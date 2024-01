Les QB haut de gamme sont plus précieux que jamais

Les 15 joueurs les mieux payés de la NFL cette saison, en termes de moyenne annuelle, occupent le même poste.

Il y a une raison pour laquelle il existe un niveau de salaire différent pour les quarts-arrières. Il y a une raison pour laquelle les deux premiers choix du repêchage de l’année dernière étaient des quarts-arrières, et les deux premiers choix du repêchage de cette année seront des quarts-arrières. Il y a aussi une raison pour laquelle les quarts-arrières ont remporté 15 des 16 derniers prix MVP.

Les huit dernières équipes restantes en séries éliminatoires montrent à quel point l’écart se creuse entre les équipes qui ont un bon quart-arrière et celles qui n’en ont pas. Chaque équipe restant en séries éliminatoires a un quart-arrière de qualité. Même les deux qui subissent le plus de chagrin parmi les huit derniers, Baker Mayfield et Jared Goff, sont d’anciens choix n ° 1 au classement général qui ont chacun lancé 4 000 verges cette saison. Jordan Love et CJ Stroud ont été des révélations en tant que débutants. Patrick Mahomes, Lamar Jackson et Josh Allen sont presque incontestablement les trois meilleurs quarts de la NFL. Et Brock Purdy avait de meilleurs chiffres d’efficacité que tous.

Lamar Jackson des Ravens de Baltimore et CJ Stroud des Texans de Houston se retrouveront en ronde de division. (Photo de Patrick Smith/Getty Images)

Le carrousel des quarterbacks va être plus fou que jamais, et pour cause. Si vous n’avez pas de quarterback, vous êtes en retard et l’écart devient de plus en plus difficile à combler. Il existe des exemples récents de champions qui ont surmonté le jeu moyen d’un quart-arrière pour remporter un Super Bowl ou s’en approcher très près, mais vous n’en trouverez pas dans ce domaine (Mayfield est peut-être la seule exception, mais il a totalisé 4 044 verges, 28 touchés et une note de 94,6). note de passeur cette saison… pas mal. Les Buccaneers sont aussi le tir le plus long restant en séries éliminatoires). Il faudra peut-être un certain temps avant de voir un quarterback médiocre remporter à nouveau un Super Bowl.

Le match Steelers-Bills de lundi était un bon exemple de l’écart entre les quarts. Les Steelers se sont battus dur pour se qualifier pour les séries éliminatoires et ils ont de bons joueurs des deux côtés du ballon. Mais les Bills étaient sans aucun doute la meilleure équipe. La différence pourrait être aussi simple qu’un côté avait Allen, l’autre avait Mason Rudolph. Changez les quarts et Pittsburgh aurait pu être le champion de division en gagnant par 14 à domicile. Si vous êtes une équipe comme les Steelers, ou pratiquement la moitié de la ligue qui joue à domicile, vous avez un casse-tête difficile à résoudre en essayant de décrocher un QB de premier plan.

La NFL a eu un problème avec son produit cette saison. Le jeu des quarterbacks était en baisse, en raison de blessures, de certains jeunes joueurs qui n’étaient pas sortis comme espéré et de certains vétérans en difficulté. Il n’y avait pas assez de bons quarts pour disputer 16 matchs divertissants chaque semaine. Mais il y avait au moins huit bons quarterbacks. Chaque équipe qui a survécu au tour de division en a un. Ce n’est pas une coïncidence.

Voici le classement des huit quarts partants restant en séries éliminatoires :

Mayfield est clairement huitième sur cette liste, mais ce n’est pas vraiment parce que Mayfield n’a pas été bon cette saison. Il a ressuscité sa carrière grâce à un contrat d’un an avec les Buccaneers. Il a connu des périodes de jeu brillant, comme afficher une note de passeur parfaite lors d’un match au Lambeau Field. Mayfield a connu des difficultés lors des deux derniers matchs de la saison régulière, mais a été brillant lors d’une victoire contre les Eagles. Mayfield n’a pas été l’un des huit meilleurs quarts toute la saison, mais il fait partie des survivants des séries éliminatoires.

Ce n’est probablement pas juste pour Goff de l’avoir aussi bas. Il a bien joué depuis qu’il a été échangé par les Rams de Los Angeles. Il a une apparition au Super Bowl. Il est constamment sous-estimé. Il est à cette place parce que le groupe de quarts restants est vraiment fort. On peut également soutenir que Goff devrait être classé quelques places plus haut. Après tout, il a totalisé 4 575 verges et 30 touchés.

