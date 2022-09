Les qualifications indiennes sont sorties alors que les jeunes talents se préparent à sceller leur place

Les matches de l’Inde dans le Groupe H, comprenant également l’Irak et le Koweït, se joueront plus tard et un autre lieu de qualification pour les Éliminatoires de la Coupe d’Asie des moins de 20 ans de l’AFC Ouzbékistan 2023 débutera dans divers sites à travers le continent à partir de samedi (10 septembre 2022).

Les Éliminatoires du Groupe H, qui devaient initialement avoir lieu à Bassorah, en Irak, seront désormais déplacées vers un autre lieu et une autre date avec de plus amples détails à finaliser et à communiquer en temps voulu.

Pendant ce temps, les Éliminatoires marqueront le retour à grande échelle du football junior masculin d’élite en Asie depuis 2018, lorsque les futures stars du continent entreront sur le terrain ce samedi.

Les éliminatoires inaugurent une nouvelle ère pour le tournoi par tranche d’âge de l’AFC, avec la compétition U20 remplaçant la compétition U19 et organisée sans les principes de zonage, alors que les deux meilleures équipes se qualifieront pour la finale l’année prochaine.

La Palestine et le Yémen donneront le coup d’envoi des éliminatoires samedi lorsqu’ils s’affronteront dans le groupe C au stade national KM16 au Laos dans la soirée tandis que le pays hôte affrontera Guam trois heures plus tard. Le groupe de cinq équipes comprend également les poids lourds du Japon, qui sont en action deux jours plus tard contre le Laos, a informé la Confédération asiatique de football (AFC) dans un communiqué lundi.

Dans le groupe D, le Taipei chinois débutera sa campagne contre la Syrie au stade de l’Université des sciences appliquées d’Amman, en Jordanie, suivi de la rencontre entre les îles Mariannes du Nord et le Turkménistan. Le pays hôte, la Jordanie, sera en action le 12 septembre contre le Turkménistan.

Le Bhoutan et le Népal commencent leur parcours de qualification dans le groupe B au stade Sheikh Ali Bin Mohammed Al Khalifa d’Arad, à Bahreïn, avant que les hôtes n’affrontent le Bangladesh lors du match du soir. Pendant ce temps, le Qatar lancera sa marche de qualification le 12 septembre contre le Népal.

L’Ouzbékistan, qui s’est déjà qualifié pour la Coupe d’Asie des moins de 20 ans de l’AFC 2023 en tant que pays hôte, a été tiré au sort dans le groupe A, mais tous ses matches seront considérés comme des matches amicaux et ne seront pas pris en compte dans le calcul du classement du groupe.

Les Maldives présenteront aux Asiatiques centraux leur premier test sévère au stade Prince Saud Bin Jalawi de Khobar, en Arabie saoudite, avant que le Myanmar n’affronte la Chine tandis que l’Arabie saoudite, championne en 2018, ouvrira sa campagne de qualification contre les Maldives deux jours plus tard.

Les groupes restants se disputeront une place en finale à partir du 14 septembre, la République de Corée affrontant le Sri Lanka au stade MFF d’Oulan Bator, tandis que les hôtes, la Mongolie, affronteront la Malaisie dans le groupe E.

Le groupe F verra le Vietnam affronter Hong Kong au stade Gelora Bung Tomo de Benowa, dans l’est de Java, tandis que l’Indonésie, pays hôte, aura le Timor-Leste pour compagnie lors du match de nuit.

De plus, la Thaïlande affrontera l’Afghanistan dans le groupe G suivi des hôtes d’Oman contre les Philippines au complexe sportif Al Saadah à Salalah, Oman.

Le stade central républicain de Douchanbé sera le lieu des matches du Groupe I lorsque le Cambodge affrontera le Liban avec les hôtes du Tadjikistan en action contre Singapour plus tard.

Rester en Asie centrale, les Emirats arabes unis (EAU), champions de 2008, affronteront le Brunéi Darussalam avant la République kirghize affrontez l’IR Iran dans la nuit, les deux matches devant se jouer au stade Dolen Omurzakov de Bichkek, au Kirghizistan.

