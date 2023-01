Les quatre enfants du prince Joachim de Danemark perdent leurs titres royaux après la décision de la reine Margrethe, site mis à jour

Quatre petits-enfants de la reine Margrethe du Danemark, qui ont officiellement perdu leurs titres de prince royal et de princesse le jour de l’An, ont vu leurs nouveaux titres de comte et de comtesse mis à jour sur le site officiel de la famille royale.

Nikolai, 23 ans, Félix, 20 ans, Henrik, 13 ans et Athéna, 10 ans, sont les enfants du plus jeune fils de la reine, le prince Joachim, 53 ans.

Les enfants conserveront leur place dans la succession après leur père, qui occupe la sixième place sur le trône.

Joachim partage Nikolai et Felix avec son ex-femme Alexandrie, comtesse de Frederiksborg, et Henrik et Athéna avec son épouse actuelle, la princesse Marie.

La décision de supprimer leurs titres a été annoncée en septembre et est entrée en vigueur au cours de la nouvelle année.

Alors que la reine a déclaré avoir pris la décision dans l’intérêt de ses petits-enfants et de la monarchie, la suppression de leurs titres a provoqué des tensions au sein de la famille royale.

Dans une déclaration d’octobre, la reine a déclaré qu’elle était “désolée” après avoir “sous-estimé à quel point” le prince Joachim et ses enfants se sentaient affectés par sa décision.

Elle a expliqué que « détenir un titre royal implique un certain nombre d’engagements et de devoirs qui, à l’avenir, incomberont à moins de membres de la famille royale. Cet ajustement, que je considère comme un nécessaire pérennité de la monarchie, je veux prendre mon temps.”

En septembre, le palais a annoncé que les titres royaux seraient “supprimés” et qu’ils seraient qualifiés d’excellences plutôt que d’altesses royales.

Les petits-enfants ont hérité de leurs titres de prince et de princesse à la naissance et la reine leur a décerné les titres de comte et de comtesse de Monpezat en 2008.

“La décision de la reine est conforme aux ajustements similaires que d’autres maisons royales ont effectués de diverses manières ces dernières années”, a ajouté le communiqué de septembre.

La reine a cherché à donner à ses petits-enfants plus de liberté pour “façonner leur propre vie dans une bien plus grande mesure sans être limitée par les considérations et les devoirs particuliers qu’implique une affiliation formelle à la Maison royale du Danemark en tant qu’institution”.

Joachim a déclaré à une publication danoise après l’annonce que sa famille “était très triste”, selon Entertainment Tonight.

“Ce n’est jamais amusant de voir vos enfants maltraités comme ça. Ils se retrouvent eux-mêmes dans une situation qu’ils ne comprennent pas”, a-t-il déclaré.

Alexandria a également déclaré que ses enfants se sentaient “ostracisés” par la reine.

Les quatre enfants du fils aîné de la reine, Frederik, prince héritier du Danemark, qui est le premier à accéder au trône, n’ont pas été affectés par la décision et conservent leurs titres de RHS. Ses enfants sont du deuxième au cinquième rang.