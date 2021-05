Les qualifications de la Ligue des champions, de la Ligue Europa et de la Ligue de conférence Europa expliquées: qui jouera en Europe la saison prochaine? | Actualités du football

La Super League européenne a été annulée, mais la course est lancée pour se qualifier pour la Ligue des champions, la Ligue Europa ou la nouvelle Ligue de conférence Europa.

Voici comment fonctionne la qualification – et pourquoi les vainqueurs de la Ligue des champions, de la Ligue Europa, de la FA Cup et de la Carabao Cup font la différence pour ceux qui recherchent la qualification en Premier League.

Cela devient un peu compliqué mais gardez à l’esprit que le nombre maximum d’équipes anglaises dans les compétitions de l’UEFA est de sept …

Qualification de la Ligue des champions

le quatre meilleures équipes en Premier League, qualifiez-vous pour les phases de groupes de la Ligue des champions.

Gagner le Ligue des champions ou alors Ligue Europa garantit également une place dans les phases de groupes. Jusqu’à cinq équipes anglaises peuvent se qualifier pour la Ligue des champions grâce à ces deux méthodes.

Comment la quatrième place garantit désormais une place en Ligue des champions …

Là a été un seul scénario qui pourrait se dérouler et signifier que le quatrième joueur passe à côté du football de la Ligue des champions.

Il se serait produit si Chelsea termine en dehors du top quatre et remporte la Ligue des champions et Arsenal termine en dehors du top quatre et remporte la Ligue Europa.

Mais la sortie d’Arsenal en Ligue Europa à Villarreal en demi-finale signifie que les quatre premiers sont désormais assurés d’une place en Ligue des champions.

Qualification de la Ligue Europa et de la Ligue de conférence Europa

Image:

Manchester United vise à remporter la Ligue Europa cette saison



Il y a deux places en Ligue Europa disponibles pour les clubs anglais. On va à l’équipe qui termine cinquième de la Premier League, le second va du côté qui remporte la FA Cup.

En plus de la Ligue des champions et de la Ligue Europa, la Ligue de conférence Europa sera lancée la saison prochaine.

L’idée derrière l’Europa Conference League est de donner à plus de clubs un avant-goût du football européen, en particulier les équipes de pays qui peinent à se qualifier pour les deux autres compétitions de l’UEFA. Mais il y a aussi une place à gagner pour les clubs anglais.

Le vainqueur de la Coupe Carabao était assuré de se qualifier pour le tour de barrage de l’Europa Conference League. Mais après que Manchester City ait remporté le trophée – après avoir déjà obtenu une place pour les qualifications de la Ligue des champions – leur place sera transmise à la prochaine équipe de Premier League la mieux classée qui ne s’est pas qualifiée pour une compétition de l’UEFA.

Image:

Sergio Aguero et Fernandinho célèbrent avec le trophée après avoir remporté la Coupe Carabao



Pendant ce temps, Chelsea affrontera Leicester en finale de la FA Cup et ces deux équipes sont actuellement dans le top quatre de la Premier League. S’ils y restent, ils se qualifieront pour la Ligue des champions, ce qui signifie que la place de qualification pour la Ligue Europa pour remporter la FA Cup sera transmise à la prochaine équipe de Premier League la mieux classée qui ne s’est pas qualifiée pour une compétition de l’UEFA.

À condition que Chelsea et Leicester restent dans le top cinq – ou que l’équipe de Thomas Tuchel continue de soulever la Ligue des champions – l’équipe septième de la Premier League se qualifiera pour la Ligue de conférence européenne la saison prochaine.

Club par club – qui a besoin de quoi pour se qualifier pour l’Europe

Image:

Race for Europe – Les rencontres restantes



Man City

Matchs restants: Newcastle (à l’extérieur), Brighton (à l’extérieur), Everton (à domicile), Chelsea (finale de la Ligue des champions)

Avec West Ham, cinquième, incapable de les rattraper, Man City a déjà garanti une place parmi les quatre premiers et une place de qualification en Ligue des champions pour la saison prochaine.

Homme Utd

Matchs restants: Leicester (à domicile), Liverpool (à domicile), Fulham (à domicile), Wolves (à l’extérieur), Villarreal (finale de la Ligue Europa)

La victoire de Manchester United à Aston Villa, associée à la défaite de West Ham plus tard dimanche, signifie que United est certain de terminer dans le top quatre.

Ils auraient pu, en tout cas, se qualifier pour la Ligue des champions via la Ligue Europa – United est en finale le 26 mai.

Chelsea

Matchs restants: Arsenal (à domicile), Leicester (finale de la FA Cup), Leicester (à domicile), Aston Villa (à l’extérieur), Man City (finale de la Ligue des champions)

Après sa victoire à Manchester City et la défaite de West Ham contre Everton, Chelsea n’a besoin que de quatre points supplémentaires de ses trois derniers matchs pour garantir une finition parmi les quatre premiers – bien que, compte tenu de la supériorité de leur différence de buts, trois points devraient être suffisants.

Et l’équipe de Thomas Tuchel pourrait encore se qualifier pour la Ligue des champions de la saison prochaine en remportant la compétition cette saison – si vous ne l’avez pas entendu, Chelsea affrontera Man City en finale le 29 mai.

En cas d’effondrement de la forme de la ligue, une cinquième place ou une victoire en FA Cup les placerait en Ligue Europa.

