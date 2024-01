Les quatre erreurs de Mike Pompeo sur la Chine en une seule phrase

« L’une des théories centrales de Xi Jinping », a déclaré l’ancien secrétaire d’État et directeur de la CIA Mike Pompeo devant la commission spéciale de la Chambre sur la Chine le 30 janvier :

« Présentez-vous en Afrique avec de la propriété intellectuelle volée aux États-Unis que vous avez construite avec une main-d’œuvre bon marché en Chine, puis déversez-la sur le monde dans le but d’agréger le pouvoir politique. »

Cela devrait entrer dans le Livre Guinness pour un nombre record d’erreurs par mot dans une seule phrase.

‘Se présenter en Afrique avec de la propriété intellectuelle volée au NOUS’

Le principal produit d’exportation de la Chine vers l’Afrique est le haut débit numérique. Huawei, champion national chinois et de loin le plus grand fournisseur mondial d’infrastructures de télécommunications, construit à 70% de la capacité du haut débit mobile en Afrique. Huawei a été accusé d’avoir copié du code Cisco il y a une vingtaine d’années et a payé après un procès. Mais sa propriété intellectuelle sur le haut débit numérique ne vient pas des États-Unis. Cela ne peut pas venir des États-Unis car nous ne fabriquons aucun équipement de télécommunications. Nous ne l’avons pas fait depuis des années.

Huawei dépense 25 milliards de dollars par an, soit un quart de son chiffre d’affaires brut, en R&D. Il a construit un village entier à l’extérieur de Shenzhen avec des répliques de bâtiments européens célèbres pour abriter une partie de ce personnel de R&D. Ils sont vraiment là. J’ai visité le campus et je les ai vus de mes propres yeux. Me voici à la bibliothèque d’entreprise de Huawei, sur le modèle de la Bibliothèque nationale française :

‘Que tu construis avec une main d’œuvre bon marché‘

Ce n’est pas vrai non plus.

J’ai visité une usine de fabrication Huawei qui produit 2 400 stations de base 5G par jour, soit environ un quart de la capacité installée mondiale. Ils ne sont pas construits avec une main d’œuvre bon marché ; en fait, ils ne nécessitent aucune main d’œuvre, car l’usine est entièrement numérisée. Les robots font presque tout le travail. Il n’y a que 45 employés de Huawei en blouse blanche qui surveillent les robots.

Une tâche d’assemblage est toujours effectuée à la main. Je n’ai pas demandé combien Huawei paie les 45 travailleurs, mais cela n’a pas d’importance, car la main-d’œuvre ne représente qu’une infime partie de la valeur ajoutée de l’usine. (Je n’avais pas le droit de prendre des photos.)

‘Jetez-le sur le monde‘

La Chine vend des infrastructures avec profit. En fait, Huawei a réalisé en 2022 un bénéfice de 6 milliards de dollars et une marge opérationnelle de 6,6 %, proche du marge opérationnelle moyenne pour les entreprises industrielles chinoises. Certaines entreprises chinoises sont sûrement coupables de dumping quelque part et parfois, mais je n’ai jamais entendu auparavant une allégation selon laquelle la Chine pratiquerait le dumping de marchandises vers l’Afrique.

‘Dans un effort pour regrouper le pouvoir politique‘

Cette phrase finale de la phrase de Pompeo est la plus grande erreur de perception : la Chine n’a montré aucun intérêt à s’immiscer dans la gouvernance des pays africains. Il est indifférent à la manière dont nous, les barbares, nous gouvernons, que nous soyons Africains ou Américains.

La Chine est très intéressée par la puissance économique, notamment par l’accès aux matières premières et le contrôle des marchés d’exportation. Au milieu des années 2010, les exportations chinoises étaient principalement destinées aux marchés développés, mais au cours de l’année écoulée, les exportations chinoises vers les pays du Sud ont dépassé de près de 20 % celles vers les marchés développés.

Une partie de ce changement, bien sûr, représente le réacheminement du commerce vers les États-Unis via le Vietnam, l’Inde, le Mexique et d’autres intermédiaires, qui achètent et assemblent des composants chinois pour les revendre aux États-Unis. Cette pantomime est appelée « friend-shoring » et n’a fait que renforcer l’emprise de la Chine sur les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Mais les exportations chinoises représentent dans une large mesure des infrastructures numériques et physiques. J’ai écrit dans un Étude de décembre 2023 pour American Affairs:

Tout comme les chemins de fer ont transformé les produits locaux en produits de base sur le marché mondial au XIXe siècle, le haut débit mobile transforme les populations marginalisées des pays en développement en acteurs de l’économie mondiale. L’investissement de mille milliards de dollars de la Chine dans l’initiative “la Ceinture et la Route” a permis de numériser les communications dans de nombreux pays en développement, avec des effets transformateurs.

La croissance économique de la Chine, qui a débuté à la fin des années 1970, a été le grand événement économique de la seconde moitié du XXe siècle. Le PIB par habitant du pays le plus peuplé du monde a été multiplié par 27 entre 1979 et 2022 en termes de parité de pouvoir d’achat réel, selon la Banque mondiale.

Une deuxième vague de transformation est désormais en cours dans le reste des pays du Sud. Il s’agit peut-être du grand événement économique de la première moitié du XXIe siècle, et les États-Unis en sont largement spectateurs.

Les quatre inexactitudes citées dans la phrase de Pompeo proviennent d’une erreur de perception catastrophique de la part de l’ancien secrétaire d’État et de nombreux autres analystes américains : si la Chine fait quelque chose, elle doit tricher et comploter pour prendre le pouvoir.

La Chine fait quelque chose qui remet en cause la position mondiale des États-Unis d’une manière bien plus dramatique : elle transforme la vie économique dans certaines parties du monde en développement à partir de la base. L’incapacité de l’Amérique à comprendre cela constitue peut-être la plus grande erreur de la sordide histoire de la politique étrangère américaine.