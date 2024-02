“Les Quatre Fantastiques” incarne Pedro Pascal dans le rôle de Reed Richards

Rencontrez la première famille de Marvel… à nouveau.





Après des mois de spéculation, Disney a enfin dévoilé le casting de son prochain film. Les quatre Fantastiques film, réintroduisant le quatuor de bandes dessinées emblématique dans l’univers cinématographique Marvel.





Le dernier d’entre nous Pedro Pascal, nominé aux Emmy Awards, a été confirmé pour jouer le rôle du leader extensible du groupe, Reed Richards, alias M. Fantastic. Des informations ont fuité dans la presse des semaines avant l’annonce, signalant son casting.





Sont également confirmés Mission impossible la star Vanessa Kirby dans le rôle de Sue Storm/Invisible Woman, Choses étranges KO Joseph Quinn dans le rôle de Johnny Storm/Human Torch, et L’oursEbon Moss-Bachrach dans le rôle de Ben Grimm/the Thing.





Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn et Ebon Moss-Bachrach joueront dans le film “Les Quatre Fantastiques” de Marvel.

Jon Kopaloff/Getty Images ; Bryan Bedder/Getty Images ; Phillip Faraone/Getty Images ; Phillip Faraone/Getty Images





Marvel a partagé la nouvelle avec une image de Saint-Valentin tout à fait rétro, faisant un clin d’œil aux origines du groupe dans les années 1960. (Est-ce juste un choix stylistique, ou le film lui-même pourrait-il se dérouler dans les années 1960 ?) L’image donne un aperçu illustré de Pascal, Kirby, Quinn et Moss-Bachrach en costume, portant les uniformes bleu et blanc emblématiques de l’équipe. . (Notez la photo de l’humain Ben Grimm sur le mur, avant que l’exposition au rayonnement cosmique ne le transforme en Chose.)





L’art présente également un premier aperçu de HERBIE, le compagnon robot de longue date des Quatre Fantastiques dans les bandes dessinées.









Le nouveau de Marvel Les quatre Fantastiques Le film est en préparation depuis un certain temps maintenant, depuis que Disney a acquis les droits sur les personnages dans le cadre de l’accord Fox 2019. WandaVision Matt Shakman réalise le nouveau film, qui intégrera officiellement Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm et Ben Grimm dans le MCU.





Le film devait auparavant sortir en salles le 2 mai 2025, mais il a maintenant été repoussé au 25 juillet 2025, échangeant les dates avec celui de Marvel. Des coups de foudre.





Les Quatre Fantastiques ont déjà une longue histoire à l’écran. Après une tentative inédite dans les années 90, deux films sont sortis en 2005 et 2007, avec Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans et Michael Chiklis. Josh Trank a également réalisé une tentative de redémarrage en 2015 avec Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan et Jamie Bell. Le MCU a introduit pour la première fois le live-action Reed Richards en 2022 Doctor Strange dans le multivers de la foliequi présentait une apparition de John Krasinski comme version du personnage dans un univers alternatif.





L’année dernière, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a déclaré à EW qu’il s’attend à ce que les Quatre Fantastiques soient un “grand pilier du MCU à l’avenir, tout comme ils l’ont été dans les bandes dessinées depuis 50 ou 60 ans”.





“Les Quatre Fantastiques sont à la base de tout ce qui a suivi dans les bandes dessinées”, a déclaré Feige en 2023. “Il y a certainement eu des versions de celui-ci. [on screen], mais n’habitant jamais la narration du MCU. Et c’est quelque chose de vraiment excitant pour nous.”





Inscrivez vous pour Divertissement hebdomadairela newsletter quotidienne gratuite de pour obtenir les dernières nouvelles télévisées, des premiers aperçus exclusifs, des récapitulatifs, des critiques, des interviews avec vos stars préférées et bien plus encore.





Contenu associé :