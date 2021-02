Le sport électronique est l’une des industries à la croissance la plus rapide à l’heure actuelle. Avec la pénétration croissante des smartphones et d’Internet, de plus en plus de personnes (principalement des jeunes) se lancent dans l’e-sport comme une profession à plein temps. Le sport électronique est une industrie qui compte des personnes de toutes les couches de la société et qui les aide à gagner de l’argent et à gagner de la renommée, ainsi qu’à gagner des lauriers pour le pays à l’échelle mondiale. En Inde, la Fédération indienne des sports électroniques a été créée pour faciliter la croissance du nombre de jeunes et a introduit des formats compétitifs dans le pays en organisant des tournois nationaux tels que la Coupe des Nations, le Championnat Esports, ainsi qu’un système de classement.

Désormais, la Fédération indienne des sports électroniques a publié les noms des quatre meilleurs joueurs de sports électroniques en Inde qui placent la barre et qui aspirent à de nouveaux jeunes, en plus de représenter le pays sur la scène mondiale. Les quatre joueurs qui ont été désignés comme les quatre meilleurs joueurs d’e-sport du pays ont été nommés en fonction de nombreux facteurs, y compris leurs réalisations dans plusieurs tournois. Voici les quatre noms:

Tirth Mehta (médaillé de bronze aux Jeux asiatiques 2018)

Tirth Mehta (Hearthstone), un jeune homme de 26 ans de la ville endormie de Bhuj dans le district de Kutch au Gujarat, qui a remporté la médaille de bronze à Hearthstone – un jeu de cartes à collectionner numérique en ligne populaire – lors de l’événement de démonstration Esports aux Jeux asiatiques de 2018.

Hearthstone, développé et publié par la société américaine de jeux vidéo Blizzard Entertainment, a suscité un énorme intérêt parmi les joueurs en ligne de toute l’Asie, y compris le Japon, Hong Kong, la Chine, l’Indonésie, le Sri Lanka et le Pakistan, en plus de l’Inde. Le jeu est une combinaison d’échecs et de poker, obligeant les joueurs à avoir des compétences de base en mathématiques et en probabilités.

Les heures que Tirth passe dépendent de la présence ou non d’un tournoi majeur à venir. S’il n’y en a pas, il passe généralement quelques heures par jour s’il y en a, il passe entre 5 et 14 heures par jour à jouer.

Karan Manganani (4e aux Jeux asiatiques 2018)

Karan «jin kazama» Manganani est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de Clash Royale en Inde. Karan Manganani, 20 ans, comme beaucoup d’autres Indiens de sa génération, passe en moyenne cinq heures par jour, sur son smartphone, à jouer à Clash Royale, un jeu de stratégie aux échecs. Manganani a plus de facilité à expliquer ses habitudes de jeu à ses parents, contrairement à la plupart des autres de son âge. Sa capacité à gagner des guerres virtuelles pourrait potentiellement un jour gagner l’or de l’Inde aux Jeux olympiques.

Liste des réalisations 2018-20 Clash Royale

1. CRL Combine Phase 1 Rang 1

2. CRL Combine Main Event Rank Top 10 (Los Angeles)

3. Champion national des Jeux asiatiques 2018 (2018)

4. Champion régional des Jeux asiatiques 2018 (Asie du Sud)

5. Asian Games 2018 Rank 4 (Partout en Asie)

6. Champion de la saison hivernale 2018-19 de la Premiership de l’Inde de l’Esl

7. Coupe du monde MGL Clash Royale 2018 (MVP de l’Inde)

8. World Royale League Clash Royale 2018 (capitaine de l’Inde)

9. Champion de la saison d’été ESL India Premiership 2019-20

10. Équipe Inde de la World Royale League 2019 (MVP)

Moinuddin Amdani

Moinuddin a commencé à jouer en 2012. Son amour pour le football l’a motivé à se lancer dans ce match. Cela a d’abord été un passe-temps amusant comme tout autre joueur. Ses parents sont préoccupés par sa carrière et la sécurité de son emploi, car tout le monde ne se révèle pas être un joueur professionnel d’esport à succès. Cependant, il n’a pas encore annoncé la nouvelle de son ambition de se lancer dans le jeu vidéo à plein temps et de devenir un professionnel de l’esport.

Ne pas posséder de PlayStation est le plus grand défi pour ce n ° 1 indien. Même s’il joue professionnellement, il doit encore se rendre dans un cyber café pour jouer les matchs car il ne possède pas de machine. Il pense cependant que l’esport en Inde est en plein essor, mais nous avons toujours cet état d’esprit de jouer est une perte de temps.

Amdani ne vise rien de moins que l’or au prochain championnat du monde d’esports à Eliat, en Israël.

Réalisations:

Double championne nationale

Finaliste du tournoi PES 2017 à IGX

Finaliste de la Coupe des Nations en Inde

A représenté l’Inde au Championnat du monde 2019 2019

A représenté l’Inde à E-Masters Asia

Abhinav Tejan

Tejan a commencé à jouer à Tekken quand il avait environ 7-8 ans et avait l’habitude d’aller dans un magasin d’arcade près de sa maison où il a commencé à jouer de façon récréative.

Alors qu’il a commencé par hasard avec ses amis à l’arcade juste pour le plaisir, mais juste après avoir obtenu son diplôme de l’école, il a vu une publicité pour un tournoi Tekken 6 et il a décidé de participer et bientôt bien présenté à la communauté Tekken en Inde. Il a commencé à rejoindre des tournois depuis 2010 et pendant ce temps, il n’y avait pas beaucoup de tournois et la communauté était plutôt petite. En l’absence de règles officielles et à peu près tous les tournois ayant une règle différente tout le temps et une attitude non professionnelle à des moments où les prix en argent étaient réduits de moitié ou déclinés, cela affectait à peu près la croissance du jeu et augmentait la popularité du jeu.

Tejan pense que trouver un sponsor en Inde pour un jeu qui n’est pas si populaire est vraiment difficile, il essaie d’attirer l’attention des sponsors depuis de nombreuses années maintenant en restant à la position de numéro 1 en Inde à Tekken et en se classant même dans le top 3 du classement. tournoi international mais il est toujours sans sponsors et parfois même si les sponsors sont là, la disponibilité des visas devient un problème.

Réalisations:

Champion national actuel

1ère position à Dreamhack Delhi 2018 et 2019

3e position SEA Major TWT 2018

4ème position IESF 2018 Kaohsiung

9ème position EVO Japon 2020