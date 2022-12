Les Qataris publient une déclaration détaillant les circonstances entourant la mort du journaliste américain Grant Wahl

Le gouvernement qatari a fourni quelques détails supplémentaires sur la mort du journaliste sportif américain Grant Wahl, promettant de rapatrier le corps “conformément aux souhaits de la famille”.

“Nous sommes profondément attristés par la mort du journaliste américain Grant Wahl”, a déclaré un porte-parole du Comité suprême qatari pour la livraison et l’héritage dans un communiqué. “Grant était connu pour son énorme amour du football et était au Qatar pour couvrir sa huitième Coupe du Monde de la FIFA.”

“Il est tombé malade dans la tribune des médias du stade Lusail lors du match de quart de finale d’hier soir entre l’Argentine et les Pays-Bas”, ajoute le communiqué. “Il a reçu un traitement médical d’urgence immédiat sur place, qui s’est poursuivi alors qu’il était transféré en ambulance à l’hôpital général de Hamad.”

Le comité a présenté ses “sincères condoléances” à la famille, aux amis et à ses collègues de Wahl, ajoutant qu’il est “en contact avec l’ambassade des États-Unis et les autorités locales compétentes” pour s’assurer qu’il rapatrie le corps de Wahl “conformément aux souhaits de la famille”.

Wahl, 48 ans, est décédé vendredi soir. Sa mort a choqué sa famille et ses collègues car il semblait être en bonne santé. Le journaliste Rafael Cores, qui s’est assis à côté de Wahl pendant le match, a déclaré que Wahl travaillait sur son ordinateur portable et avait “ri d’une blague que nous avons vue sur Twitter” quelques minutes avant de s’effondrer.

Les ambulanciers paramédicaux ont pratiqué la RCR pendant plusieurs minutes sur les lieux avant de l’envoyer à l’hôpital.

Le frère de Wahl, Eric, a annoncé la mort sur Twitter, appelant à l’aide alors qu’il était aux prises avec la nouvelle. Eric Wahl a noté que les autorités qataries avaient détenu Grant Wahl pour avoir porté une chemise arc-en-ciel deux semaines auparavant lorsqu’il avait tenté d’assister au match États-Unis contre Pays de Galles.

“Je suis gay. Je suis la raison pour laquelle il a porté le maillot arc-en-ciel à la Coupe du monde”, a déclaré Eric Wahl. “Mon frère était en bonne santé. Il m’a dit qu’il avait reçu des menaces de mort. Je ne crois pas que mon frère vient de mourir. Je crois qu’il a été tué. Et je demande simplement de l’aide.”

Grant Wahl avait écrit un dernier article sur sa newsletter Substack, “Fútbol”, dans lequel il critiquait le gouvernement qatari pour son traitement des travailleurs migrants, en disant : “Ils s’en fichent.”

Wahl a déclaré jeudi qu’il s’était senti mal tout au long de la semaine, affirmant qu’il avait une bronchite. Il a décrit son corps comme s’étant “rebellé contre moi”, l’incitant à se rendre deux fois à la clinique médicale, dont jeudi.

“J’ai essentiellement annulé tout ce que j’avais ce jeudi et fait une sieste, et je vais un peu mieux”, a-t-il déclaré. “Vous pouvez probablement dire à ma voix que je ne suis pas à 100% ici.”

US Soccer a publié une déclaration disant que “toute la famille US Soccer a le cœur brisé”.

Wahl a commencé sa carrière de journaliste en tant que stagiaire pour The Miami Herald et a travaillé chez Sports Illustrated de 1996 à 2020. L’année dernière, Wahl a lancé sa newsletter “Fútbol”. Il a également travaillé pour FOX Sports et CBS Sports au cours de sa carrière.

“Je suis tellement reconnaissante du soutien de la famille de football de mon mari @GrantWahl et de tant d’amis qui ont tendu la main ce soir”, a tweeté la femme de Wahl, le Dr Céline Gounder. “Je suis complètement sous le choc.”

