Le Kosovo et l’Espagne sont jumelés dans le groupe B avec la Suède, la Grèce et la Géorgie, pour se qualifier pour le tournoi 2022 au Qatar. Les deux derniers pays ne reconnaissent pas non plus le Kosovo en tant que nation indépendante.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy