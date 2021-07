Les quatre derniers de Katie, la sortie incertaine d’Andrew

Même les blogs de spoilers se sont trompés, mais la star de « The Bachelorette » d’ABC, Katie, a établi ses quatre derniers.

Après un deuxième rendez-vous romantique en tête-à-tête avec Greg, Katie a fait des adieux difficiles dans l’épisode de lundi, alors qu’elle réduisait sa piscine de sept à quatre. Avec les dates de la ville natale la semaine prochaine, les enjeux sont plus élevés pour donner des roses.

Les deux premières sorties de cette semaine n’étaient pas trop surprenantes : Brendan et Mike P., dont aucun n’a eu du temps en tête-à-tête avec Katie. Brendan s’est même demandé pourquoi il était toujours debout après avoir appris qu’il n’aurait pas de rendez-vous en solo cette semaine, et alors que Mike P. a finalement eu son tête-à-tête, c’était si gênant que sa sortie semblait inévitable compare pas la personne avec qui tu sors à ta mère).

Mais le troisième au revoir était celui que nous n’avons pas vu venir. Voici comment ça s’est passé :

La sortie (et le retour) déchirante d’Andrew

À l’approche de la cérémonie des roses de cette semaine après avoir donné un rendez-vous en tête-à-tête à Greg (son deuxième!) Et un rendez-vous de groupe à Michael A., Katie se sent la moins confiante qu’elle a été toute la saison à propos de qui renvoyer à la maison. En fin de compte, elle distribue des roses à Blake et Justin, ce qui signifie que le temps d’Andrew dans la série est terminé. … ou est-ce?

Katie exprime en larmes à quel point Andrew est incroyable et à quel point elle est reconnaissante de l’avoir rencontré. Andrew, en échange de l’approvisionnement en eau, lui dit qu’il « t’aimera toujours dans mon cœur » avant de lui dire au revoir et de sauter dans la voiture pour quitter le complexe.

« C’est navrant », se souvient-il. « Je n’ai jamais ressenti ça pour une femme auparavant. Je me suis investi dans tout ça, et elle avait des liens plus forts. Ça fait mal parce que j’ai tout mis dedans. »

C’est la première décision que Katie a prise en laquelle elle n’avait pas entièrement confiance, et il est clair même le lendemain qu’elle a du mal avec.

Indice : un coup à la porte. C’est Andrew, qui a déterminé que « ce ne serait pas comme moi ou la relation que nous devions quitter sur une note heureuse et sans sourire ». Ils ont un autre au revoir émotionnel, à la fin duquel il sort une lettre pour Katie destinée à être lue une fois qu’il partira.

« Si vous changez d’avis… j’attendrai », a-t-il écrit avec un visage souriant. « Amour, Andrew »

Katie recommence immédiatement à pleurer et poursuit Andrew dans les escaliers de l’hôtel et dans le hall, où elle saute dans ses bras pour un autre câlin.

« Je devais te voir », lui dit-elle. « S’il y a un moyen de rester un peu plus longtemps, le voudriez-vous ? Vous pouvez dire non, vous pouvez dire oui.

Andrew évalue l’invitation de retour, mais décline finalement: elle l’a refusé une fois et il ne peut plus subir ce rejet.

« Je voulais dire oui », réfléchit-il plus tard. « Je n’aimerais rien de plus que d’être avec elle. Elle a sprinté dans les escaliers, mec. Et j’ai dit non. Mais je veux que ma future femme me choisisse. Et je n’ai pas été choisi, alors j’ai dû dis non. Je ne veux pas revivre ça. Je ne veux pas être debout à une cérémonie des roses en attendant qu’elle ne me choisisse plus. »

Ils se séparent avec un dernier baiser, qui semble un peu trop passionné pour deux personnes qui se séparent, si vous nous demandez.

« Si c’était Andrew et moi à la fin, j’aurais tellement de chance. Je le ferais vraiment », dit Katie. Mais « à chaque au revoir, je sais que je suis un pas de plus vers la recherche de mon mari. »

