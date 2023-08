Les «quasi-collisions» des jets commerciaux se produisent tout le Ti—FAA

UN terrifiant nouveau rapport du New York Times affirme que « les quasi-collisions ” impliquant des avions commerciaux sont essentiellement un événement hebdomadaire en Amérique. Le rapport du Times s’appuie sur de nombreux documents provenant de la Federal Aviation Administration, ainsi que sur un NAS peu connu. Une base de données qui contient les «rapports de sécurité» déposés par les pilotes et les contrôleurs aériens. Dans l’ensemble, les documents révèlent que les avions de « toutes les grandes compagnies aériennes américaines » subissent des « quasi-accidents » – c’est-à-dire qu’ils s’écrasent presque les uns sur les autres – presque tout le temps.

L’analyse du Times montre que de tels « appels rapprochés » se produisent plusieurs fois par semaine et que 46 incidents de ce type ont été signalés le mois dernier seulement. Au cours de la dernière période de 12 mois où des données étaient disponibles, les journalistes ont constaté qu’il y avait environ 300 incidents de «quasi-collision» signalés impliquant de grandes compagnies aériennes, dont certains n’ont évité la catastrophe que grâce à des manœuvres de dernière seconde.

Les détails concrets de certains de ces incidents sont mis à nu dans les reportages du Times et sont probablement suffisants pour que certains lecteurs renoncent aux voyages en avion pour le reste de leur vie naturelle. Une grande majorité des incidents seraient le résultat d’une erreur du pilote ou du contrôleur de la circulation aérienne, et beaucoup d’entre eux se produisent dans et autour des aéroports lors du décollage ou de l’atterrissage, rapporte le Times.

Lors d’un incident survenu récemment à Fort Lauderdale, en Floride, un contrôleur de la circulation aérienne a accidentellement autorisé un jet Delta à s’approcher de l’aéroport pour atterrir, ce qui l’a mis sur une trajectoire de collision avec un vol de Spirit Airlines qui avait également été autorisé à atterrir. Lors d’un autre incident à l’aéroport international de la Nouvelle-Orléans, un vol entrant du sud-ouest a failli entrer en collision avec un vol Delta qui était en train de décoller. Les histoires continue et continue.

Le Times qualifie tout ce gâchis de «schéma alarmant de manquements à la sécurité et de quasi-accidents» et affirme que des incidents dangereux sont signalés de plus en plus fréquemment dans les aéroports américains. Cela dit, il n’est pas clair si les incidents dangereux se produisent plus fréquemment ou si le signalement des incidents a augmenté. Pourtant, les rapports suggèrent que l’un des principaux responsables de cette tendance est un sous-effectif «chronique» des tours de contrôle du trafic aérien. Cela a été un problème bien connu dans le monde de l’aviation commerciale depuis un certain temps. La sagesse commune suggère que la pandémie a frappé particulièrement durement l’industrie du transport aérien et que les effectifs du contrôle du trafic aérien ont été réduits au cours de cette période et ne se sont jamais complètement rétablis. Aujourd’hui, malgré les efforts récents de la FAA pour reconstituer le personnel, les choses semblent plutôt compliquées. Le journal précise :

En mai, seules trois des 313 installations de la circulation aérienne du pays disposaient de suffisamment de contrôleurs pour atteindre les objectifs fixés par la FAA et le syndicat représentant les contrôleurs, a constaté le Times. De nombreux contrôleurs sont tenus de travailler des semaines de six jours et un horaire si fatigant que plusieurs agences fédérales ont averti que cela pouvait entraver la capacité des contrôleurs à faire leur travail correctement.

Les contrôleurs aériens sont apparemment tellement perturbés par cette situation qu’ils ont commencé à écrire des lettres à la FAA dans un appel désespéré pour de la main-d’œuvre et des ressources supplémentaires. L’une de ces lettres, révélée dans le rapport, déclare : « La pénurie de personnel est plus qu’insoutenable. Il est maintenant entré dans une phase de TOUT JUSTE DANGEREUX… Les contrôleurs font des erreurs à gauche et à droite. La fatigue est extrême… La marge de sécurité s’est décuplé. Le moral est au plus bas. Je me surprends à prendre des risques et des raccourcis que je ne prendrais normalement jamais.