Les quartiers de divertissement ne se limitent plus au sport, à la restauration et à la musique

Le 6 septembre, un groupe de dirigeants d’entreprises, de dirigeants civiques et universitaires connu sous le nom de Team Norman a présenté ce qu’ils considéraient comme deux avenirs possibles pour Norman, en Oklahoma, la troisième plus grande ville de cet État : soit rester une communauté-dortoir à l’ombre de l’Université de l’Oklahoma (OU) ou s’efforcer de devenir « une destination unique », a déclaré le maire de Norman, Larry Heikkila. La ville aspire à cette dernière direction, a affirmé Lawrence McKinney, président de la Norman Economic Development Coalition, une conclusion basée sur les 400 heures d’écoute de son groupe auprès des parties prenantes et des électeurs de la région.

L’équipe Norman a profité de cette réunion pour promouvoir sa proposition d’un quartier de divertissement d’un milliard de dollars, un développement à usage mixte sur 200 acres adjacent à l’aéroport Max Westheimer, qui comprendrait une nouvelle arène polyvalente qui remplacerait le Lloyd de 48 ans et de 11 000 places. Noble Center sur le campus de l’OU, ce que raconte McKinney BD+C n’est plus suffisant pour créer le type d’expériences attendues par les fans et les visiteurs.

Norman fait partie d’un nombre croissant de métropoles qui misent leur avenir sur la vitalité et le pouvoir d’attraction des quartiers de divertissement (voir l’encadré à la page 24). Certaines des propositions récentes ne concerneraient que quelques pâtés de maisons ; d’autres sont des entreprises massives avec des prix correspondants.

Ces propositions reflètent souvent le mélange de bâtiments trouvés dans les quartiers existants, dont les plus réussis sont ceux qui refusent de rester les bras croisés et d’évoluer pour offrir aux visiteurs – et, de plus en plus, aux travailleurs et aux résidents – de nouvelles raisons d’y vivre, d’y travailler et de s’y divertir. .

En mai 2022, Clearline Real Estate a payé 19,75 millions de dollars pour un site de développement de 0,9 acre au cœur du quartier des arts et des divertissements du centre-ville de Miami. Seize mois plus tard, Clearline et Shawmut Design and Construction ont annoncé qu’ils construiraient sur ce site une tour de 24 étages et 338 000 pieds carrés appelée Excel Miami, composée de 427 appartements, dont la moitié sont des micro-unités. “Le quartier des arts et des divertissements de Miami était la pièce manquante pour créer une colonne vertébrale culturelle facilement accessible et entièrement accessible à pied qui s’étendait du nord au sud de la ville”, explique Alexis Leal, responsable de la Floride chez Shawmut. « La création de logements dans cette zone d’opportunités répond à un besoin et apporte une masse critique à une région qui s’est énormément transformée. »

Le financement pose des défis aux quartiers de divertissement

Même si leur popularité augmente, les quartiers de divertissement subissent encore occasionnellement des réticences de la part des municipalités, généralement pour savoir qui paie la note. (Le rezonage semble être moins un obstacle, selon les promoteurs interrogés par BD+C.) En 2018, un projet de 91 millions de dollars de la ville de Norman visant à créer un quartier avec une arène a déraillé suite à des demandes d’incitations fiscales. En mai dernier, les responsables de la ville de Tempe, en Arizona, ont conclu qu’ils n’avaient pas le soutien des électeurs pour trois propositions liées à un nouveau quartier de divertissement comprenant un nouvel aréna pour la franchise de la LNH des Coyotes de l’Arizona, en difficulté financière.

Même les projets qui avancent doivent trouver des moyens de financer leur développement qui soient acceptables pour les électeurs. Plusieurs des districts proposés, comme Miami Freedom Park, seraient financés en totalité ou en partie par des fonds privés. La ville d’Anaheim, en Californie, aurait l’intention d’émettre 400 millions de dollars d’obligations pour aider à couvrir le coût de son district ocV!BE. À Saint-Louis, Green Street Real Estate Ventures s’efforce d’obtenir des crédits d’impôt pour réaménager le célèbre entrepôt de Barr de 1,5 million de pieds carrés dans le cadre de sa proposition de district Armory STL. Le district de Norman serait intégré dans un district de financement par augmentation d’impôts qui utilise les impôts fonciers pour améliorer l’environnement bâti local. Les responsables normands ont également débattu de la question de savoir si le quartier des divertissements proposé pourrait nécessiter un financement obligataire.

Le DraftKings Sportsbook, qui a ouvert ses portes le 27 juin 2023, est une nouvelle facette du complexe de divertissement de Wrigleyville adjacent à Wrigley Field, domicile des Cubs de Chicago. Ce centre de paris sportifs et cette expérience culinaire sur deux niveaux, conçus par Gensler, ont respecté les directives de préservation historique du stade vieux de 109 ans tout en créant une structure moderne donnant sur la rue qui accueille les clients. La conception utilise la parcelle triangulaire de manière stratégique, laissant la façade vitrée ouverte à la lumière naturelle. Des sièges à plusieurs niveaux, des espaces de groupe semi-privés et un mur vidéo monumental et incurvé améliorent l’expérience immersive et centrée sur le sport. Photo : Anthony Tahlier

Cependant, le facteur coût n’a pas freiné la demande ou l’enthousiasme pour les quartiers de divertissement, et il existe une multitude de raisons pour lesquelles ces projets continuent d’être recherchés comme solutions de revitalisation urbaine.

