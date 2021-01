Les quatre « mecs mèmes » ont discuté des rumeurs selon lesquelles ils iraient sur Love Island cette année.

Une photo de quatre amis qui ont posé devant la gare de Birmingham New Street est rapidement devenue virale.

Et les hommes sur la photo, Connor Humpage, Kevin Rooney, Jamie Phillips et Alex Lacey, se sont transformés en célébrités du jour au lendemain, et il y a eu des rumeurs selon lesquelles les patrons d’ITV veulent leur renommée.

Ils sont apparus sur Capital Breakfast mercredi matin et Kevin a refusé d’exclure une apparition sur Love Island.

En tant que seul célibataire du groupe, l’animateur Roman voulait savoir s’il participerait à l’émission.







(Image: Instagram)







(Image: CAPITAL FM)



Roman a demandé: « Si vous pouviez apparaître dans une émission de télé-réalité, vous êtes quatre beaux gars, vous allez clairement au gymnase … et dans un magasin de tatouage, alors je vais poser la question – Connor, Love Island, le voudriez-vous fais le? »

Connor a répondu: « Non. Trois d’entre nous ont des copines alors… »

Comme Kevin a confirmé qu’il était célibataire, Roman a demandé: « Kevin, tu es le célibataire – alors Kevin? Love Island est sur les cartes? »







(Image: CAPITAL FM)



Il a répondu: « Oh, nous devrons voir, n’est-ce pas? »

Après qu’ils soient devenus viraux, les fans ont commencé à prédire que l’un d’entre eux serait invité à se rendre sur Love Island.

Et Alex a révélé qu’il avait été approché par des producteurs, mais il les a refusés car il a une petite amie, avec qui il est depuis quatre ans.







(Image: CAPITAL FM)



Il a déclaré à The Tab: « J’ai reçu un appel téléphonique de Love Island et je l’ai rejeté, donc nous sommes vraiment dans une relation solide et je ne changerais pas cela même si la renommée et l’attention devenaient plus grandes. »

Alex a ajouté: « J’ai dû rassurer ma mademoiselle parce que, comme vous pouvez l’imaginer, elle est inquiète avec les copines de mes potes mais je lui ai dit qu’elle était là pour moi dans les moments difficiles et je n’oublierai jamais ça. »

* Écoutez Roman Kemp, Sian Welby et Sonny Jay lors du petit-déjeuner Capital, en semaine de 6 h 00 à 10 h 00