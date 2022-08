Les quatre façons dont la Chine pourrait s’emparer de Taïwan

Les planificateurs militaires de la CHINE réfléchissent à une gamme d’options pour prendre Taiwan – y compris l’étranglement de l’île avec un blocus et un éclair éclair de 48 heures, selon les analystes.

Le scénario le plus alarmant implique un énorme assaut terrestre, maritime et aérien pour achever l’invasion en deux jours – c’est le temps qu’il faudrait à l’Occident pour réagir.

La Chine a commencé jeudi des exercices de tir réel menaçants dans le détroit de Taiwan Crédit : Alamy

Les forces chinoises ont répété une invasion à seulement 12 milles au large

Un avion chinois transportant des missiles vole près de Taïwan

Les Taïwanais sont en état d’alerte pour repousser une invasion de la plus grande armée du monde

Les craintes d’invasion sont élevées après que la Chine a encerclé Taïwan avec des masses d’équipements militaires prenant part à des jeux de guerre menaçants.

Ils sont censés être une démonstration de force pour les États-Unis – mais aussi pour épuiser la force défensive de Taiwan et tester la détermination de l’Occident, selon les observateurs.

La question de savoir si les alliés dirigés par les États-Unis se précipiteraient pour aider Taïwan – et à quelle vitesse – serait la principale considération des stratèges à Pékin.

Quatre scénarios possibles en cours de discussion incluent des plans de frappes de missiles et d’accaparements de terres qui s’arrêtent avant une invasion complète.

Cela augmenterait la pression sur Taïwan et testerait si Joe Biden a vraiment envie de faire la guerre après ses promesses de défendre l’île.

Et si la Chine décide de prendre Taïwan, elle pourrait viser à mener à bien “une offensive ultra-rapide de 48 heures” qui obligerait l’Occident à réagir, ont déclaré des sources diplomatiques au Sunday Telegraph.

On pense que la fenêtre de temps cruciale pour agir a été déduite de l’échec de la Russie à prendre Kyiv et à renverser le gouvernement de Volodymyr Zelensky.

Le rapport indique que Pékin a surveillé de près les événements en Ukraine et a noté qu’il a fallu deux jours aux dirigeants occidentaux pour répondre à l’attaque du président Vladimir Poutine le 24 février.

Des sources diplomatiques affirment que le président Xi pense qu’un soutien occidental “important” aurait pu être accordé à l’Ukraine pendant cette période et ne veut pas donner la même opportunité à Taïwan.

Pékin a intensifié les exercices militaires près de l’île alors que les craintes d’une invasion imminente augmentent.

Les tensions entre les deux nations ont atteint un point d’ébullition ces derniers jours, la Chine continuant de déployer ses muscles militaires en lançant des jets dans l’espace aérien de Taïwan et en tirant des missiles lors d’exercices obsédants.

Pékin a essentiellement encerclé l’île – qu’il considère comme une province séparatiste – avec 68 avions à réaction et 13 navires de guerre, a déclaré le ministère taïwanais de la Défense nationale.

Ces derniers jours, plus de 100 avions de combat et dix navires de guerre ont été au centre d’exercices militaires à tir réel autour de Taïwan.

La Chine a également lancé un avertissement effrayant à Taïwan en diffusant des images des répétitions de l’hôpital de campagne – suggérant qu’elle se prépare à des pertes massives.

Les quatre scénarios pourraient se développer en séquence ou en tandem selon la réaction de l’Occident, disent les experts.

L’objectif est de forcer les dirigeants taïwanais à accepter le pouvoir de Pékin tout en évitant le déclenchement d’une guerre avec les États-Unis.

BLOCUS

Le premier scénario implique une pression de plus en plus serrée sur Taïwan qui commence de la même manière que les exercices actuels.

L’île pourrait être paralysée financièrement, économiquement et opérationnellement si Pékin prolongeait les exercices militaires pendant une période plus longue.

Un blocus maritime et aérien efficace stopperait les exportations précieuses et couperait l’aide des États-Unis et du Japon.

Bien qu’il y ait un tollé international, une réponse plus vigoureuse est jugée peu probable.

