sont disponibles en finitions titane noir, titane blanc, titane bleu et titane naturel. L’iPhone 15 Pro reste au même prix de départ de 999 $ (US), disponible en capacités de stockage de 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To. L’iPhone 15 Pro Max commence à 1 199 $ (US), disponible en capacités de stockage de 256 Go, 512 Go et 1 To.