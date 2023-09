Les quarts de finale de la Coupe du monde commencent mardi. Ils apportent une deuxième chance au basket-ball américain

MANILLE, Philippines : S’il y avait un côté positif à la défaite de l’équipe américaine contre la Lituanie pour la Coupe du monde, c’est bien celle-ci : les Américains savent désormais à quel point il est douloureux de voir une autre équipe nationale s’aligner contre une nation qui a remporté quatre médailles d’or olympiques consécutives. et célébrez devant lui.

Comme on peut le deviner, ils n’appréciaient pas ce sentiment.

Et si cela se reproduit lors de cette Coupe du Monde, ce sera bien pire.

Lundi a été un jour de retour à la réalité pour les États-Unis, un jour après que leur série estivale d’invincibilité se soit terminée par une défaite 110-104 contre la Lituanie pour mettre fin au deuxième tour de la Coupe du monde. Un match de quart de finale contre l’Italie les attend mardi, les États-Unis – comme toutes les équipes des huitièmes de finale – sachant que la seule façon de remporter l’or à Manille est de gagner chaque match jusqu’au bout.

« Cela rend les choses réelles », a déclaré le gardien américain Austin Reaves. « Évidemment, maintenant, c’est perdre ou rentrer à la maison. On voit les réactions. Nous savons évidemment que tout le monde veut nous battre en particulier. Nous voyons la joie qu’ils en retirent. Ce goût dans la bouche, ça ne fait pas du bien.

Il y avait beaucoup de choses à travailler et beaucoup à discuter de manière critique lundi. Un autre mauvais départ – cela a été une tendance pour les États-Unis tout au long du tournoi, et aucun n’était pire que de prendre du retard 31-12 après un quart-temps dimanche – a été déploré, tout comme une autre soirée où le rebond a été un problème.

« Nous devons sauter sur les gars dès le début, comme ils nous sautent dessus », a déclaré l’attaquant américain Bobby Portis. « C’est une grande chose. C’est un jeu d’adulte ici. Un monde où les chiens mangent des chiens. Je dois prendre un meilleur départ.

Les Américains ont beaucoup parlé de ce qui doit changer. Les paroles doivent devenir des actes maintenant, sinon. Les États-Unis ont vu leurs espoirs de médaille s’effondrer en Chine il y a quatre ans avec une défaite en quarts de finale de la Coupe du monde, et l’Italie tentera de faire subir le même sort aux Américains mardi.

« Tous les joueurs qui jouent pour USA Basketball doivent reconnaître à quoi ils sont confrontés et il ne nous suffit pas de leur dire. Ils doivent le ressentir », a déclaré l’entraîneur américain Steve Kerr. « Je pense qu’ils l’ont ressenti lors des deux derniers matchs. »

Kerr a déjà vécu cela. En tant qu’entraîneur adjoint de Gregg Popovich pour la Coupe du monde 2019 et les Jeux olympiques de Tokyo qui ont été retardés d’un an jusqu’en 2021, Kerr faisait partie du staff pour les défaites dans les deux tournois. L’équipe de la Coupe du monde a perdu en quarts de finale et a échoué à la septième place. L’équipe olympique a perdu son match d’ouverture du tournoi contre la France et a remporté l’or après n’avoir plus jamais perdu.

L’expérience de Kerr est que les équipes américaines ressortent avec « un peu plus d’avantage » après une défaite, dit-il, et il espère voir cette mentalité contre l’Italie.

« Il y a un peu plus de ‘peur appropriée’, comme Pop aime le dire », a déclaré Kerr. « Et c’est ce qu’il faut. »

Et même si le scénario serait le même même si les États-Unis battent la Lituanie – un bilan de 3-0 jusqu’à la fin reste le seul moyen de remporter l’or – une défaite pourrait servir de sonnette d’alarme proverbiale comme certaines équipes ont tendance à le faire. avoir besoin.

« Cela doit être le cas », a déclaré le capitaine et meneur américain Jalen Brunson. « Nous n’avons pas d’autre choix. »

Il y a une intrigue secondaire pour le match de quart de finale entre les États-Unis et l’Italie, à savoir l’attaquant américain Paolo Banchero affrontant l’équipe qui voulait qu’il joue sous ses couleurs cet été. Banchero, dont le père est d’origine italienne, a finalement décidé de jouer pour les États-Unis – en grande partie parce que sa mère a également joué pour l’équipe nationale américaine.

« Je vais le traiter comme n’importe quel autre jeu », a déclaré Banchero.

Lituanie (5-0) contre Serbie (4-1), mardi : Les Lituaniens tentent de rester invaincus dans un tournoi international majeur pour la première fois depuis leur victoire à l’EuroBasket en 2003, et seront sur la bonne voie après avoir dominé les Américains. La Serbie tire à 55% pour mener la Coupe du monde, juste devant la Lituanie, numéro 2 (53,8%). Le gagnant ici sera le vainqueur Canada-Slovénie en demi-finale de vendredi. Le perdant obtient le perdant Canada-Slovénie lors d’un match éliminatoire de consolation jeudi.

Allemagne (5-0) contre Lettonie (4-1), mercredi : l’Allemagne est l’une des deux seules équipes à être aussi invaincue lors de cette Coupe du monde, et affrontera une équipe lettone qui est sur un parcours de rêve lors de sa première apparition au plus grand événement de la FIBA. Le vainqueur ici sera le vainqueur États-Unis-Italie en demi-finale de vendredi. Le perdant obtient le perdant entre les États-Unis et l’Italie lors d’un match éliminatoire de consolation jeudi.

Canada (4-1) contre Slovénie (4-1), mercredi : les deux seuls joueurs All-NBA de ce tournoi de la saison dernière s’affronteront, le Canadien Shai Gilgeous-Alexander affrontant le Slovène Luka Doncic. . Le Canada est déjà assuré de son meilleur résultat en Coupe du monde depuis au moins 1994. Le vainqueur ici sera le vainqueur Lituanie-Serbie en demi-finale de vendredi. Le perdant remporte le vainqueur Lituanie-Serbie lors d’un match éliminatoire de consolation jeudi.

