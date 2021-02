Les quatre meilleures chances classées alors que Liverpool et Man Utd faiblissent dans la course de la Ligue des champions

Les quatre meilleures chances classées alors que Liverpool et Man Utd faiblissent dans la course de la Ligue des champions

La course pour les quatre premiers a pris plus de rebondissements ce week-end alors que la mauvaise forme de Liverpool se poursuivait et que Manchester United n’avait pas réussi à capitaliser.

Manchester City semble prêt à remporter un troisième titre en quatre ans, mais qui finit juste en dessous d’eux est une supposition.

Leicester continue de se renforcer et prendra une grande confiance dans sa victoire contre Liverpool.

Les Foxes ont raté leur avance la saison dernière, mais ont une tenue beaucoup plus raffinée cette saison.

Chelsea continue de surfer sur la nouvelle vague de manager alors que Thomas Tuchel cherche à livrer le football de la Ligue des champions après avoir succédé à Frank Lampard.

Everton a le luxe des matchs en main, mais son échec à battre le modeste Fulham à domicile a sapé leurs espoirs.

La saison impressionnante d’Aston Villa se poursuit et leur lourd investissement pourrait déboucher sur une qualification européenne – mais pour quelle compétition.

Le camarade bordeaux et la tenue bleue West Ham sont également dans le mélange et ont l’immensément expérimenté David Moyes qui appelle les coups.