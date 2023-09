Les qualifications de la CAN au Maroc auront lieu malgré un séisme meurtrier

Les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations entre le Congo et la Gambie à Marrakech se dérouleront comme prévu dimanche. malgré le puissant tremblement de terre qui a frappé la ville vendredi soir et a fait plus de 1 000 morts et des centaines de blessés.

Cependant, le match de samedi entre le Maroc et le Libéria à Agadir, à environ 260 km de l’épicentre du séisme, a été reporté.

Les équipes du Congo et de Gambie ont passé la nuit à dormir au bord des piscines de leurs hôtels respectifs après le séisme de magnitude 7,2 qui a frappé les montagnes du Haut Atlas marocain et endommagé des bâtiments à proximité de Marrakech. Il s’agit de la secousse la plus meurtrière que le pays ait connue depuis plus de six décennies.

Les entraîneurs des deux équipes ont déclaré que leurs joueurs avaient été traumatisés par l’événement mais qu’on leur avait dit qu’ils devaient poursuivre leur match.

Le match décisif du Groupe G de dimanche entre la Gambie et le Congo se joue à Marrakech car la Gambie ne dispose pas d’un stade adapté pour accueillir des matches internationaux.

« On nous a dit que notre match de dimanche devait avoir lieu. C’est assez étrange que le match contre le Maroc soit annulé, mais pas le nôtre », a déclaré l’entraîneur gambien Tom Saintfiet à Reuters.

La CAF a été sollicitée pour confirmation et commentaires mais n’a pas répondu.

« Cela fait maintenant 13 à 14 heures que nous sommes dehors », a ajouté Saintfiet.

« L’hôtel est endommagé, mais nous espérons pouvoir installer de nouvelles chambres sur le terrain. Mais nous pensons qu’il serait préférable que ce match soit reporté car l’ambiance parmi les joueurs est naturellement sombre et tout le monde a un peu peur. »

Un séisme de magnitude 7,2 a frappé vendredi soir le centre du Maroc, tuant plus de 1 000 personnes. FADEL SENNA/AFP via Getty Images

L’entraîneur congolais, Paul Put, a déclaré que ses joueurs étaient indemnes.

« Nous allons bien mais toujours sous le choc. Mentalement, c’est difficile de maintenir la concentration. Nous avons dû dormir dehors, près de la piscine. C’était très effrayant et c’est encore maintenant une situation compliquée pour les joueurs », a-t-il déclaré à Reuters.

La confrontation du Maroc contre le Libéria aurait été leur dernier match du Groupe K, dont le résultat n’a qu’un intérêt académique.

« Suite au séisme qui a touché certaines régions du Maroc, la Fédération Royale Marocaine de Football annonce le report du match… [to] à une date ultérieure, en accord avec la Confédération africaine de football », ont indiqué les responsables dans un communiqué.

« Après cette grave blessure, la famille nationale du football présente ses plus sincères condoléances aux familles des victimes, et souhaite un prompt rétablissement à tous les blessés. »