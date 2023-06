Les quatre différents pôles de compréhension de l’IA, de l’optimisme à la catastrophe

Je pense parfois qu’il y a deux divisions majeures dans le monde de l’intelligence artificielle. L’un, bien sûr, est de savoir si les chercheurs travaillant sur des systèmes d’IA avancés dans tous les domaines, de la médecine à la science, vont provoquer une catastrophe.

Mais l’autre – qui peut être plus importante – est de savoir si l’intelligence artificielle est un gros problème ou une autre technologie finalement triviale pour laquelle nous avons en quelque sorte développé une obsession sociétale. Nous avons donc des chatbots améliorés, selon la perspective sceptique. Cela ne mettra pas fin à notre monde, mais cela ne l’améliorera pas non plus considérablement.

Une comparaison que je vois parfois est celle de la crypto-monnaie. Il y a quelques années, de nombreuses personnes dans le monde de la technologie étaient convaincues que les monnaies décentralisées allaient transformer fondamentalement le monde dans lequel nous vivons. la facilité d’utilisation, dépendent en fait de la centralisation que la crypto était censée démonter.

En général, lorsque la Silicon Valley déclare que son sujet d’actualité est la plus grosse affaire de l’histoire du monde, la bonne réponse est un scepticisme sain. Cette obsession peut finir par devenir la base de certaines nouvelles entreprises sympas, elle pourrait contribuer à des changements dans notre façon de travailler et de vivre, et elle rendra presque certainement certaines personnes très riches. Mais la plupart des nouvelles technologies sont loin d’avoir les effets transformateurs sur le monde que prétendent leurs partisans.

Je ne pense pas que l’IA sera la prochaine crypto-monnaie. Les grandes technologies basées sur des modèles de langage comme ChatGPT ont été adoptées beaucoup plus rapidement que la crypto-monnaie ne l’a jamais fait. Ils remplacent et transforment énormément plus d’emplois. Le rythme des progrès dans cet espace au cours des cinq dernières années est choquant. Mais je veux toujours rendre justice à la perspective sceptique ici; la plupart du temps, quand on nous dit que quelque chose est énorme, ce n’est vraiment pas le cas.

Quatre quadrants de réflexion sur l’IA

À partir de là, vous pouvez visualiser l’éventail des attitudes à l’égard de l’intelligence artificielle comme relevant de quatre grandes catégories.

Vous avez des gens qui pensent qu’une IA extrêmement puissante est à l’horizon et va transformer notre monde. Certains d’entre eux pensent que cela arrivera et sont convaincus que ce sera une très, très bonne chose.

« Chaque enfant aura un tuteur en IA qui est infiniment patient, infiniment compatissant, infiniment compétent, infiniment utile », a écrit Marc Andreessen dans un récent article de blog.

Chaque scientifique aura un assistant/collaborateur/partenaire IA qui élargira considérablement son champ de recherche et ses réalisations scientifiques. Chaque artiste, chaque ingénieur, chaque homme d’affaires, chaque médecin, chaque soignant aura la même chose dans son monde. … L’IA est probablement la chose la plus importante – et la meilleure – que notre civilisation ait jamais créée, certainement à égalité avec l’électricité et les micropuces, et probablement au-delà de celles-ci. … Le développement et la prolifération de l’IA – loin d’être un risque que nous devrions craindre – est une obligation morale que nous avons envers nous-mêmes, envers nos enfants et envers notre avenir. Nous devrions vivre dans un monde bien meilleur avec l’IA, et maintenant nous le pouvons.

Appelez cela le coin « ça va être grand, et ça va être bon » du spectre. Comparez cela avec, disons, Katja Grace d’AI Impacts, dont la récente enquête a révélé que la moitié des chercheurs en apprentissage automatique ont déclaré qu’il y avait une chance substantielle que l’IA conduise à l’extinction humaine. « Les progrès de l’IA pourraient conduire à la création de ‘personnes’ artificielles d’une intelligence surhumaine avec des objectifs qui entrent en conflit avec les intérêts de l’humanité – et la capacité de les poursuivre de manière autonome », a-t-elle récemment écrit dans Time.

