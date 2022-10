Les quartiers les plus populaires de New York

Un nouveau rapport de StreetEasy met en lumière les quartiers les plus convoités de New York.

Le marché immobilier a utilisé les données de recherche pour déterminer quels endroits de trois arrondissements – Manhattan, Brooklyn et Queens – sont les plus populaires jusqu’à présent cette année.

Notamment, le Bronx et Staten Island ont été exclus du rapport.

Tous deux font partie des cinq arrondissements de la ville et abritent près de deux millions de New Yorkais combinés, selon Données du recensement américain de 2021.

Un représentant de StreetEasy a déclaré à CNBC Make It par e-mail que l’analyse s’est concentrée sur le Queens, Manhattan et Brooklyn pour “s’aligner sur les rapports de marché mensuels de l’entreprise, qui se concentrent sur les trois arrondissements où nous avons la couverture et les données les plus complètes”.

Mais StreetEasy a révélé en exclusivité à CNBC Make It les cinq quartiers du Bronx qui figuraient parmi les plus recherchés et nous avons inclus ces données dans cette liste.

Le loyer médian demandé et le prix de vente médian demandé dans chaque quartier sont basés sur les données de l’été 2022.

Le coût moyen d’un loyer dans les quartiers les plus populaires de Manhattan, du Bronx, de Brooklyn et du Queens est de 3 377 $.