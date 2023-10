Les qualifications Belgique-Suède pour l’Euro abandonnées après une fusillade

Le match de qualification pour l’Euro 2024 entre la Belgique et la Suède a été abandonné à la mi-temps après que deux Suédois ont été abattus à Bruxelles plus tôt lundi.

La Belgique a porté son alerte terroriste au plus haut niveau lorsqu’un homme a affirmé dans une vidéo sur les réseaux sociaux qu’il était l’agresseur et qu’il appartenait au groupe État islamique.

« Suite à un attentat terroriste présumé à Bruxelles ce soir, il a été décidé, après consultation des deux équipes et des autorités policières locales, que le match de qualification pour l’UEFA EURO 2024 entre la Belgique et la Suède est abandonné », a indiqué l’UEFA dans un communiqué publié sur son site Internet. .

Les joueurs suédois ont déclaré à l’UEFA qu’ils ne voulaient pas jouer la seconde période et les Belges ont accepté, a rapporté la chaîne suédoise TV6.

Les supporters sont restés à l’intérieur du Stade Roi Baudouin après l’arrêt du match de qualification pour le Championnat d’Europe et ont scandé « Tous ensemble ! Tous ensemble ! »

Le match se jouait à environ 5 kilomètres du lieu de tir. Les équipes étaient à égalité 1-1 à la mi-temps.

Le centre de crise belge a demandé aux citoyens d’éviter les déplacements inutiles, et la Fédération suédoise de football a déclaré dans un message adressé aux supporters de l’équipe sur place que la police belge souhaitait que les supporters restent dans l’arène pour des raisons de sécurité.

« Restez calmes et prenez soin les uns des autres », a déclaré la FA. « Nos pensées vont à tous les proches des personnes touchées à Bruxelles. »

Le Premier ministre belge Alexander De Croo a suggéré que l’attaque, survenue plus d’une heure avant le match, était liée au « terrorisme ».

« Une horrible fusillade a eu lieu à Bruxelles, dont l’auteur est activement recherché », a déclaré la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden, ajoutant qu’elle participait aux pourparlers gouvernementaux au Centre national de crise.

Un responsable de la police, qui a requis l’anonymat car il n’était pas autorisé à parler aux journalistes, a déclaré que les deux victimes étaient des Suédois.

L’entraîneur suédois Janne Andersson a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il avait demandé de ne pas poursuivre le match.

« Quand je suis descendu pour la pause, j’ai eu cette information. Immédiatement, j’ai senti que c’était complètement irréel. Dans quel genre de monde vivons-nous aujourd’hui ? » a-t-il déclaré aux journalistes.

« Je suis entré dans les vestiaires et lorsque l’équipe a commencé à parler, nous étions d’accord à 100 pour cent sur le fait que nous ne voulions pas continuer à jouer, par respect pour les victimes et leurs familles. »

Le capitaine suédois Victor Lindelof a déclaré lors de la conférence de presse que les joueurs ne se sont jamais sentis en danger.

« Notre équipe de sécurité a bien géré la situation et nous a mis à l’aise. Ils nous ont expliqué que c’était l’endroit le plus sûr de Bruxelles », a déclaré Lindelof. « La Belgique est déjà qualifiée et nous n’avons pas l’opportunité d’accéder au Championnat d’Europe, donc je ne vois aucune raison de jouer. »

La Belgique a déjà réservé sa place pour l’Euro 2024 en Allemagne, tandis que la Suède ne peut pas se qualifier.

Des informations provenant de Reuters et de l’Associated Press ont été utilisées dans cette histoire.