Les quartiers arborés sont liés à un risque moindre de TDAH chez les enfants

Pas de publicité ! Cliquez ici pour vous abonner à PsyPost et soutenir le journalisme scientifique indépendant !

Une nouvelle étude publiée dans le Journal de psychologie environnementale Une étude a montré que l’exposition aux espaces verts peut être indirectement associée à une probabilité plus faible de se voir diagnostiquer un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH). Cette étude offre de nouvelles perspectives sur les bénéfices potentiels des environnements naturels sur le développement neurologique des enfants et suggère que la promotion des espaces verts en milieu urbain pourrait contribuer à soutenir la santé mentale des enfants.

Le TDAH est un trouble neurodéveloppemental courant qui touche 5 à 7 % des enfants dans le monde. Ce trouble se caractérise par des symptômes d’inattention, d’hyperactivité et d’impulsivité. Les enfants diagnostiqués avec un TDAH sont souvent confrontés à des défis supplémentaires, tels que des difficultés dans les milieux sociaux, éducatifs et professionnels, ainsi qu’à un risque accru de développer d’autres troubles psychiatriques.

Étant donné la diversité des facteurs génétiques et environnementaux qui contribuent au TDAH, les chercheurs ont étudié les influences protectrices, telles que l’exposition aux environnements naturels et l’activité physique. Des études antérieures ont montré que les espaces verts peuvent être bénéfiques pour la santé mentale en réduisant le stress et en améliorant le fonctionnement cognitif.

Cependant, les mécanismes exacts par lesquels l’exposition aux espaces verts pourrait influencer le diagnostic du TDAH restent flous. Les chercheurs ont voulu explorer ces mécanismes, en se concentrant particulièrement sur la manière dont les espaces verts pourraient conduire à une augmentation de l’activité physique et de la cohésion sociale, qui sont connues pour favoriser un développement neurologique sain.

L’étude s’inscrit dans le cadre d’un projet plus vaste appelé NeuroSmog, qui visait à évaluer les effets de facteurs environnementaux tels que la pollution de l’air sur le développement neurologique des enfants. Les données ont été recueillies entre octobre 2020 et septembre 2022 auprès de 689 enfants âgés de 10 à 13 ans vivant dans le sud de la Pologne. Ces enfants ont été divisés en deux groupes : ceux diagnostiqués TDAH et ceux non atteints. Le groupe TDAH était composé d’enfants adressés par des psychologues, des médecins ou des parents, tandis que le groupe témoin était sélectionné au hasard dans les écoles locales.

Tous les enfants ont subi une évaluation psychologique approfondie, administrée par des psychologues cliniciens expérimentés, afin de diagnostiquer ou d’exclure un TDAH en fonction des dernières directives internationales. L’évaluation comprenait diverses mesures cognitives et comportementales, telles que des tests de mémoire, d’attention et de fonctionnement exécutif. Les parents ont également été invités à remplir des questionnaires sur le comportement de leurs enfants, leur environnement et leur niveau d’activité physique.

Les chercheurs ont utilisé les données sur la couverture terrestre de 2018 pour mesurer les espaces verts autour des maisons des enfants, en se concentrant spécifiquement sur la couverture arborée et herbacée ou arbustive dans un rayon de 500 mètres de leur résidence. Ils ont également recueilli des informations sur la présence ou non d’un jardin chez les enfants. Pour comprendre l’impact des espaces verts sur le TDAH, ils ont analysé plusieurs facteurs, notamment les espaces verts perçus, la sécurité du quartier, la cohésion sociale et l’activité physique.

Les chercheurs n’ont pas trouvé de lien direct entre la quantité d’espaces verts et le diagnostic de TDAH. Ils ont cependant identifié une voie indirecte dans laquelle la couverture arborée était associée à des niveaux plus élevés d’activité physique, et cette activité physique était liée à une probabilité plus faible de diagnostic de TDAH. Cela suggère que les zones couvertes d’arbres pourraient encourager les enfants à être plus actifs physiquement, ce qui pourrait à son tour avoir des effets positifs sur leur développement neurologique.