Pendant ce temps, les forces chinoises pourraient utiliser des exercices comme couverture pour se préparer dans les meilleures positions possibles pour lancer des attaques sur Taiwan.

La Chine a lancé jeudi ses plus grands exercices militaires jamais organisés autour de Taïwan dans une démonstration de force à cheval sur des voies maritimes internationales vitales.

Taïwan est en état d’alerte après que la Chine a juré de “punir” sa réponse à une visite de la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Polosi sur l’île cette semaine – la première présidente à se rendre en 25 ans.

Les exercices de jeu de guerre ont commencé jeudi à 12H00 (04H00 GMT) et impliquaient des “tirs réels”, selon les médias d’Etat chinois.

Des rapports ont fait état de petits projectiles volant dans le ciel autour de Pingtan, suivis de panaches de fumée blanche et de bruits forts.

SAISIR L’ÎLE

Pékin considère depuis longtemps que les petites îles de la province du Fujian font partie de son propre territoire.

Certains se trouvent à moins de 10 kilomètres de la partie continentale de la Chine, notamment Kinmen, une chaîne d’îles juste à l’est de la côte de la ville de Xiamen en Chine, et les îles Matsu, au nord-ouest de Taïwan.

À peu de frais, la Chine pourrait s’emparer de tout ou partie des îles, qui abritent environ 20 000 personnes, pour jauger une réaction de l’Occident.

La loi sur les relations entre les États-Unis et Taiwan considère ces îles comme faisant partie de Taiwan, de sorte que Washington peut se sentir obligé d’intervenir.

Mais les stratèges jugent que Biden pourrait ne pas vouloir risquer une guerre totale sur de si petites îles.

Et toute réponse sans soutien militaire encouragerait Xi à aller plus loin – comme Poutine annexant la Crimée en 2014.

BLITZ AÉRIEN

La Chine a déjà envoyé des dizaines d’avions de guerre dans l’espace aérien de Taïwan alors qu’elle continue de déployer ses muscles militaires.

Les forces communistes ont envoyé jeudi les avions de combat à travers la “ligne médiane” qui descend le détroit de Taiwan, selon le ministère de la Défense à Taipei.

Et ils ont tiré un barrage de missiles balistiques sur l’île dans une démonstration menaçante de puissance de feu.

Pékin pourrait choisir des attaques punitives limitées utilisant des missiles et des jets pour affaiblir Taïwan en ciblant les défenses côtières, les sites radar et les aérodromes, selon les analystes.

On pense que les grands centres de population seraient évités – du moins au début – dans l’espoir de faire basculer Taiwan à la table des négociations sans provoquer de réaction de l’Occident.

Offensive totale

La Chine pourrait lancer un assaut massif sur Taïwan qui pourrait être encore plus dévastateur que l’attaque de la Russie contre l’Ukraine, ont averti les experts.

En cas d’assaut à grande échelle, la Chine viserait à déployer des troupes à des points stratégiques à travers le détroit de Taiwan de 70 milles.

La panique se ferait sentir dans tout le pays si la cyberguerre était utilisée si les communications de Taiwan étaient interrompues.

Des missiles hypersoniques tels que le DF-17 pourraient être utilisés, selon lui, pour frapper des “cibles mouvantes en mer”.

Les analystes militaires craignent que des essaims de drones de haute technologie, jusqu’à un million de soldats, de navires de guerre et de bombardiers ne soient tous envoyés au combat.

En mer, la flotte de surface et les sous-marins chinois chercheraient à détruire la marine taïwanaise et tout engin d’attaque rapide qui pourrait tenter d’arrêter les transporteurs de troupes en progression ou de poser des mines sur des sites d’atterrissage stratégiques.

La marine chinoise agirait également comme un écran au nord et à l’est, coupant tout renfort potentiel du Japon ou des États-Unis.

L’objectif serait de submerger au plus vite les défenses taïwanaises et de briser la volonté de résistance du peuple.

Une réponse internationale est plus ou moins garantie.

Mais s’ils peuvent s’emparer de l’île dans la fenêtre de deux jours, il sera alors trop tard pour que l’Occident les arrête, pensent les planificateurs de Pékin.