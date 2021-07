Les quatre décennies qui définissent encore notre monde

Les façons de faire qu’eux-mêmes et leurs contemporains ont établies à cette époque ont connu une au-delà longue, brutale et tragique qui a défini le monde pour les siècles à venir. Les perturbations de notre période actuelle – les types de structures et de valeurs incitatives et les nouvelles institutions durables en cours de création – feront certainement de même, d’une manière que nous ne pouvons pas encore imaginer. En 1530, la révolution industrielle et les empires mondiaux étaient encore loin à l’horizon, même si les chemins détournés qui y menaient avaient, je pense, été tracés. Nous devons également jeter un œil critique sur les inconvénients potentiels de nos propres innovations.