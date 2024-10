Les quartiers défavorisés souffrent davantage d’asthme et de BPCO

BOSTON — Dans une analyse unique en son genre, des chercheurs ont établi un lien entre une incidence accrue de asthme et bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) vers des quartiers plus défavorisés socialement et écologiquement. Des associations similaires ont été constatées dans le passé, mais elles portaient généralement sur des variables uniques. Le nouveau travail a utilisé une base de données nationale sur les quartiers et a pris en compte 14 facteurs environnementaux et sociaux au niveau du quartier, tels que la pauvreté, le chômage et les mauvaises conditions de logement, ainsi que 17 facteurs environnementaux tels que la pollution de l’air et la proximité de sites toxiques.

« Nous avons constaté que dans les quartiers les plus défavorisés, la prévalence de l’asthme et la prévalence de la BPCO étaient d’environ 1,5 pour cent plus élevées que les quartiers les plus favorisés. Nous l’avons divisé en quatre catégories de quartiers, et tout ce qui se trouve à l’extérieur des quartiers les plus favorisés présentaient une augmentation de l’asthme et de la BPCO et cela s’est fait progressivement : à mesure que l’on se dirigeait vers les quartiers les plus défavorisés, la prévalence devenait de plus en plus élevée », a déclaré Stephen Mein, MD, chercheur en pneumologie à la Harvard Medical School de Boston. , qui a présenté l’étude lors de la réunion annuelle 2024 de l’American College of Chest Physicians (CHEST).

Il a souligné qu’il existe de plus en plus de preuves d’interactions complexes entre les expositions. « Nous savons que [for example] la pollution de l’air affecte potentiellement différemment les quartiers à faible revenu et les quartiers à revenu élevé, ce qui permet de combiner à la fois les aspects socio-économiques et environnementaux. [exposures gives] une image complète de l’analyse du quartier », a déclaré Mein.

Mein a cité un exemple tiré d’une autre étude de son groupe, qui portait sur les maladies cardiovasculaires. Elle a montré que l’exposition à la pollution de l’air et de l’eau et à des sites toxiques est associée à une prévalence plus élevée de maladies cardiovasculaires et de facteurs de risque associés. « Mais lorsque nous l’avons décomposé par vulnérabilité sociale, l’association était encore plus forte. Il y a donc probablement des interactions que nous ne comprenons pas entièrement ou que nous n’avons pas entièrement capturées », a déclaré Mein. Le groupe prévoit ensuite d’examiner les résultats cliniques tels que les hospitalisations et les visites aux urgences par quartier en ce qui concerne les expositions environnementales et sociales.

Dans la nouvelle étude, les chercheurs ont utilisé les données des Centers for Disease Control LIEUX ensemble de données et celui du US Census Bureau Enquête sur la communauté américaine pour déterminer les caractéristiques sociodémographiques au niveau du quartier et la prévalence de l’asthme et de la BPCO chez les adultes américains. Ils ont divisé 71 659 quartiers de 306 156 446 individus en quartiles sur la base du recensement de 2022. Indice de justice environnementale (EJI).

Les quartiers avec l’EJI le plus élevé, représentant les quartiers les plus affectés sur le plan environnemental et socialement vulnérables, présentaient des taux plus élevés d’asthme (11,0 % contre 9,0 % ; différence ajustée, 1,56 % ; IC à 95 %, 1,48-1,64) et de BPCO (8,7 % contre 5,9). % ; différence ajustée, 2,92 % ; IC à 95 %, 2,77-3,07).

Ce travail devrait contribuer à éclairer les efforts visant à améliorer l’équité sociale, selon Mein. « Je pense que beaucoup de gens ici à CHEST font un très bon travail en y réfléchissant du point de vue du quartier et comment pouvons-nous [improve equity] soit par le biais de nos systèmes de santé, soit par des interventions de quartier, des centres communautaires, etc. Mais je pense aussi qu’une partie de cela viendra d’une perspective de politique nationale », a déclaré Mein. Il a souligné le Initiative Justice40 qui vise à canaliser 40 % des bénéfices du climat fédéral, de l’énergie propre, du logement abordable et durable et d’autres investissements vers les communautés défavorisées avec un lourd fardeau de pollution.

« Je pense que tant du point de vue d’une sorte de système de base sur le terrain que du point de vue politique, cela sera utile », a déclaré Mein.

L’étude a suscité les éloges de Wilson Quezada, MD, professeur agrégé de médecine au département de soins pulmonaires de l’université Columbia de la ville de New York, qui a animé la séance. « Je pense que c’est très intéressant. Tout d’abord, [their] l’utilisation d’EJI est une utilisation étonnante de cet outil. Avec les autres bases de données utilisées, je pense que cela a fourni une image très complète de l’environnement du patient et de l’incidence des maladies pulmonaires obstructives », a déclaré Quezada.

Il a fait l’éloge de l’EJI de manière plus générale, en soulignant sa facilité d’utilisation et son caractère complet. « C’est l’un des meilleurs moyens dont nous disposons pour considérer le patient dans son ensemble, au lieu d’examiner la maladie dans le contexte du patient. Je pense que c’est unique et, mieux encore, c’est accessible et gratuit pour tout le monde. utilisez. Vous pouvez vous connecter et simplement saisir votre code postal, et vous pouvez voir quel est le fardeau dans votre région », a déclaré Quezada.

Mein et Quezada n’ont signalé aucune relation financière pertinente.

Jim Kling est écrivain à Bellingham, Washington.