D’une part, il existe de nombreux précédents réussis : Populous, le cabinet de conception architecturale qui a plusieurs projets de quartiers de divertissement à son actif, travaille avec des partenaires de faisabilité qui suivent les données économiques des quartiers. Trois marchés où des transformations urbaines notables ont été déclenchées par des sites sportifs sont Washington, DC (autour d’Audi Field et Nationals Park), le LoDo et le Diamond District de Denver (autour de Coors Field) et le Deer District de Milwaukee (autour du Fiserv Forum). John Shreve, directeur principal et urbaniste principal de Populous, note que Battery Atlanta, le quartier de divertissement ouvert toute l’année, attire chaque saison plus du double des trois millions de fans qui assistent aux matchs à domicile des Braves d’Atlanta au stade phare du district, Truist Park.

Les municipalités apprécient également les quartiers de divertissement car ils génèrent des recettes fiscales et attirent des visiteurs qui autrement pourraient contourner cette partie de la ville. Janet Long, présidente de la commission du comté de Pinellas (Floride), aurait qualifié le projet de stade de baseball et de divertissement de Tampa Bay – le plus grand projet de développement de l’histoire du comté – d’« opportunité sans précédent avec un énorme potentiel économique, de main-d’œuvre et de qualité de vie pour nos résidents. Michael Harrison, directeur général principal de Hines, le développeur en chef de ce projet, a ajouté que l’objectif de son entreprise est de créer « l’une des destinations de création de lieux les plus excitantes au monde ».

En rapport: 12 marchés américains où des quartiers de divertissement sont à l’étude ou en construction

À Norman, les objectifs du quartier des divertissements proposé sont multiples : attirer de nouveaux arrivants dans un État qui ne compte que 53 travailleurs pour 100 emplois disponibles ; générer des revenus pour une ville qui n’est actuellement pas zonée pour le commerce de détail et est située juste au nord du centre commercial le plus fréquenté de l’État, University Town Center, qui attire 60 % de ses clients en dehors du comté de Cleveland ; et ajouter davantage de logements pour une ville dont la population devrait augmenter de 52 000 habitants d’ici 2040.

En effet, le consensus considère que les quartiers de divertissement ouvrent la voie à une construction et à une rénovation plus larges autour du quartier. John Moncke, président du Kansas City Power & Light District, qui attire quelque 10 millions de visiteurs chaque année, explique à BD+C que ce quartier, lors de son ouverture il y a 16 ans, était destiné à catalyser le centre-ville, et son impact depuis « peut être ressenti bien au-delà de ses neuf pâtés de maisons d’origine.

Maintenir le trafic hors saison

L’arène polyvalente T-Mobile Center se trouve du côté est de KCP&LD. De nombreux autres quartiers de divertissement existants et proposés s’articulent autour de stades et d’arènes avec des fans intégrés. Mais les quartiers les plus performants comportent également des types de bâtiments qui attirent les gens lorsque les équipes ne jouent pas.

Ce lien entre les sports et les quartiers est parfois le résultat du fait que les propriétaires d’équipes professionnelles sont également des développeurs. Un modèle florissant est Battery Atlanta, le quartier de divertissement de 2,25 millions de pieds carrés appartenant à la Braves Development Company, qui comprend des hôtels, des restaurants, des boutiques, plus de 500 unités résidentielles, des espaces de spectacle et des options de bureaux d’entreprise.

Un article récent publié sur le site SB Nation’s Royals Review, à propos des propositions des deux districts des Royals de Kansas City, indiquait qu’au cours du semestre se terminant le 30 juin, les opérations de baseball des Braves avaient généré un bénéfice d’exploitation de 10,58 millions de dollars sur un chiffre d’affaires de 272,5 millions de dollars. Alors que le chiffre d’affaires de Battery Atlanta sur la même période n’était que de 28,6 millions de dollars, son bénéfice d’exploitation était de 16,4 millions de dollars. Et les Braves ne sont pas obligés de partager les recettes du district avec le reste de la ligue.

Malgré ces comparaisons de rentabilité, un site sportif situé dans ou à proximité d’un quartier de divertissement est généralement considéré comme un résultat net positif. Robert Weis, responsable mondial de la conception d’expériences immersives chez Gensler, estime que les districts peuvent être « complémentaires » aux sites sportifs et tirer parti de leur infrastructure. Jon Niemuth, directeur de Gensler Sports, ajoute que les districts évoluent au point où « ce n’est plus tant une question de sport que d’expérience. C’est la culture et le sport, ou le sport et la gastronomie, ou le sport et la musique, la culture et le logement.

Phil Hulse, fondateur et PDG de Green Street Real Estate Ventures, concède que les quartiers sportifs « sont une voie à suivre ». Et Armory STL se trouverait dans le même quartier qu’Enterprise Center, où joue la franchise de hockey des St. Louis Blues, et d’un terrain de football de ligue majeure. Mais son argumentaire pour Armory STL était qu’il serait également proche des universités et des pôles d’innovation, et ferait partie des 13 quartiers historiques de Midtown.

Le logement est désormais un élément essentiel des quartiers de divertissement

Plusieurs sources interrogées pour cet article conviennent que la diversité des expériences est ce qui fait le succès des quartiers de divertissement de nos jours. C’est l’une des raisons, affirment ces sources, pour laquelle les bureaux continuent d’être inclus dans les propositions de district. Et dans leurs efforts pour devenir des destinations à longueur d’année, de plus en plus de districts incluent le résidentiel dans leurs propositions ou soutiennent les quartiers existants en matière de logements.

Populous travaille au réaménagement de la côte nord de Pittsburgh depuis 25 ans, explique Shreve. Elle a conçu le schéma directeur du quartier et de ses deux stades. Au début, le logement n’était pas considéré comme essentiel à la croissance du quartier. Mais ce qui est devenu évident, c’est le manque de vitalité du…