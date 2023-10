Les quatre couleurs principales de la série Samsung Galaxy S24 fuient

Samsung bouscule chaque année la palette de couleurs de la série Galaxy S et voici peut-être les teintes de 2024 : noir, gris, violet et jaune. Les deux premiers sont assez standards et sont généralement commercialisés sous les noms de « Phantom Black » et « Graphite ».

Et les deux autres ? La série Galaxy S23 propose des options lavande et citron vert assez pâles qui ne peuvent pas être qualifiées de « violet » et certainement pas de « jaune ». Le nouveau Galaxy S23 FE dispose d'une option Violet, mais ce n'est peut-être pas tout à fait correct non plus.











Galaxy S23 Ultra en lavande et citron vert • Galaxy S23 FE en violet

La dernière fois que Samsung a lancé un Violet Galaxy S, c'était avec la série S21, voici à quoi cela ressemblait. Pour Yellow, il faut regarder encore plus loin – vous vous souvenez du Galaxy S10e ?









Galaxy S21+ en violet fantôme • Galaxy S10e en jaune canari

Les quatre couleurs principales seront certainement rejointes par plusieurs teintes exclusives à Samsung.com, mais on n’en a pas encore le mot.

Notez que les Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra auront de nouveaux cadres en titane, qui seront différents de l’Armor Aluminium utilisé dans les téléphones actuels de la série S. Cela peut nécessiter quelques ajustements des couleurs du panneau arrière par rapport à ce que nous avons vu auparavant. La série S24 sera probablement dévoilée en janvier.

