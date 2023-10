Les qualifications pour la Coupe du monde s’intensifient mardi en Amérique du Sud

Après avoir perdu des points lors de la troisième journée, le Brésil se rendra en Uruguay pour souligner la quatrième journée des qualifications pour la Coupe du monde CONMEBOL mardi. L’Argentine reste la seule équipe invaincue lors des qualifications après une victoire 1-0 contre le Paraguay à Buenos Aires. Après quatre matchs, le tableau de qualification ressemble beaucoup à l’actuel classement mondial de la FIFA pour les 10 nations d’Amérique du Sud. Le Pérou, après ses défaites face au Brésil et au Chili, ne répond pas aux attentes.

Cependant, chaque équipe a une chance de récolter trois points cruciaux ce mardi. Cinq matchs se déroulent le même jour, mais à des heures différentes. Le point culminant du groupe est que l’Uruguay accueille le Brésil dans un affrontement entre vainqueurs de la Coupe du monde. De plus, c’est la première fois que l’Uruguay accueille un match depuis qu’il a obtenu les droits d’organisation d’un match d’ouverture de la Coupe du monde 2030.

Voici les matchs prévus pour un programme chargé mardi en Amérique du Sud.

Qualifications pour la Coupe du monde d’Amérique du Sud : mardi 17 octobre

Venezuela contre Chili – 17 h HE – Fanatiz WCQ.

Lors de la Coupe du monde 2026, six équipes d’Amérique du Sud obtiennent automatiquement une place dans le tournoi proprement dit. À titre de comparaison, la Coupe du monde 2022 ne comptait que quatre places automatiques pour les équipes d’Amérique du Sud. Le Venezuela et le Chili, qui ne se sont pas tous deux qualifiés pour Qatar 2022, seraient les deux équipes qui profiteraient de l’augmentation des places.

Les deux nations occupent actuellement les cinquième et sixième places après trois matchs de qualification. Chacun a une victoire, un nul et une défaite. Il s’agit donc peut-être du match le plus équilibré en ce qui concerne les qualifications de mardi en Amérique du Sud.

Paraguay contre Bolivie – 18 h 30 HE – Fanatiz WCQ.

Les qualifications n’ont pas été tendres ni pour le Paraguay ni pour la Bolivie. Après six matchs combinés, les deux nations totalisent un point. La Bolivie a affronté les trois équipes en tête des qualifications pour la Coupe du Monde : le Brésil, l’Argentine et la Colombie. En conséquence, son différentiel de buts avec trois défaites est de moins huit.

Le Paraguay compte deux défaites d’un but, dont un penalty concédé dans les arrêts de jeu contre le Venezuela. Même si elle n’a encaissé que deux buts en trois matches, l’offensive du Paraguay a laissé tomber. C’est l’une des deux équipes d’Amérique du Sud sans but après trois matches.

Équateur contre Colombie – 19 h 30 HE – Fanatiz WCQ, PPV.com

L’Équateur fait face à une bataille difficile lors des qualifications pour la Coupe du monde. Malgré deux victoires et une défaite, l’Équateur compte trois points. Cela vient d’une déduction de trois points pour avoir aligné un joueur inéligible lors des qualifications pour la Coupe du monde 2022.

La Colombie a été l’une des équipes qui ont souffert du fait que l’Équateur alignait un joueur inéligible. En conséquence, il a raté la Coupe du monde 2022 malgré sa qualification pour les Coupes du monde 2014 et 2018. Peut-être cherche-t-il à se venger de l’équipe qui l’a évincé.

Uruguay contre Brésil – 20 h HE – Fanatiz WCQ.

C’est l’un des meilleurs matchs de la trêve internationale d’octobre, encore moins de la quatrième journée des qualifications pour la Coupe du monde en Amérique du Sud. L’Uruguay et le Brésil ont des attentes qui vont bien au-delà de la simple qualification pour la Coupe du monde 2026.

Le match nul du Brésil contre le Venezuela a suscité de sérieuses critiques de la part des supporters locaux à Cuiaba. Le camp des quintuples vainqueurs de la Coupe du monde n’est pas calme, mais ils seront toujours parmi les favoris pour remporter la victoire en 2026. L’Uruguay est prêt à concourir à nouveau au plus haut niveau. Cependant, la forme de l’équipe à l’extérieur lors des deuxième et troisième journées a montré qu’elle avait encore beaucoup de marge de progression.

Pérou contre Argentine – 22 h HE – Fanatiz WCQ.

Depuis sa défaite contre l’Arabie saoudite lors de son match d’ouverture de la Coupe du monde 2022, l’Argentine est imparable. Ce jeu ne se déroule pas non plus bien pour le Pérou. Le Pérou n’a pas encore marqué de but lors des qualifications pour la Coupe du monde. L’Argentine n’a pas encore concédé lors des qualifications pour la Coupe du monde.

Après avoir atteint les éliminatoires intercontinentales en 2022, la forme du Pérou n’est pas à la hauteur. Cependant, il peut être réconfortant de savoir que six équipes se qualifient automatiquement pour la Coupe du monde en 2026 et qu’il existe également une place pour les séries éliminatoires.

PHOTO : IMAGO / Sébastien Frej