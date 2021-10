Les qualifications I-League 2021 à 9 équipes seront diffusées sur la page Facebook officielle de la I-League

Les I-League Qualifiers 2021 devraient commencer le lundi 4 octobre et se dérouleront jusqu’au samedi 23 octobre 2021 et seront diffusés en direct sur la page Facebook officielle de la I-League. Les éliminatoires de la I-League verront neuf équipes se battre pour une promotion en I-League plus tard cette saison. L’équipe qui remportera les qualifications accédera à la ligue tant convoitée. Tous les matchs seront joués en respectant les paramètres médicaux fixés par les autorités de Bengaluru, au stade de football de Bangalore. Toutes les équipes ont été hébergées au sein de deux hôtels, respectant les protocoles de la bulle COVID.

Le PDG de l’AIFF Leagues, Sunando Dhar, a déclaré : « Nous sommes tous ravis de lancer à nouveau la saison de football indien au niveau national avec les qualifications I-League, et je suis heureux de dire que tous les matchs seront diffusés en direct sur le La page Facebook officielle de la I-League. Le flux sera de haute qualité, ce qui assurera une bonne expérience de visionnage aux fans. »

«Je remercie tous nos partenaires pour leur soutien sans précédent dans la promotion du football indien, même dans des moments aussi difficiles que celui d’une pandémie. Le voyage parcouru ensemble contribuera grandement à faire avancer le football indien ensemble », a-t-il ajouté.

TIRAGES DE GROUPE

Groupe A: Rajasthan United FC, Ryntih SC, Madan Maharaj FC, FC Bengaluru United.

Groupe B : Corbett FC, Kenkre Sports, ARA FC, Kerala United FC, Delhi FC.

AGENCEMENTS

Phase de groupes:

1. 4 octobre : Rajasthan United vs Ryntih SC, BFS, 15h45

2. 5 octobre : Kerala United vs Kenkre Sports, BFS, 12h30

3. 5 octobre : Corbett FC vs ARA FC, BFS, 15h45

4. 6 octobre : Rajasthan United vs FC Bengaluru United, BFS, 15h45

5. 7 octobre : Delhi FC vs ARA FC, BFS, 12h30

6. 7 octobre : Kerala United contre Corbett FC, BFS, 15 h 45

7. 8 octobre : FC Bengaluru United vs Madan Maharaj FC, BFS, 15h45

8. 9 octobre : Corbett FC vs Delhi FC, BFS, 12h30

9. 9 octobre : ARA FC vs Kenkre Sports, BFS, 15h45

10. 11 octobre : Ryntih SC vs Madan Maharaj FC, BFS, 15h45

11. 12 octobre : Kenkre Sports vs Corbett FC, BFS, 12h30 IST

12. 12 octobre : Delhi FC vs Kerala United, BFS, 15h45

13. 13 octobre : FC Bengaluru United vs Ryntih SC (lieu et heure à déterminer)

14. 13 octobre : Madan Maharaj FC contre Rajasthan United, BFS (lieu et heure à déterminer)

15. 14 octobre : ARA FC contre Kerala United (lieu et heure à déterminer)

16. 14 octobre : Kenkre Sports contre Delhi FC (lieu et heure à déterminer)

Finale :

17. 18 octobre : B2 vs A1, BFS, 12h30

18. 18 octobre : B1 vs A2, BFS, 15h45

19. 20 octobre : B1 vs B2, BFS, 12h30

20. 20 octobre : A1 vs A2, BFS, 15h45

21. 23 octobre : A2 vs B2 (lieu et heure à déterminer)

22. 23 octobre : B1 vs A1 (lieu et heure à déterminer)

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Télégramme.