Au cours des neuf derniers matchs des Packers, Love a un ratio touché/interception de 21-1. Sa performance lors d’une victoire contre les Cowboys de Dallas a dû être révélatrice pour tous ceux qui n’avaient pas prêté attention à la séquence chaude de Love dans la seconde moitié de la saison. Il est peut-être injuste de le classer déjà devant Goff, mais il est facile de s’enthousiasmer pour la façon dont il a joué en fin de saison régulière et contre Dallas.

Purdy est devenu le joueur le plus controversé de la NFL. Certains pensent qu’il est en quelque sorte un gestionnaire de jeu qui a gagné à la loterie en jouant dans une équipe phénoménale des 49ers. D’autres pensent qu’il est l’une des principales raisons pour lesquelles les 49ers sont aussi bons qu’eux. Il bénéficie clairement d’excellents coéquipiers et d’un plan fantastique, ce qui le rend difficile à classer. La production de Purdy est difficile à nier, mais sur quels quarts-arrières devant Purdy sur cette liste le choisiriez-vous ?

4. CJ Stroud, Texans de Houston

Ce n’est pas une recrue normale. Il est remarquable de constater à quel point Stroud est avancé dans tous les aspects. Il a disputé ce qui équivaut à deux matchs éliminatoires (la semaine 18 était un match gagnant-gagnant à Indianapolis sur la route), et dans ces matchs, il a terminé 36 sur 47 pour 538 verges, cinq touchés et aucune interception. Cela représente un pourcentage d’achèvement de 76 %, un incroyable 11,4 verges par tentative et une note ridicule de 149,1 passeurs. Peut-être qu’il va connaître un mauvais match, mais il est difficile de le prédire. Stroud est déjà une star.

Le quart-arrière des Buffalo Bills Josh Allen (17 ans) affrontera dimanche Patrick Mahomes et les Chiefs de Kansas City. (Photo AP/Jeffrey T. Barnes)

Bien sûr, Allen peut parfois devenir un peu trop imprudent, ce qui entraîne des revirements. Mais on ne demande à aucun quarterback d’en faire plus pour son attaque. Et Allen tient souvent ses promesses. Il a réalisé 44 touchés en saison régulière. Il a réalisé d’énormes jeux contre les Steelers lors d’une victoire avec wild card, y compris un touché de 52 verges. Allen fait plus avec moins que n’importe quel autre quart-arrière de la NFL, et il est justifié de l’avoir au premier rang de cette liste. Mais c’est un peloton assez solide avec seulement huit quarts restants.

2. Lamar Jackson, Ravens de Baltimore

Jackson va remporter le titre de MVP pour la deuxième fois, et c’est un bon choix. C’est un joueur spécial qui mérite de faire partie du groupe d’élite qui compte plusieurs MVP. L’histoire selon laquelle Jackson ne peut pas gagner en séries éliminatoires est exagérée, mais Jackson n’a pas été excellent lors de trois apparitions en séries éliminatoires. Il compte trois passes de touché et cinq interceptions. Les Ravens ont une fiche de 1-3 dans ces matchs. Il n’y a qu’une seule façon de mettre fin aux discussions sur ses difficultés en séries éliminatoires, et les Ravens ont l’équipe pour faire une course en profondeur. Et Jackson est certainement capable d’être aussi bon en séries éliminatoires qu’en saison régulière.

1. Patrick Mahomes, chefs de Kansas City

Mahomes n’a pas connu une meilleure saison que Jackson, Allen ou probablement Purdy. Son casting de soutien n’était pas si bon, et Mahomes n’était pas non plus génial dans de nombreux jeux. Pendant la majeure partie de la saison, il a été présenté comme candidat MVP et c’était ridicule à partir de la première semaine. Mis à part un match de 424 verges et quatre touchés contre les Chargers au cours de la semaine 7, Mahomes n’a pas disputé un seul match sur 306 verges et n’a eu qu’un seul match avec plus de deux touchés par la passe.

Et pourtant, si nous repêchions des quarterbacks pour le reste de ces séries éliminatoires, vous choisiriez probablement Mahomes. Il y aurait de bons arguments à faire valoir pour quelques autres, mais Mahomes serait le bon choix. Et c’est pourquoi il est difficile de rayer les Chiefs de la liste des éventuels champions du Super Bowl.