(Au milieu, vous placeriez peut-être le pionnier de l’IA Yoshua Bengio, qui a soutenu que « à moins qu’une percée ne soit réalisée dans la recherche sur l’alignement de l’IA… nous n’avons pas de garanties de sécurité solides. Ce qui reste inconnu, c’est la gravité des dommages qui peut découler d’un désalignement (et cela dépendrait des spécificités du désalignement). »)

Ensuite, il y a le quadrant « L’IA ne transformera pas notre monde de manière majeure – tout ce truc de superintelligence est un non-sens – mais ce sera toujours mauvais ». « Il est dangereux de nous distraire avec une utopie ou une apocalypse fantasmée par l’IA qui promet un avenir » florissant « ou » potentiellement catastrophique « », ont écrit plusieurs chercheurs en éthique de l’IA en réponse à la récente lettre du Future of Life Institute appelant à une pause. sur la formation de systèmes extrêmement puissants. Ces sceptiques de la superintelligence ont fait valoir que se concentrer sur les résultats existentiels les plus extrêmes de l’IA nous détournerait de l’exploitation des travailleurs et des préjugés rendus possibles par la technologie actuelle.

Et enfin, il y a le quadrant « L’IA ne transformera pas notre monde de manière majeure – tout ce truc de superintelligence est un non-sens – mais ce sera bien », qui comprend de nombreuses personnes travaillant à la création d’outils d’IA pour les programmeurs. Beaucoup de gens à qui je parle et qui sont dans ce coin craignent que les préoccupations de superintelligence et les préjugés ou les préoccupations d’exploitation des travailleurs soient exagérées. L’IA sera comme la plupart des autres technologies : bonne si nous l’utilisons pour de bonnes choses, ce que nous ferons la plupart du temps.

Parler les uns après les autres

On a souvent l’impression que, dans les conversations sur l’IA, nous nous parlons les uns les autres, et je pense que l’image des quatre quadrants que j’ai proposée ci-dessus explique plus clairement pourquoi. Les gens qui pensent que l’IA va potentiellement être un gros problème qui bouleversera le monde ont beaucoup à discuter les uns avec les autres.

Si l’IA va vraiment être une énorme force pour le bien, pour l’augmentation des forces humaines et de vastes améliorations à tous les aspects de notre mode de vie, alors la retarder trop pour répondre aux problèmes de sécurité risque de faire souffrir des millions de personnes qui pourraient bénéficier de ses progrès. et mourir inutilement. Les personnes qui pensent que le développement de l’IA pose des risques majeurs de changement mondial doivent faire valoir aux optimistes que ces risques sont suffisamment graves pour justifier les coûts véritablement énormes du ralentissement du développement d’une technologie aussi puissante. Si l’IA est un gros problème qui change le monde, alors la conversation sociétale de haut niveau que nous voulons avoir concerne la meilleure façon d’arriver en toute sécurité à l’étape où il modifie le monde pour le mieux.

Mais beaucoup de gens ne sont pas convaincus que l’IA va être un gros problème et trouvent déroutante la conversation sur l’opportunité d’accélérer ou de ralentir. De leur point de vue, il n’y a rien de nouveau qui change le monde à l’horizon, et nous devrions réglementer de manière agressive les systèmes d’IA actuels (s’ils sont pour la plupart mauvais et que nous voulons surtout limiter leur déploiement) ou laisser les systèmes d’IA actuels seuls (s’ils sont pour la plupart bons et nous voulons surtout encourager leur déploiement).

Quoi qu’il en soit, ils sont déconcertés lorsque les gens réagissent avec des mesures visant à guider en toute sécurité des systèmes superintelligents. Les affirmations d’Andreessen sur l’énorme potentiel de l’IA sont tout aussi insensibles à leurs préoccupations que le cas de Grace selon lequel nous devrions nous éloigner d’une course aux armements contre l’IA qui pourrait nous faire tous tuer.

Pour que la conversation sociétale sur l’IA se déroule bien, je pense que tout le monde pourrait supporter d’entretenir un peu plus d’incertitude. Avec l’IA qui évolue aussi rapidement qu’elle l’est, il est vraiment difficile d’exclure quoi que ce soit en toute confiance. Nous sommes profondément confus quant à la raison pour laquelle nos techniques actuelles ont si bien fonctionné jusqu’à présent et pendant combien de temps nous continuerons à voir des améliorations. Il s’agit entièrement de deviner quelles percées se profilent à l’horizon. L’utopie glorieuse d’Andreessen m’apparaît comme une réelle possibilité. Il en va de même pour la catastrophe totale. Et il en va de même pour une décennie relativement banale qui passe sans nouvelles percées massives.

Tout le monde pourrait trouver que nous nous parlons un peu moins si nous reconnaissons un peu plus que le territoire dans lequel nous entrons sur l’IA est aussi déroutant qu’incertain.