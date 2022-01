Les qualités qui font le succès des entrepreneurs

Avant CogX, Muirhead a fondé la société de logiciels Orchestream, le studio de contenu t5m et le réseau de droits vidéo Rightster, maintenant connu sous le nom de Brave Bison.

Muirhead et l’entrepreneur technologique Tabitha Goldstaub ont lancé le festival CogX 2017 après avoir fondé l’entreprise derrière, CognitionX. Le festival a attiré de nombreux orateurs de renom au fil des ans, des acteurs hollywoodiens Robert Downey Jr. et Matthew McConaughey à l’inventeur de l’iPod Tony Fadell.

« Ces petits revers se produisent tous les jours, et vous devez simplement construire cette peau de rhinocéros et ce genre d’imperméabilité », a-t-il ajouté.

Même face à ces obstacles, Muirhead a déclaré qu’il était important « d’être capable de se relever, de se dépoussiérer et de s’y remettre immédiatement ».

Le co-fondateur de l’un des événements d’intelligence artificielle les plus médiatisés au monde a souligné les compétences qui, selon lui, distinguent les entrepreneurs technologiques prospères.