En plus de la couverture arborée, la présence d’un jardin à la maison était associée à une perception plus élevée des espaces verts, ce qui contribuait à renforcer le sentiment de cohésion sociale du quartier. La cohésion sociale fait référence à un sentiment de confiance, de soutien et de connexion au sein d’une communauté, et des recherches antérieures suggèrent qu’elle joue un rôle dans la promotion de la santé mentale. Cependant, l’étude n’a pas trouvé de lien significatif entre la cohésion sociale perçue et le diagnostic de TDAH, ce qui signifie que si la cohésion sociale peut être un facteur important pour le bien-être général, elle peut ne pas influencer directement les résultats du TDAH.

Il est intéressant de noter que l’étude a révélé que la couverture herbeuse, contrairement à la couverture arborée, n’était associée de manière significative à aucune activité physique ou diagnostic de TDAH. Cela concorde avec des recherches antérieures suggérant que différents types d’espaces verts pourraient avoir des effets différents sur la santé. La couverture arborée, avec ses caractéristiques supplémentaires comme l’ombre et la biodiversité, pourrait offrir des environnements plus stimulants et attrayants pour que les enfants puissent jouer et s’adonner à des activités physiques par rapport aux zones herbeuses.

Bien que l’étude apporte des informations importantes, elle comporte également plusieurs limites dont il convient de tenir compte lors de l’interprétation des résultats. Tout d’abord, l’étude s’est appuyée sur les déclarations des parents pour certaines mesures, telles que l’activité physique et la perception des espaces verts, ce qui peut introduire un certain biais.

Les chercheurs ont également souligné l’importance des types d’espaces verts. Par exemple, l’étude s’est concentrée sur les arbres et les jardins naturels, mais n’a pas tenu compte des espaces verts structurés comme les parcs ou les terrains de jeux, qui pourraient offrir des avantages différents pour la santé mentale des enfants. Dans le cadre de recherches futures, il serait utile d’explorer comment divers types d’espaces verts, notamment les parcs urbains, les forêts ou d’autres zones récréatives, contribuent aux résultats du TDAH.

Une autre orientation clé pour les recherches futures consiste à comprendre les effets à long terme de l’exposition aux espaces verts sur le développement neurologique. L’étude actuelle était transversale, ce qui signifie qu’elle a capturé un instantané de la vie des enfants à un moment donné. Pour établir un lien plus clair entre les espaces verts et le TDAH, des études longitudinales sont nécessaires pour suivre les enfants au fil du temps et observer comment les changements dans leur environnement peuvent avoir un impact sur leur développement cognitif et comportemental.

Néanmoins, l’étude s’ajoute à un nombre croissant de preuves suggérant que l’exposition aux espaces verts, en particulier aux zones couvertes d’arbres, peut jouer un rôle dans la promotion de l’activité physique et le soutien du développement neurologique chez les enfants.

« Nos résultats suggèrent une association entre l’exposition aux espaces verts, en particulier à la couverture arborée, et le diagnostic de TDAH, qui est médiée par [physical activity]”, ont écrit les chercheurs. « Ces résultats suggèrent que l’accès aux environnements naturels permettant [physical activity] « Les espaces verts devraient être protégés et promus car ils peuvent favoriser un développement neurologique normal… Les urbanistes devraient donc donner la priorité à l’accès aux espaces verts dans l’architecture urbaine afin de réduire le fardeau de la santé mentale de la population infantile urbaine. »

L’étude, «Exposition permanente aux espaces verts et TDAH chez les enfants polonais : rôle de l’activité physique et caractéristiques perçues du quartier», a été rédigé par Dorota Buczyłowska, Nitika Singh, Clemens Baumbach, Jakub Bratkowski, Yarema Mysak, Maja Wierzba-Łukaszyk, Katarzyna Sitnik-Warchulska, Krzysztof Skotak, Małgorzata Lipowska, Bernadetta Izydorczyk, Marcin Szwed, Iana Markevych et Angel M. Dzhambov. .