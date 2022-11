Les Qataris portent des brassards pro-palestiniens au milieu de “OneLove”

Une poignée de Qataris portaient des brassards au design pro-palestinien lors du match de Coupe du monde Japon-Allemagne mercredi, selon des photos publiées sur Twitter, au milieu d’une dispute sur les symboles politiques autorisés lors de l’événement principal du football.

Les brassards portaient le dessin en noir et blanc du foulard keffieh qui est synonyme de la cause palestinienne et étaient une réponse apparente aux joueurs et aux officiels qui protestaient contre la décision de la FIFA de sanctionner les joueurs qui portent le brassard “OneLove” sur le terrain.

Reuters a confirmé les photos Twitter avec des témoins oculaires du stade.

À proximité, la ministre allemande de l’Intérieur, Nancy Faeser, arborait le brassard OneLove, qui comporte un cœur rayé multicolore qui favorise l’inclusion et s’oppose à la discrimination.

La semaine dernière, sept équipes européennes ont abandonné leur projet de porter le brassard sur le terrain après que la FIFA les a menacées de sanctions.

Avant le coup d’envoi de mercredi, les joueurs allemands ont placé leurs mains sur leur bouche lors d’une photo d’équipe pour protester contre la décision du football mondial.

Le Japon a battu l’Allemagne 2-1.

Les responsables qatariens ont semblé de plus en plus vexés par ce qu’ils considèrent comme une critique injuste de la décision d’attribuer les droits d’organisation de la Coupe du monde au Qatar, en particulier par des responsables allemands, dont Faeser.

La Coupe du monde, la première à se tenir dans un pays du Moyen-Orient, a braqué les projecteurs sur les droits LGBT+ au Qatar, où l’homosexualité reste illégale, mais certains résidents homosexuels affirment avoir plus de libertés que leurs pairs dans la région.

Quelques incidents très médiatisés d’agents de sécurité empêchant les détenteurs de billets portant des motifs arc-en-ciel pro-LGBT + d’entrer dans les stades de la Coupe du monde ont alimenté le débat sur les symboles politiques autorisés lors des jeux.

Le tournoi a également renforcé les sentiments pro-palestiniens parmi certains habitants, notamment en réponse à la décision du gouvernement qatari d’autoriser des vols directs depuis Tel-Aviv pour la Coupe du monde ainsi qu’une délégation de diplomates israéliens pour gérer la logistique.

On estime que 10 000 à 20 000 fans israéliens devraient visiter le Qatar pendant le tournoi d’un mois.

Les Israéliens sont généralement empêchés de se rendre au Qatar, qui ne reconnaît pas officiellement Israël, ce qui pose le statut d’État palestinien comme condition de reconnaissance.