Leicester

Matchs restants: Man Utd (à l’extérieur), Chelsea (finale de la FA Cup), Chelsea (à l’extérieur), Tottenham (à domicile)

La défaite de Leicester à domicile contre Newcastle signifie qu’ils ont encore besoin de sept points de leurs trois derniers matchs – il y en avait huit avant la défaite de West Ham contre Everton – pour garantir une place parmi les quatre premiers. Mais quatre équipes peuvent encore les réviser: West Ham, Liverpool, Spurs et Everton.

S’ils s’échappaient, comme ils l’ont fait à la fin de la saison dernière, ils pourraient encore se qualifier pour la Ligue Europa via la cinquième place ou en remportant la finale de la FA Cup.

Pour rappel, les quatre premiers de la Premier League sont assurés de prendre place en Ligue des champions la saison prochaine après l’élimination d’Arsenal de la Ligue Europa.

Jambon de l’Ouest

Matchs restants: Brighton (à l’extérieur), West Brom (à l’extérieur), Southampton (à domicile)

West Ham reste à cinq points de Leicester avec trois matchs à faire après la défaite à Everton – ce qui signifie qu’au minimum, deux victoires seront nécessaires pour ces trois matchs s’ils veulent se qualifier pour la Ligue des champions.

Derrière eux, Liverpool a un point de retard mais avec un match en main, tandis que Tottenham a deux points de moins que les Hammers ayant disputé le même nombre de matchs, et Everton est trois à la dérive ayant également joué un match de moins.

Comme ci-dessus, la sortie d’Arsenal en Ligue Europa signifie que les Hammers éviteront le scénario cauchemardesque de terminer quatrième mais de rater la Ligue des champions – ce qui se serait produit si Chelsea et Arsenal avaient terminé en dehors du top quatre et remporté respectivement la Ligue des champions et la Ligue Europa.

Et ils restent en lice pour une place en Europa Conference League s’ils terminent meilleur des autres parmi les équipes non qualifiées pour la Ligue des champions ou la Ligue Europa.

Liverpool

Parties restantes: Man Utd (à l’extérieur), West Brom (à l’extérieur), Burnley (à l’extérieur), Crystal Palace (à domicile)

Malgré sa victoire contre Southampton samedi soir, Liverpool a encore six points à rattraper contre Leicester, quatrième, lors de ses quatre derniers matchs pour se qualifier pour la Ligue des champions. « Ce résultat maintient Liverpool dans la course pour les quatre premiers, mais ils sont toujours des outsiders », a déclaré Jamie Carragher après la victoire 2-0 contre les Saints. Mais Liverpool a encore un match en main contre Leicester.

Rencontres de Liverpool

La cinquième place, quant à elle, les enverra en Ligue Europa. Liverpool est également en lice pour une place en Europa Conference League s’il termine meilleur des autres parmi les équipes non qualifiées pour la Ligue des champions ou la Ligue Europa.

Tottenham

Matchs restants: Wolves (à domicile), Aston Villa (à domicile), Leicester (à l’extérieur)

La défaite à Leeds signifie que Tottenham reste sept points de moins que les quatre premiers avec seulement trois matchs à disputer. Bien que les chances soient très fortes contre eux, des victoires lors de leurs deux prochains matchs à domicile – contre les Wolves et Aston Villa – organiseraient un affrontement fascinant de la dernière journée à Leicester.

De manière plus réaliste, Tottenham est également en lice pour se qualifier pour la Ligue Europa – et la Ligue de conférence Europa s’ils terminent meilleur des autres parmi les équipes non qualifiées pour la Ligue des champions ou la Ligue Europa.

Everton

Matchs restants: Aston Villa (à l’extérieur), Sheffield United (à domicile), Wolves (à domicile), Man City (à l’extérieur)

Everton a encore une chance mathématique de se qualifier pour la Ligue des champions – s’ils gagnaient tous leurs trois matchs restants, ils termineraient la saison avec 67 points, quatre de plus que Leicester, quatrième, détient actuellement.

Avec Tottenham, l’ambition plus réaliste d’Everton sera de se qualifier pour la Ligue Europa. Bien que l’équipe de Carlo Ancelotti ne soit que huitième du classement même après avoir gagné à West Ham, elle n’a que trois points de moins que les Hammers, cinquième, avec un match en main.

Leeds

Matchs restants: Burnley (à l’extérieur), Southampton (à l’extérieur), West Brom (à domicile)

Il est toujours mathématiquement possible pour Leeds de terminer la saison en cinquième position, bien qu’il faudrait un ensemble de résultats tout à fait improbable pour que ce résultat se produise.

Mais, compte tenu de la position en championnat de leurs adversaires restants, trois victoires de leurs trois derniers matchs sont loin d’être improbables, auquel cas Leeds terminerait la campagne avec 59 points – et une chance très décente de se qualifier pour l’Europe.

Arsenal

Matchs restants: West Brom (domicile), Chelsea (extérieur), Crystal Palace (extérieur), Brighton (domicile)

Arsenal est désormais mathématiquement incapable de faire partie du top quatre, et sa meilleure chance de se qualifier pour la Ligue des champions s’est éteinte lorsqu’il a été éliminé de la Ligue Europa par Villarreal en demi-finale.

Amasser suffisamment de points pour atteindre la Ligue Europa ou même la Ligue de conférence Europa semble peu probable, laissant les Gunners affronter leur première saison sans football européen depuis 25 ans.