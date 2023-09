Les qualifications pour l’Euro 2024 se réchauffent avant la cinquième journée

Aimez-le ou détestez-le, voici une autre trêve internationale de la FIFA et la cinquième journée des qualifications pour l’Euro 2024. Les fans pourraient souligner le début des qualifications pour la Coupe du monde pour le tournoi 2026. Cependant, la fenêtre internationale de septembre apporte deux matchs dans la préparation de l’Euro 2024. La cinquième journée se déroulera du jeudi 7 septembre au samedi 9 septembre.

La couverture des qualifications pour l’Euro 2024 est principalement disponible via Fubo. Certains matchs sont diffusés sur les chaînes FOX chaque jour de match.

Jeudi

Groupe B met en vedette les leaders de la table, la France et l’Irlande. La France occupe la tête du groupe avec le maximum de points après quatre matches. Pendant ce temps, l’Irlande a connu un début de campagne décevant. Les Irlandais ont perdu contre la France et la Grèce tout en récoltant leurs trois seuls points contre le modeste Gibraltar. Pendant ce temps, la Grèce, deuxième, se rend aux Pays-Bas. Il s’agit seulement du troisième match de groupe des Pays-Bas, et une victoire est impérative s’ils souhaitent terminer au moins deuxième du groupe et s’assurer une place en finale.

Dans Groupe E, la Tchéquie peut accroître son avance si elle bat l’Albanie à domicile. Il s’agit d’un grand test pour l’Albanie : voir si elle peut réellement se battre pour une place en finale. La Pologne accueille les îles Féroé. Robert Lewandowski et compagnie visent une victoire pour suivre le rythme des Tchèques dans la bataille pour la qualification automatique. La Pologne vient de subir une défaite choc contre la Moldavie et a besoin d’une victoire convaincante pour remettre sa campagne sur les rails.

Groupe G a probablement le match le plus intéressant de la journée. La Serbie accueille la Hongrie, toutes deux bloquées sur 7 points en 3 matches en tête du groupe. Dans l’autre match, la Lituanie accueille le Monténégro en quête de sa première victoire du groupe. Le Monténégro doit voir s’il peut rester dans la course à au moins la troisième place pour une place en séries éliminatoires.

Groupe H se présente comme le plus intéressant de tous les groupes. La Finlande et le Kazakhstan se retrouvent co-dirigeants et se rencontrent au Kazakhstan. La Slovénie a un match difficile à domicile contre l’Irlande du Nord et doit gagner pour suivre le rythme de ces leaders. Le Danemark, quant à lui, devrait facilement grappiller les 3 points à domicile contre Saint-Marin. Cela peut aider les Danois à rattraper celui qui perdra des points lors du match du Kazakhstan contre la Finlande.

Vendredi –

Dans groupe A, l’Espagne se rend en Géorgie où elle devrait récupérer les trois points et se joindre à la course à une place automatique en finale. le met dans une situation où il ne peut pas se permettre de déraper. L’Écosse, leader du groupe, se rendra à Chypre pour tenter de poursuivre sa parfaite campagne de qualification. Chypre est sans victoire dans le groupe.

Dans Groupe D, la Turquie, leader, accueille l’Arménie et, du moins sur le papier, est la favorite pour conserver la première place. Mais après les victoires contre le Pays de Galles et la Lettonie, l’Arménie ne peut pas nécessairement être considérée comme acquise. La Turquie compte 6 points en 3 matches et ne voudra pas perdre la première place. Dans l’autre match du groupe, la Croatie ne dispute que son troisième match de qualification en raison de sa participation à la Finale 4 de la Coupe des Nations et affronte la Lettonie qui occupe la dernière place sans point après 3 matches.

Dans Groupe J, le Portugal, leader, se rend en Slovaquie, deuxième, pour ce qui est le choc du jour. Le Portugal compte un total parfait de 12 points en quatre matches tandis que la Slovaquie a deux points de retard sur les leaders du groupe. Surprise des qualifications, le Luxembourg accueille l’Islande dans un match charnière qui aura un grand impact sur la troisième place du groupe. La Bosnie-Herzégovine ne peut pas se permettre de commettre une erreur lors de son déplacement au Liechtenstein car elle a besoin des trois points pour suivre le rythme du Luxembourg.

Samedi –

Groupe C L’Angleterre, leader, sera confrontée à un test difficile alors qu’elle se rendra en Pologne pour affronter l’Ukraine, deuxième. L’Angleterre possède un bilan parfait après avoir affronté chacune des 4 autres nations du groupe tandis que l’Ukraine compte 6 points après 3 matches. Une victoire de l’Angleterre leur donnerait une solide emprise sur la première place, mais l’Ukraine visera à se venger de la défaite 2-0 à Wembley. Dans l’autre match du groupe C, la Macédoine du Nord accueille l’Italie qui compte toutes deux 3 points mais l’Italie a un match en main. Il s’agit des débuts du nouveau manager italien Luciano Spalletti qui voudra impressionner et lancer la marche de l’Italie pour suivre le leader du groupe anglais.

L’Autriche et la Belgique commencent à s’enfuir Groupe F, laissant la Suède faire un gros travail pour rattraper les leaders. Le match de l’Azerbaïdjan contre la Belgique ouvre la journée alors que l’Azerbaïdjan cherche à jouer le rôle de spoiler. La Suède aura la chance d’obtenir certains de ces points indispensables lors de son voyage en Estonie.

Groupe I se transforme en une course à trois chevaux, la Suisse étant actuellement en tête du peloton avec 10 points, suivie par la Roumanie avec huit et Israël avec sept. Le Kosovo accueille la Suisse ; Andorre accueille la Biélorussie ; laissant la Roumanie contre Israël comme match de choix dans le groupe. Le vainqueur de ce match se présenterait clairement comme favori pour rejoindre la Suisse en finale, sauf surprise majeure au Kosovo.

