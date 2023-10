Les qualifications Belgique contre Suède pour l’Euro 2024 abandonnées après la mort de deux personnes abattues à Bruxelles | Actualités footballistiques

Les qualifications de la Belgique et de la Suède pour l’Euro 2024 ont été abandonnées à la mi-temps après que deux personnes ont été abattues à Bruxelles avant le match.

Le Premier ministre belge Alexandre de Croo a confirmé que les deux personnes abattues lundi soir étaient des ressortissants suédois.

Les premiers rapports en provenance de Bruxelles indiquaient que les deux hommes portaient des maillots de football suédois et que la fusillade avait eu lieu avant la rencontre des nations au stade Roi Baudouin, à la périphérie de la ville.

De Croo a écrit sur X : « Je viens de présenter mes sincères condoléances au @SwedishPM suite à l’attaque poignante de ce soir contre des citoyens suédois à Bruxelles. Nos pensées vont aux familles et aux amis qui ont perdu leurs proches. En tant que partenaires proches, la lutte contre le terrorisme est un un commun. »

Plus à venir…

