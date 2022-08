Les quatre meilleurs espoirs de Premier League prêts pour une course tendue

Londres (AFP) – Désespérés de combler l’écart avec Manchester City et Liverpool en tête de la Premier League, Chelsea, Tottenham, Arsenal et Manchester United ont passé la fin de la saison à rechercher agressivement de nouvelles recrues avec plus ou moins de succès.

Tous les quatre ont peu de marge d’erreur s’ils veulent espérer rivaliser avec les champions City et les éternels prétendants Liverpool dans la course au titre.

Mais même si les deux premiers s’éloignent une fois de plus, une autre course serrée est attendue pour les deux dernières places lucratives de la Ligue des champions.

AFP Sport revient sur l’évolution de la bataille pour le top 4.

-Chelsea-

Chargé de faire en sorte que la nouvelle ère de Chelsea démarre sur les chapeaux de roue, le patron des Blues, Thomas Tuchel, a montré des signes de chaleur pendant l’été mouvementé de son club.

Avec les lieutenants de l’ancien propriétaire Roman Abramovich tous emportés dans le cadre du nettoyage de la maison à Stamford Bridge, Tuchel a assumé plus de responsabilités alors que l’Allemand travaillait avec le nouveau copropriétaire Todd Boehly sur la refonte de son équipe.

Les premières impressions ont été mitigées, Boehly flirtant avec un déménagement pour Cristiano Ronaldo avant que Tuchel ne s’oppose à la perspective de gérer la star instable de Manchester United.

Raheem Sterling est devenu la première signature de Chelsea de l’ère Boehly après un transfert de 47,5 millions de livres sterling (57,8 millions de dollars) de Manchester City, mais l’international anglais a été le seul ajout à l’attaque alors que Tuchel semble prêt à commencer la saison sans attaquant naturel après Romelu Lukaku a été renvoyé à l’Inter Milan en prêt.

Au lieu de cela, Chelsea s’est concentré sur le remplacement des défenseurs centraux perdus Antonio Rudiger et Andreas Christensen, qui ont rejoint respectivement le Real Madrid et Barcelone sur des transferts gratuits.

Les Blues ont payé 33 millions de livres sterling pour Kalidou Koulibaly de Naples et seraient proches d’un accord de 50 millions de livres sterling pour Marc Cucurella de Brighton.

Tuchel est également de plus en plus frustré par le quatuor instable Cesar Azpilicueta, Marcos Alonso, Timo Werner et Hakim Ziyech, remettant en question l’engagement de son équipe dans une tirade furieuse après la défaite 4-0 de Chelsea contre Arsenal en pré-saison.

-Manchester United-

La première pré-saison d’Erik ten Hag en tant que manager de United a été éclipsée par la demande de Ronaldo de quitter Old Trafford.

Le studieux Ten Hag aurait impressionné son équipe par son souci du détail et ses séances d’entraînement intenses depuis son arrivée d’Ajax en mai.

Mais la capacité du Néerlandais à sortir United des profondeurs de sa triste sixième place la saison dernière dépendra de la façon dont il gérera les retombées de la bombe de Ronaldo.

L’attaquant portugais veut rejoindre un club en Ligue des champions et a raté la tournée de pré-saison de United en Thaïlande et en Australie pour des “raisons familiales”.

Perdre un joueur avec les instincts mortels de Ronaldo devant le but n’est pas la façon dont Ten Hag préférerait commencer son séjour à Manchester, mais il pourrait éventuellement penser que le départ d’une superstar aussi exigeante serait une addition par soustraction.

En plus des malheurs de Ten Hag, United a trouvé impossible d’atteindre sa cible principale – le milieu de terrain de Barcelone Frenkie de Jong.

Au lieu de cela, ils se sont contentés du milieu de terrain danois Christian Eriksen, de l’Argentin Lisandro Martinez – le défenseur central le plus court de la Premier League à 5 pieds 9 pouces – et de l’arrière gauche néerlandais Tyrell Malacia.

Un retour dans le top 4 ne peut être assuré dans un contexte aussi trouble.

– Tottenham et Arsenal –

Dans le nord de Londres, Tottenham et Arsenal se sont engagés dans une course aux armements frénétique après que leur bataille pour la suprématie locale ait atteint une conclusion dramatique la saison dernière.

Tottenham a éliminé Arsenal du top quatre lors de l’avant-dernier match de la saison après avoir ébranlé l’équipe de Mikel Arteta avec une course fulgurante qui comprenait une victoire 3-0 sur les Gunners.

La réponse d’Antonio Conte à la réalisation de ce qu’il a décrit comme un “miracle” lors des qualifications pour la Ligue des champions a été d’exiger que le président de Tottenham, Daniel Levy, desserre les cordons de la bourse, une demande qui a jusqu’à présent abouti à la signature de Richarlison, Yves Bissouma, Djed Spence, Ivan Perisic et Fraser Forster.

Arsenal a rebondi après l’amère déception de la fin de la saison dernière en éclaboussant plus de 100 millions de livres sterling de nouvelles recrues.

Arteta a fait une descente dans son ancien club de Manchester City pour l’attaquant brésilien Gabriel Jesus et le défenseur ukrainien Oleksandr Zinchenko dans le cadre de transactions d’une valeur combinée de 75 millions de livres sterling.

Fabio Vieira, une signature de 34 millions de livres sterling de Porto, arrive annoncé comme une future star potentielle.